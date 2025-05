Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/05) para o seu signo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Por Jessica C R

26 Mai 2025 - 07h31 Por Jessica C R

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

A influência positiva do seu regente astral traz uma onda de motivação e autoconfiança, ideal para recomeçar com mais força em áreas como saúde, trabalho e rotina diária. Este é um momento para reorganizar seus hábitos, investir no seu bem-estar e promover sua cura física e emocional. As energias cósmicas favorecem mudanças que trazem mais qualidade de vida.

Números da sorte: 25 - 42 - 56 - 19 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Um acontecimento inesperado pode despertar em você o desejo de se reinventar, especialmente no modo como enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Este é um ciclo de crescimento e fortalecimento da sua imagem pessoal e independência. Além disso, novas oportunidades podem surgir. Esteja atenta: o universo está ouvindo seus desejos.

Números da sorte: 2 - 57 - 49 - 28 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje, boas notícias podem surgir no campo da educação, ambiente familiar ou vida profissional, trazendo a chance de seguir em novas direções. Romper com hábitos limitantes será essencial para o seu avanço. Você sentirá entusiasmo para fazer escolhas mais alinhadas com seus objetivos e se sentirá mais livre para criar uma rotina mais leve e inspiradora.

Números da sorte: 37 - 8 - 16 - 48 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

A energia astral favorece recomeços baseados em atitudes conscientes e decisões firmes. Um sentimento súbito de perda de controle pode ser o gatilho para uma transformação significativa. Ao lembrar de quem ou do que você mais valoriza, surgirá uma nova força interior que vai impulsionar mudanças positivas e duradouras em sua vida pessoal.

Números da sorte: 1 - 39 - 14 - 50 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Este novo ciclo marca o início de um período de revitalização pessoal, onde o equilíbrio e a realização se tornam prioridades. Alguém próximo pode ser a inspiração que você precisa para correr atrás de um sonho ou meta difícil. Aproveite, pois sua energia estará mais visível, e pessoas influentes podem notar seu esforço e dedicação.

Números da sorte: 24 - 15 - 6 – 37 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje você pode sentir um forte desejo de pertencer a algo maior, visualizando um futuro mais alinhado com seus propósitos espirituais e emocionais. As energias estão se movimentando, trazendo poder pessoal e oportunidades de destravar áreas da sua vida que pareciam estagnadas. Com fé e foco, você perceberá que está mais perto de fazer a diferença.

Números da sorte: 42 - 45 - 18 – 60 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Novos começos estão no horizonte e, com a força dessa jornada astral, você recebe um verdadeiro impulso cósmico para reorganizar sua vida em busca de mais paz e equilíbrio. Este é o momento ideal para se libertar de dependências negativas. Ao cortar os excessos e focar no essencial, uma nova realidade, mais leve e promissora, começa a se revelar diante de você.

Números da sorte: 3 - 38 - 12 – 46 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O dia traz uma chance poderosa de deixar o passado para trás e abrir espaço para novas experiências. Embora você possa estar ignorando sinais promissores, sua intuição está mais afiada do que nunca. Confie em sua voz interior — ela será sua maior guia neste momento. A conexão com seu mundo dos sonhos pode se transformar em ações reais e transformadoras.

Números da sorte: 13 - 21 - 59 – 20 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Um novo ciclo se inicia, com destaque para parcerias e acordos importantes. Agora é hora de alinhar inspiração com determinação para conquistar o que deseja. A sensação de progresso será intensa, servindo como combustível para o seu crescimento pessoal e emocional. Confie em sua capacidade de estabelecer conexões mais saudáveis e produtivas.

Números da sorte: 46 - 53 - 37 - 18 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

As energias de hoje favorecem a comunicação, o aprendizado e o networking. Este é um ótimo momento para trocar ideias, explorar novos interesses e se expressar com mais clareza. Algumas ideias podem não vingar de imediato, mas não se frustre: o que realmente está destinado a dar certo logo encontrará o caminho.

Números da sorte: 52 - 15 - 44 – 25 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Se há algo em sua vida que precisa ser reconstruído do zero, este é o dia certo para começar. A influência astral de agora beneficia diretamente seus projetos profissionais e metas de longo prazo. Aproveite para redefinir sua imagem pessoal com atitudes positivas e ações que reflitam quem você realmente deseja ser. Seu momento de crescimento e realização começou.

Números da sorte: 59 - 35 - 6 - 15 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você está entrando em uma fase de maior compreensão emocional, tanto das suas próprias necessidades quanto das de quem está próximo. Ajustar sua rotina e seus sistemas pessoais trará benefícios duradouros em várias áreas da vida. Uma ideia que parecia confusa começa a ganhar um novo rumo — e esse novo caminho pode surpreender de forma muito positiva.

Números da sorte: 39 - 45 - 17 - 14 | Lua Minguante, que entra em Gêmeos.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também