Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/09) para o seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Amizades num grupo diferente abrirão a cabeça para um mundo maior. O sábado terá clima carinhoso e programação animada, com atividades ao ar livre e envolvimento num projeto solidário. Movimente o corpo. Valerá correr, caminhar ou praticar o esporte favorito, mantendo os cuidados com a saúde. Amigos darão dicas interessantes. Companheirismo no amor.



Touro

Touro (21/04 - 20/05)

Alimentação saudável, mais horas de sono e cuidados corporais contribuirão com o equilíbrio e o bem-estar. Sábado gostoso para curtir pequenos prazeres em casa, visualizar planos futuros e organizar ideias de trabalho. Atividades on-line permitirão maior liberdade e conforto, embora você sinta falta da presença de amigos. Filosofias mudarão. Invista num projeto da família.



Gêmeos

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sábado divertido e revigorante. Embarque numa aventura gostosa junto à natureza, curta paisagens encantadoras, plantas exóticas e momentos surpreendentes. Horizontes mais amplos reforçarão a ideia de mudar o lifestyle e adotar nova filosofia de vida. Algo do destino envolverá uma relação especial. Aprofunde o diálogo no amor e aumente a confiança no futuro.



Câncer

Câncer (21/06 - 22/07)

Estabilize as emoções e as finanças. Momento de investir num futuro com mais segurança, valorizar seus recursos e apoiar a família. O sábado favorecerá o casamento. Se estiver só, busque alguém com afinidade de valores, em quem possa confiar plenamente. Novo romance começará com conversas sérias e inteligentes. Repense escolhas e maneira de se relacionar.



Leão

Leão (23/07 - 22/08)

Conversas carinhosas, carregadas de emoção, darão sabor ao sábado. Talvez precise adiantar tarefas de trabalho ou reformular a rotina para ganhar tempo livre e cuidar dos seus interesses. Conversas com amigos esclarecerão dúvidas e rumos. Aprenda com a experiência de outras pessoas. Dicas e informações serão preciosas hoje. Pesquise opções de roteiros de viagem.



Virgem

Virgem (23/08- 22/09)

Hora de mudar comportamentos, explorar prazeres diferentes e curtir momentos mágicos no amor. Caminhos de evolução da carreira e de crescimento financeiro ficarão mais claros hoje. Um trabalho extra garantirá bons rendimentos. Aproveite o fim de semana para relaxar, cuidar da saúde e experimentar atividades diferentes. O sábado revelará desejos secretos.



Libra

Libra (23/09 - 22/10)

Supere inseguranças ou frustrações nos relacionamentos com amor próprio e invista em você. Hora de cuidar da beleza, fortalecer a autoconfiança e fazer novas amizades. Amplie conexões nas redes sociais, conquiste novos espaços e estabeleça trocas de melhor qualidade. Bom também para falar com amigos de fora, planejar viagens e estudos. Novas relações à vista!



Escorpião

Escorpião (23/10 - 21/11)

Na dúvida, siga a intuição e as dicas dos sonhos. Momento de grande sintonia com sua força interior. Palavras terão poder de transformar sentimentos e ações. Pense positivo e atraia coisas boas. O sábado trará proximidade com a família e fortalecimento emocional. Valerá se cuidar com carinho, no conforto do lar. Arrume as fotos e curta lindas lembranças.



Sagitário

Sagitário (22/11 - 21/12)

Comunicações aceleradas neste sábado. Conversas carinhosas com irmãos, amigos e pessoas próximas manterão o astral em alta. Novidades de trabalho ativarão sua criatividade. Discuta ideias de negócio. Você poderá encontrar boas soluções para vencer desafios financeiros e investir nos planos da vida íntima. Cheque informações e delate fake news.



Capricórnio

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Avalie uma proposta profissional. Só valerá a pena se for bem paga. Aproveite o sábado para pensar nos detalhes de um contrato ou orçamento. Gastos imprevistos ou despesas da família e da casa cobrarão maior organização financeira. Determine prioridades e repense investimentos. Bom momento para retomar uma antiga atividade e ganhar mais dinheiro.



Aquário

Aquário (21/01 - 19/02)

Com Lua em seu signo, a imaginação correrá solta e as emoções vão estar à flor da pele hoje. Mudanças que acontecerão de dentro para fora favorecerão o amor e a expressão dos sentimentos. Resolva assuntos do coração, dos filhos e das estruturas de vida. Ideias inovadoras não faltarão para enriquecer seus projetos. Conte com uma ajudinha da sorte.



Peixes

Peixes (20/02 - 20/03)

A vida parecerá um sonho hoje. Curta momentos deliciosos de relaxamento e privacidade. Bom para se entender com a família e criar planos com o par. O prazer estará nos pequenos detalhes e nas pinceladas de sofisticação. Mesa preparada com requinte, jardim bem cuidado, flores no vaso, roupa bonita e boa música criarão cena de cinema em casa. Faça arte!

