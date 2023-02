Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Convites cobrarão resposta rápida. O dia será agitado, com excesso de demandas e burocracias a vencer. Detalhes serão importantes no planejamento de uma viagem ou negociação de contrato, papéis e documentos. Acertos jurídicos ganharão agilidade com as iniciativas de hoje. Você poderá se inscrever num curso ou processo de seleção. Respire fundo e mantenha o controle em discussões.

TOURO (21/04 - 20/05)

Mudanças trarão libertação, soluções financeiras e, embora cobrem desapegos, serão mais fáceis do que você imagina. Invista num futuro com estabilidade e segurança. Conversas de hoje redefinirão rumos e filosofias. Troque confidências com alguém da sua confiança e elabore planos. Assuntos financeiros entrarão em discussão: espere por melhores condições antes de decisões definitivas.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)

O coração falará mais alto. Aumente a confiança numa relação especial, aproxime amizades e receba muito carinho. Inquietudes continuarão atrapalhando o sono. Por isso, combata a ansiedade com atividade física regular. Valerá também programar viagens e ter mais tempo para curtir as coisas boas da vida. Carreira em ascensão. Assuma uma missão relevante e faça a diferença. Prestígio, poder e amor em alta!



CÂNCER (21/06 - 22/07)

Fortaleça a posição no trabalho, avalie propostas, amplie conexões e alavanque a carreira. A busca por um sentido maior para a vida inspirará mudanças, viagem e estudos. Você poderá encontrar uma nova motivação e investir no seu futuro. Cuide do corpo, da saúde e ganhe vitalidade. O cotidiano ficará mais agradável com novas atividades, organização e entendimento nas relações. Firme bons acordos!

LEÃO (23/07 - 22/08)

Novas ideias e projetos, assuntos dos filhos e conexões com pessoas de fora movimentarão o dia. Planeje o futuro e comemore boas notícias. Brilho, criatividade e entusiasmo não faltarão nesta fase de conquistas e inovações. Você poderá dar uma nova direção à carreira e à vida. Retome amizades; a vida social será agitada nesta época. Encare diferenças com humor e generosidade. Viagem à vista!

VIRGEM (23/08- 22/09)

Troca de confidências com a família ou alguém especial do passado jogará a autoestima para cima e iluminará o futuro. Mudanças e decisões de moradia estarão em curso. Por isso, encontre seu lugar e viva com mais conforto. Aproveite também para receber pessoas queridas em casa, lembrar dos bons momentos e criar um ambiente acolhedor ao redor. Resgate contatos de trabalho.



LIBRA (23/09 - 22/10)

Fique de olho nas oportunidades: o dia favorecerá contatos de trabalho e negociações comerciais. Logo, as comunicações estarão abertas. Você terá excelente desempenho em entrevistas, apresentações de ideias e reuniões profissionais. Movimente o corpo e diminua a ansiedade. Planos de viagem agitarão o clima. Faça as coisas com calma, ouça mais e evite julgamentos precipitados. Prestígio em alta!

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Faça bons negócios, compre presentes, firme acordos, cuide das pessoas que ama e crie bases afetivas e materiais mais firmes. A fase trará estabilidade, envolvimento com a família e reavaliações. Valores, prioridades e caminhos de trabalho ficarão mais claros. O momento também será positivo para cuidados de saúde e beleza. Evite excessos e aposte numa alimentação equilibrada.



SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Novos começos estão favorecidos, com um agrupamento de planetas em seu signo iluminando escolhas e caminhos. Conversas objetivas e pontuais esclarecerão dúvidas e minimizarão conflitos com pares. Encare assuntos delicados e encontre soluções práticas para conciliar seus vários interesses. Um sonho antigo poderá se realizar e inaugurar uma fase gostosa, com conforto e prazer. Amigos?

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Reavalie decisões e expectativas. O dia cobrará mais descanso e um pouco de interiorização para se conhecer melhor e entender os sentimentos. Ceda à preguiça, sonhe, solte a imaginação e intercale os compromissos com momentos de quietude e total relaxamento. Aproveite para aumentar a sintonia com o a espiritualidade e o lado mágico da vida. Anote ideias que surgirão em estalos e siga a intuição!

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Discussões estimulantes e inteligentes ganharão seu respeito. Fortaleça sua posição num grupo influente e motivador. Trocas enriquecedoras inspirarão novos projetos. Entre o velho e o novo, o passado e o futuro, fique com o momento presente e brilhe! Ainda será cedo para contar com os ovos da galinha, embora caminhos de crescimento financeiro estejam abertos. Vá na confiança.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Portas se abrirão na carreira. Firme um contrato profissional ou determine metas mais altas. Você estará com força total para conquistar o que quer e alcançar um novo patamar. O céu anuncia sucesso, prestígio e oportunidades de expansão. Visualize o que quer para o futuro. Este também será um lindo momento para criar planos a dois, investir nos projetos da casa e da vida familiar.

Leia Também