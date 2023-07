Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries.

Nem todos os caminhos estão abertos para sua alma, nem todas as portas fechadas significam desafios que você deva aceitar, há sempre um leque muito amplo de escolhas, e isso complica tudo. Porém, assim as coisas são.

Touro

O futuro é mesmo um enigma, mas isso não impede que sirva para estimular sua alma a seguir em frente, e se livrar das amarras que prendem a um passado, que parece melhor, pela saudade, mas que não era tão bom assim.

Gêmeos

Não é nada, parece pouco, mas as coisas vão acontecendo. O assunto é ter mínimo controle sobre o processo, para dirigir o movimento na direção de suas pretensões, evitando o caos e a anarquia, pelo menos dessa vez.

Câncer

Você vai tentando, às vezes acertando, às vezes errando, mas o que importa é adquirir experiência. Todo ser humano tem o direito inalienável de errar, mesmo que as pessoas condenem e intimidem por isso.

Leão

Não havendo a mão amiga disponível, mesmo que pareça injusto, será melhor você assumir a responsabilidade e fazer algo para que as coisas não se descontrolem, do que ficar cobrando justiça ou dando sermões moralistas.

Virgem

Valorize suas inquietações íntimas, não as compartilhe com pessoas que não as valorizariam, e ainda pior, provavelmente as distorceriam comentando com outras pessoas ainda mais insensatas do que elas.

Libra

Tem muito caminho ainda pela frente, é preciso aceitar isso com a maior das boas vontades, para não exigir resultados que, por enquanto, só podem ser pressentidos, mas não verificados no dia a dia prático. Em frente.

Escorpião

Não fosse que as pessoas não perdoam, e criticam duramente os erros cometidos, neste momento sua alma se lançaria impulsivamente a fazer algo, mas é provável que o suspense continue sendo a nota dominante da cena.

Sagitário

Você não precisa, e nem deve, compartilhar suas observações com todo mundo. Pelo contrário, mantenha tudo que você observa dentro de sua alma, e continue montando o quebra-cabeça da realidade em que você existe.

Capricórnio

É certo que há muito mais entre o céu e a terra do que a vã ciência pretende saber, e todos os seres humanos estamos sujeitos a ter de viver a vida sem ter a mínima ideia do que ela seja ou signifique. Em frente.

Aquário

A força do grupo é imbatível, mas apesar de nossa humanidade saber disso, ainda assim bate na tecla de que individualmente encontrará a saída para seus problemas. Os problemas grupais se solucionam grupalmente.

Peixes

Seria pior recuar do que seguir em frente, portanto, apesar de seus receios e dilemas, agora é tarde para se arrepender, é preciso ir fundo nos desafios, mesmo que com a inefável quase certeza de que tudo dará errado.

Magos Online

