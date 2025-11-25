Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Neste dia, a energia astrológica pede que você mantenha a calma e não se deixar levar por provocações. Isso é fundamental para seguir firme rumo aos seus objetivos. Aries, o melhor horário para aproveitar essa calmaria será entre as 10h e 12h, momento de alta sorte e boa disposição energética. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: No cenário cósmico de hoje, a determinação é a palavra de ordem para alcançar suas metas. O cosmos favorece para que use a vitalidade elevada para ser mais competitivo e conquistar o que deseja. Touro, o ápice da sorte estará das 16h às 18h, um período favorável para decisões importantes e avanços. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Mesmo que desafios se apresentem, lembre-se que tudo tem uma solução. Gêmeos, o horário mais favorável de sorte será entre 14h e 16h, quando a mente ágil estará em plena atividade e poderá articular planos com leveza e criatividade. A adaptabilidade será essencial para ajustar prioridades. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje, a recomendação astrológica é a reflexão profunda para entender seus limites e objetivos com mais clareza. Câncer, evite aventuras arriscadas e concentre-se em seguir com prudência, aprendendo com experiências passadas para planejar um caminho mais seguro. A sorte estará alinhada das 9h às 11h. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Você está entrando em um ciclo poderoso de crescimento e aprendizado, e o cosmos abre portas para novas possibilidades e expansão pessoal. Leão, mantenha-se aberto às mudanças, divirta-se e continue sonhando enquanto luta para transformar esses sonhos em realidade. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Na vibração geral do dia, as boas notícias prometem aquecer seu coração e fortalecer seus laços relacionais. Esse é um período mágico em que sua capacidade de se conectar com os outros estará ampliada, trazendo harmonia e progresso pessoal. Para você Virgem, o horário da sorte será entre 13h e 15h. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A energia do cosmos pede uma concentração focada nas questões importantes para que você possa resolver pendências e conquistar uma sensação de alívio interior. Libra, este dia é favorável para promover mudanças que tragam fluidez para sua vida. O melhor horário do dia, com sorte elevada, é entre 11h e 13h. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: As estrelas alertam sobre possíveis dificuldades em metas propostas que podem surgir por influências externas. É essencial manter a mente aberta ao diálogo e estar disposto a reavaliar e ajustar planos. Este mentalizar positivo irá ajudar a superar obstáculos. Escorpião, a sorte se intensifica das 16h às 18h. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje, o foco estará em fortalecer sua autoconfiança para avançar em diferentes áreas da vida. Mostrar seu caráter e resolver rapidamente pequenos problemas é fundamental, sem perder a tranquilidade. As horas mais favoráveis para Sagitário acontecem entre 20h e 22h. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricórnio, o dia é ideal para ter uma receptividade maior para ouvir e acolher conselhos valiosos, um momento perfeito para analisar diferentes pontos de vista e tomar decisões certas. A segurança para expor ideias inovadoras favorecerá a produtividade. O pico da sorte será das 14h às 16h. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O foco de hoje estará em melhorar seu desempenho e expandir o conhecimento com prudência, evitando atitudes impulsivas em qualquer situação. Utilize seu senso prático para garantir estabilidade e sucesso nos empreendimentos. Para Aquário, o momento de sorte máxima ocorre entre 13h e 15h. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Os astros aconselham para hoje acalmar a mente e desacelerar os pensamentos focados em preocupações. Relaxar e confiar na intuição permitirá captar as soluções ideais para seguir em frente. Para Peixes, um momento de sorte especial será entre 18h e 20h, ideal para conversas profundas e sinceras. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

