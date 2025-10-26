Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Sob a influência da Lua, você poderá sentir uma inspiração vibrante para estreitar laços e se conectar profundamente com os outros. Este é o momento ideal para reconhecer como seus relacionamentos moldam seu crescimento emocional e fortalecem sua base interior. O melhor horário é entre 14h e 16h, quando a sorte favorece encontros significativos e realizações afetivas. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Neste dia você estará energizado(a) para aprender e trocar ideias valiosas, com o cérebro aberto para ampliar seu repertório intelectual e social. Hoje favorece a comunicação de valores e ideais, reforçando as conexões que podem abrir portas importantes. O pico da sorte ocorre entre 10h e 12h, um momento poderoso para planejamento e decisões estratégicas. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Possivelmente você terá um dia favorável para romper antigos padrões e abraçar algumas transformações com mente aberta. A busca por novidade e diversidade traz uma brisa renovadora, despertando a vontade por atividades leves e prazerosas que elevam o astral. O melhor momento para agir é entre 16h e 18h, quando a sorte escapa do óbvio e favorece iniciativas criativas. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A energia do dia vai inspirar você a buscar crescimento pessoal por meio de leituras profundas e diálogos enriquecedores. A confiança para construir pontes de entendimento e solidariedade está fortalecida, permitindo que você flua com mais harmonia nas relações interpessoais. Entre 9h e 11h, o momento é auspicioso para se conectar com pessoas que elevam seu espírito. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje você pode contar com um círculo de apoio sólido, com confidentes que enriquecerão sua jornada interna. A Lua brilha para iluminar percepções e revelar novos sentidos nas conversas que têm relevância emocional. Este é um tempo para crescer emocionalmente com o suporte de pessoas que confiam em você. O pico da sorte acontece entre 13h e 15h, facilitando diálogos profundos e trocas que geram evolução pessoal. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A comunicação com pessoas próximas será fonte de ideias para alimentar objetivos futuros. O dia convida a traçar rotas claras e estratégias para alcançar metas de longo prazo com maior segurança. A sorte favorece os planejamentos entre 11h e 13h, um intervalo para organizar detalhes que podem trazer realizações palpáveis. Aproveite essa fase para se projetar em transformar ideias em ações concretas e sentir a satisfação da produção consciente. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Você poderá descobrir novas motivações neste dia e se sentirá mais capaz de se planejar ou se organizar. A energia de hoje traz direção e um impulso de charme pessoal, e os encontros podem ser particularmente benéficos. Você pode estar exatamente no lugar certo na hora certa.﻿ O melhor horário é entre 15h e 17h, quando a sorte favorece encontros estratégicos e decisões importantes. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Você poderá viver um momento criativo e inspirador neste dia. O carinho se intensifica, e as informações ou as pessoas com quem você interage podem reforçar sua expressividade e alegria de viver. Hoje, a energia intelectual ajuda você a resolver problemas práticos.﻿ Entre 11h e 13h, o auge da sorte traz soluções inovadoras e facilita diálogos que nutrem o coração. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Este é um dia bom para introspecção, aconselhamento e compreensão da raiz dos problemas. Relacionamentos próximos melhoram quando você compartilha e recebe apoio emocional. Hoje, conversas simples com pessoas queridas trazem alegria e podem levar a algo benéfico.﻿ O período de maior sorte ocorre entre 9h e 11h, um momento para ouvir, refletir e se conectar verdadeiramente com quem ama. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: As relações e a comunicação estarão no centro das suas atenções neste dia. Você poderá expressar suas emoções com mais facilidade. Hoje, a Lua o incentiva a prestar atenção ao seu conforto e às suas necessidades, definindo melhor o que deseja a longo prazo.﻿ O horário mais propício é entre 14h e 16h, tempo de sorte para esclarecer sentimentos e estabelecer limites saudáveis. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Você terá um dia bom para compreensão e cooperação para realizar algo que gosta. Também pode fortalecer suas relações por meio de encontros. Você notará que a vida pessoal lhe traz benefícios em muitos níveis.﻿ A janela mais favorecida é das 10h às 12h, onde o fluxo de sorte apoia o trabalho em equipe e aproximações significativas. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje, a Lua convida você a dar uma pausa na correria do dia a dia e buscar paz interior. O momento traz oportunidades para ótimas conversas e relacionamentos mais relaxados. Você se sentirá mais tranquilo(a) e a cooperação com os outros lhe dará satisfação.﻿ Entre 16h e 18h, o ápice da sorte favorece a serenidade e conexões harmoniosas. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

