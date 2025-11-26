Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje o ritmo em alguns momentos estará mais devagar, mas não se engane, é aquela vibração de tudo se encaixando na sua vida de forma segura. Áries, se tem pepino pessoal para resolver, foque em você e dê aquela desacelerada nos dramas dos outros. O pico de sorte e força para você será entre 11h e 13h. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Para você uma fase de convites que vão te conectar com gente massa. Se algo não sair como esperado, relaxa e manda aquela chamada pedindo uma força, pedir ajuda é super normal! Evita dar espaço pra irritação com os contratempos, pois as coisas vão se ajeitando. O horário bom acontece entre 14h e 16h. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Que tal começar a mostrar uma atitude mais leve e positiva? Isso abre portas e faz a sorte sorrir pra você Gêmeos. Tenha paciência porque algumas situações demoram um cadinho pra se resolver, mas o universo está do seu lado. O horário com mais vibe para a sorte e otimismo é cedinho, lá pelas 9h. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Você tem uma força incrível, mas também merece paz. Se a cabeça está cheia, aproveita para desacelerar e refletir sobre o que está sentindo, equilibrando corpo e mente Câncer. O seu horário de ouro será no fim da manhã, entre 10h e 12h, quando a sorte e as boas energias estarão alinhadas. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje não deixe ninguém atrapalhar seu propósito pessoal, especialmente quem tenta controlar seus passos Leão. Você sabe onde está sua força, então se aproveita desse poder pra fazer escolhas que te deixem feliz. O melhor período do dia é entre 13h e 15h, quando seu poder de atração estará nas alturas. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Se pegou algum perrengue ou mágoa pelo caminho, hoje é dia de aprender com isso e liberar o que te prende Virgem. As mudanças que o universo prepara são para te elevar, então se abre para o novo de braços abertos. Um tempo para decisões que você nem tinha considerado, especialmente entre 15h e 17h. Veja mais sobre Virgem clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje o foco e a concentração estarão do seu lado, Libra, aproveite essa energia para avançar em seus assuntos com aquele jeito de quem sabe o que quer. A sorte está do seu lado, então mesmo os obstáculos parecerão superáveis. O melhor horário para você é entre 15h e 17h, quando sua energia estará alta. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Aventure-se em novos ambientes Escorpião, pois eles trarão opções que podem te ajudar a destravar aquela situação que não sai da sua cabeça. Sua força interna estará superativa, é o momento para assumir as rédeas da sua vida e eliminar qualquer medo antes que ele atrapalhe seu caminho. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A paciência será marcante hoje, Sagitário, já que as coisas podem desandar. Mantendo a leveza e o otimismo, você vai driblar os contratempos com classe. Aproveite para curtir a energia que surge depois, que vai trazer muitos momentos divertidos e encontros animados. O melhor momento é das 18h às 20h. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Siga o ritmo da vida sem pressa, Capricórnio, que o universo vai alinhando as trilhas que levam você para onde deseja. É hora de corrigir rumos, desfazer laços que só atrapalham e abrir espaço para mudanças que trazem paz de espírito. Sua sorte estará mais forte entre 9h e 11h. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Evite complicar as coisas desnecessariamente, Aquário. Hoje é dia de observar com paciência, principalmente se estiver na expectativa de notícias ou respostas. As sincronicidades estarão evidentes, e perceber que o universo está a seu favor vai te preparar para realizar seus desejos. Aproveite o horário entre 14h e 16h. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Sua delicadeza em um ambiente tenso será tipo um presente, Peixes, porém evite perder muito tempo em conversas que não levam a nada, o bom é cair fora com classe. Evite gastar energia com coisas que não te fazem feliz de verdade. Use o período das 10h às 12h para pôr ordem nos assuntos que precisa resolver. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

