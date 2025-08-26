Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Dia de transformação e liderança em alta. Hoje você entra numa fase de transformação pessoal que vai fazer você se descobrir de um jeito novo. Sua liderança natural vai brilhar, e oportunidades podem pintar, principalmente se você agir com coragem. Os números 3, 9 e 21 trazem sorte. Aproveite a manhã, entre 7h e 10h, para conversas importantes.

Números da sorte: 3 - 21 - 9 - 54| Lua Nova em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Crescimento lento, mas seguro hoje. O universo te dá hoje chances de crescimento, mas a dica é paciência. Os números 6, 14 e 28 são seus favoritos para apostar. Entre 14h e 16h, Vênus te ajuda a conquistar corações e fechar negócios. Verde e rosa são as cores que elevam seu charme natural. Planeje o trajeto do dia com calma e conte com a sorte ao seu lado.

Números da sorte: 6 - 37 - 14 - 28 | Lua Nova em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Expanda seus horizontes com novas aventuras. Prepare-se para aprender coisas novas que vão mudar sua visão de mundo. Os números 3, 14 e 27 pontuam bem hoje. O pico da sorte é de manhã, entre 9h e 11h, então fique ligado nas oportunidades. Amarelo e prata intensificam seu brilho. Encontros inesperados — eles podem ser a chave para algo grande!

Números da sorte: 3 - 14 - 27 - 39 | Lua Nova em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Energia introspectiva e conexões familiares. O dia te pede olhar para dentro, mas também valorizar quem está perto. Use os números 2, 7 e 16 para atrair sorte. No período da noite, entre 18h e 20h, sua sorte está forte, principalmente em assuntos de família e casa. Prata e formas circulares são seu amuleto hoje. Confie no que sentir e aproveite.

Números da sorte: 7 - 2 - 16 - 25 | Lua Nova em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Ouse com confiança e multiplique sua sorte. Seu instinto tá afiado e te ajuda a tomar decisões decisivas hoje. Números da sorte 1, 8, 19 e 28 indicam que o período da tarde é ótimo para ações ousadas. À noite, use o tempo para planejar seu futuro. Seu magnetismo cresce com generosidade. Reuniões e encontros sociais podem trazer surpresas boas!

Números da sorte: 1 - 8 - 19 - 39 | Lua Nova em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Detalhes só se veem de perto, use isso a seu favor. Seu jeito metódico vai ser seu superpoder no hoje. Os números 6, 14 e 27 te acompanham bem, valorizando sua atenção aos detalhes. Aproveite a tarde para decisões práticas. Verde e tons terrosos aumentam sua energia. Reconhecimento e saúde tendem a melhorar se você se dedicar com foco.

Números da sorte: 6 - 14 - 27 - 34 | Lua Nova em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hora de tomar decisões com equilíbrio. Aquela decisão importante que você estava adiando pode ser resolvida hoje. Os números 6, 15 e 24 são sua sorte. Entre 14h e 16h, seu charme em parcerias e assuntos artísticos está em alta. Cores como rosa e azul claro ajudam a aumentar sua força natural. Mantenha o equilíbrio para evitar os extremos e garantir sucesso!

Números da sorte: 58 - 24 - 15 - 6 | Lua Nova em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Noite é seu momento de poder e transformação. Hoje você pode ter uma grande sacada sobre seu rumo de vida. Números 8, 13 e 27 vão te ajudar a atrair sorte. Seu auge de energia é à noite, momento para buscar transformações profundas, pesquisas e oportunidades escondidas. Use vermelho escuro ou preto para conquistar resultados positivos.

Números da sorte: 8 - 13 - 27 - 55 | Lua Nova em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Avanços que vêm na medida certa. O avanço que você espera bate à porta hoje, especialmente em projetos que importam pro seu futuro. Seus números 9, 18 e 27 estão favorecidos. Entre 14h e 16h a sorte ajuda na carreira, e das 19h às 21h nos relacionamentos. Júpiter traz expansão via educação e conexões internacionais.

Números da sorte: 9 - 27 - 18 - 43 | Lua Nova em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Planeje com calma o caminho certo. O momento é de definir metas realistas e seguir passo a passo. Os números 8, 10 e 26 te dão sorte, especialmente em tarefas estruturadas. Visualizar imagens de montanha e usar tons terrosos pode aumentar sua energia positiva. O período da noite é ideal para seus sonhos e se preparar para o sucesso.

Números da sorte: 8 - 10 - 23 - 26 | Lua Nova em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Inovação e revelações a caminho. Seu espírito livre vai se destacar hoje com revelações que mostram novos caminhos. Números da sorte 7, 11 e 38 ampliam sua sorte, principalmente entre 15h e 17h. A tecnologia e redes sociais são aliadas, assim como causas humanitárias. Fique atento aos sinais do universo, coincidências podem ser dicas valiosas!

Números da sorte: 7 - 11 - 38 - 52 | Lua Nova em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Escute a intuição e amplie sua energia boa. Confie no seu feeling ao tomar decisões pessoais hoje. Os números 7, 16 e 29 trazem sorte forte entre 14h e 17h. Um momento de reflexão à noite vai trazer percepções importantes sobre seu propósito na vida. Use verde-mar ou lavanda para aumentar as boas energias. Sua generosidade rende frutos cármicos neste dia.

Números da sorte: 7 - 16 - 50 - 29 |Lua Nova em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

