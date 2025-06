Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/06) para o seu signo

Se há algo que você vinha adiando por parecer complicado demais, este é o momento ideal para enfrentar de frente. Uma mudança de perspectiva pode abrir portas que antes pareciam trancadas. Tente soluções inovadoras, ouse sair do padrão e não subestime a força da sua intuição. Conversas com pessoas que têm mais experiência podem trazer a peça que faltava.

Números da sorte: 27 - 38 - 16 - 30 | Lua Nova em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A manhã começa com um impulso mental excelente para resolver pendências e cortar o mal pela raiz. Tarefas que exigem foco serão concluídas com eficiência. Ao longo do dia, você poderá sentir uma mudança interior que favorece escolhas mais conscientes. Reflita com calma, escute seus sentimentos e reorganize seus planos com mais maturidade emocional.

Números da sorte: 39 - 18 - 40 - 16 | Lua Nova em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Pode ser que você tenha um estalo criativo logo cedo, mas o ideal é observar antes de agir. Às vezes, boas ideias precisam de tempo para amadurecer. Enquanto isso, resolva aquilo que está ao seu alcance e que depende apenas de você. Essas pequenas vitórias darão um impulso de ânimo. Um gesto ou palavra de alguém poderá surpreender positivamente e ajudar bastante.

Números da sorte: 19 - 7 - 38 - 56 | Lua Nova em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Situações mal resolvidas com pessoas próximas podem vir à tona e despertar emoções à flor da pele. Em vez de reagir no calor do momento, procure entender o que está por trás das palavras. Escutar com empatia e falar com honestidade pode ser o caminho para restaurar a harmonia. Nem tudo precisa ser resolvido hoje, mas dar o primeiro passo já é um avanço.

Números da sorte: 33 - 15 - 47 - 16 | Lua Nova em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Você pode se surpreender com a facilidade de lidar com assuntos delicados ou burocráticos neste dia. Uma atmosfera leve ajuda a resolver o que antes parecia complicado. Além disso, há chance de que um laço desgastado seja renovado com gestos simples, mas sinceros. Pessoas que costumam ser mais fechadas podem demonstrar uma nova disposição para se conectar.

Números da sorte: 6 - 47 - 30 - 28 | Lua Nova em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Se algo tem te incomodado nos últimos tempos, o momento é oportuno para agir com objetividade e dar fim ao incômodo. Sua mente estará mais prática, e a disposição para encarar dificuldades será maior. Sem distrações, você poderá ir direto ao ponto e se sentir mais leve ao final do dia. Mesmo que os avanços sejam discretos, serão satisfatórios.

Números da sorte: 10 - 2 - 57 - 36 | Lua Nova em Câncer.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Você pode sentir uma urgência repentina para dar conta de tudo, mas é importante lembrar que nem sempre a velocidade leva aos melhores resultados. Os imprevistos fazem parte do caminho e, com uma postura flexível, você será capaz de lidar com eles sem se desgastar. Mantenha o foco nas soluções e aceite que nem tudo precisa ser resolvido de imediato.

Números da sorte: 24 - 8 - 40 - 19 | Lua Nova em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O dia começa com uma energia excelente para traçar metas e organizar os próximos passos. Sua mente estará mais clara e estratégica, ideal para decisões de médio e longo prazo. No entanto, não tente manter esse ritmo o tempo todo. À medida que a tarde avança, busque leveza: um bom papo, música ou lazer podem equilibrar seu bem-estar e renovar suas forças.

Números da sorte: 46 - 32 - 18 - 47 | Lua Nova em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Este é um bom momento para se conectar com quem pode contribuir com suas ideias ou projetos. Ouvir pontos de vista diferentes e aceitar ajuda pode não só facilitar o que você precisa resolver, como também abrir novas possibilidades. Agora, dividir responsabilidades é sinal de inteligência, e os frutos da cooperação tendem a amadurecer mais rápido.

Números da sorte: 16 - 29 - 30 - 8 | Lua Nova em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Deixe a pressa de lado e abrace um ritmo mais sereno hoje. A sua segurança interna e constância terão mais impacto do que qualquer ação impetuosa. Mesmo que o ambiente ao redor esteja agitado, sua firmeza e tranquilidade servirão de exemplo. Confie no seu tempo, porque ele está te levando exatamente onde você precisa chegar.

Números da sorte: 40 - 7 - 56 - 11 | Lua Nova em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Conversas significativas podem transformar completamente o clima do dia. É possível que você consiga resolver algo que estava travado apenas por falta de diálogo. Ouça com atenção, fale com clareza e mantenha a empatia à frente de tudo. As palavras certas, ditas no momento oportuno, terão um poder surpreendente. Assim, as coisas voltarão à normalidade.

Números da sorte: 15 - 27 - 39 - 46 | Lua Nova em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Organizar, descartar e priorizar: esse é o mantra para hoje. Sua mente estará mais prática e será mais fácil enxergar o que é útil e o que apenas ocupa espaço. Não tenha receio de mudar sua rotina ou delegar tarefas. A sensação de limpeza, seja física, emocional ou mental, será libertadora e abrirá espaço para o novo. Comece a ver as coisas de outra maneira.

Números da sorte: 8 - 26 - 17 - 39 | Lua Nova em Câncer.

Fonte: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril