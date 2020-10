Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/10) para o seu signo

ÁRIES 21/3 a 20/4

Ótimas energias para sua carreira. Evite fazer negócios com amigos. Já romance com colega recebe bons estímulos. Doses extras de sintonia a dois. Cor dourado.

TOURO 21/4 a 20/5

Poderá se surpreender com as viradas do destino. Estreite os laços com a família. Faça segredo sobre uma paquera. Na união, realize suas fantasias. Cor branco.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Pode ter imprevistos em viagem. Faça contato com quem mora longe. Deve pintar paixão à primeira vista. A dois, aposte em um programa caseiro. Cor prata.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Você pode sofrer decepção com colega de trabalho ou alguém da turma. Estará confiante para investir em uma conquista. A união segue firme e forte. Cor verde musgo.

LEÃO 22/7 a 22/8

Se trabalha em equipe ou sociedade pode enfrentar conflito. Na paquera, vai se ligar em pessoas responsáveis. A dois, cuide de quem ama sem sufocar. Cor lilás.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Terá pique para dar conta das tarefas, mas preze pela saúde também. Pessoas maduras terão mais chances de conquistar você. União cheia de carinho. Cor pérola.

LIBRA 23/9 a 22/10

Controle bem seus gastos. No trabalho, vai se entender com todos. Na conquista, seu charme será irresistível. Tenha cuidado com discussões com o par. Cor pink.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Vai precisar controlar o seu gênio para não se desentender com parentes. Estará popular na conquista. Já na união, convém ter jogo de cintura. cor vermelho.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

A comunicação pode ser um pouco difícil hoje. Há chance de ganhar uma grana extra. Pode se surpreender com uma nova paixão. Fase intensa a dois. branco.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Podem pintar gastos, mas terá criatividade para lucrar. Na paquera, vai querer um amor para chamar de seu. Deve descobrir mais afinidades com o par. Cor roxo.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Clima tenso em família. No trabalho, explore sua imaginação. Se está livre pode se envolver com pessoa madura. A dois, evite discutir a relação. Cor bege.

PEIXES 20/2 a 20/3

Cansaço e desânimo podem pesar hoje. Cuidado para não deixar escapar um segredo. Pode rolar paquera com alguém da turma. Sentirá firmeza na união. Cor azul-marinho.

