Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Fonte: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Segura a emoção e mostra tua força. Hoje é dia de você ficar ligada(o) no controle das emoções, que podem explodir do nada. Mas calma, essa tensão também vai mostrar a tua força interna. Vai rolar uns encontros que vão fazer você ver problemas antigos com outro olhar. Às 10h da manhã a vibe fica mais suave, ideal pra tomar decisões rápidas. Sorte tá na boa, uns 70%, abrindo espaço pra boas conversas.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Mudança rápida e feeling na régua. Para você, o lance é que o dia traz várias mudanças na mesma velocidade, então evita esquentar a cabeça com bobagens que só cansam. A intuição tá de boa, ótima hora pra planejar o que vem pela frente. Entre 15h e 16h é o pico do dia pra fazer escolhas que valem a pena. Com sorte em 75%, podem surgir oportunidades que não esperava, bora aproveitar!

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Foco nas conexões e no aprendizado. Talvez conheça gente nova que pode mexer direto nos seus planos, então nada de sair dando atenção pra tudo. Concentra energia no que importa. O rolê do dia é aprender, trocar ideia e fazer networking. Notícias que chegam sem avisar podem abrir portas legais. Às 14h30, é ótimo pra sacar as oportunidades. A sorte tá na pegada 80%, reforçando conexões importantes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Decisões na boa e ideia nova na área. Hoje seu coração talvez queira resolver aquelas decisões que estavam enroladas. Confia naquela intuição que sempre ajuda a acertar. Quando a noite chegar, busca um lugar mais tranquilo pra pensar e se inspirar em ideias novas que vão movimentar teu futuro. O melhor momento é às 20h pra refletir com calma. A sorte tá nos 68%, ideal pra começar algo próprio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hora de brilhar e liderar mesmo. Este dia pede que você entre no comando e mostre quem manda, com aquele toque criativo que só você tem. É um ótimo momento pra se conhecer melhor e usar seus talentos a favor das novas conquistas. Lá pelas 11h, sua energia vai estar turbinada, perfeito pra dar aquele show. A sorte tá alta, 82%, garantindo reconhecimento e brilho na sua caminhada.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hora dos toques certeiros e organização. Pode ser que as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer hoje, então aproveita pra soltar aquele conselho sábio. O dia é ótimo pra analisar, planejar e deixar tudo no lugar. Pode rolar algum desentendimento, mas o resolverá numa boa. Por volta das 9h30, é o melhor momento para arrumar suas coisas. A sorte tá em 72%, trazendo estabilidade na sua rotina.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Energia pra agir, mas com equilíbrio. Hoje pode ser que você se sinta cheio(a) de energia pra enfrentar qualquer parada. Só toma cuidado pra não assumir tudo de uma vez e acabar cansando(a). Conversas sinceras vão ajudar a resolver o que tá pendente e abrir portas pra projetos novos. Às 13h, sua comunicação vai estar na medida certa. Sorte em 78%, favorecendo negociações e relações que importam.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Emoção à flor da pele e descobertas. O dia pode vir carregado de emoções fortes, então segura a onda antes de tomar decisões na pressa. Aproveita para esperar o momento certo e deixar a cabeça clarear. A intuição vai estar tinindo, revelando coisas que estavam escondidas. Às 18h o clima fica ideal para entender bem os sinais ao seu redor. A sorte está em 70%, com surpresas positivas chegando do inesperado.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Vem aí surpresas e novas portas. Possivelmente o dia vai trazer encontros e oportunidades que você não esperava, capazes de virar seus planos do avesso. É o momento certo para abrir a mente, aprender coisa nova e apostar em decisões ousadas, principalmente no pessoal. Fica ligado(a) às 16h, que é a hora perfeita pra entrevistas e reuniões. Sorte máxima, 85%, garantindo chances únicas de sucesso.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Paciência e jogo de cintura. As estrelas avisam que é dia de segurar a ansiedade e ter flexibilidade com certas coisas. Evite empurrar conversa importante pra depois, porque a vibe ajuda muito na sinceridade. Aproveita para colocar suas ideias e pendências no lugar. Às 19h é o horário mais sossegado pra refletir e agir com calma com algo pessoal. Sorte na medida, 69%, para manter o equilíbrio e a paz.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Comunicação em alta e trabalho em equipe. Dia favorável pra ficar ligado(a) nas mensagens e falar tudo que precisa. Hoje o dia favorece trabalhos em grupo e troca de ideias, mesmo que os planos mudem rápido. Essas mudanças vão trazer aprendizados valiosos. Às 12h é quando sua comunicação vai estar tinindo, ideal para reuniões e contatos. Sorte em 77%, com avanços que surpreendem, bora aproveitar.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Intuição alta e cuidado nos relacionamentos. Pode ser que sinta neste dia uma carga emocional intensa. Escute seu feeling na hora de decidir e fique aberto a notícias que podem fazer você repensar planos antigos. Nas relações, vale a pena usar o tato pra manter a harmonia. Às 17h sua sensibilidade vai estar alta, ótima para conexão pessoal e espiritual. Sorte em 74%, beneficiando coração e alma.

