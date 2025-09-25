Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Fonte: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Surpresas que vão abalar o coração. Hoje o universo manda vibes de novidades quentinhas no campo amoroso. Pode ser que alguém esteja de olho em você há um tempinho, só esperando o... Dinheiro: Energia forte e positiva nas finanças. Hoje é dia de acreditar mais no seu potencial financeiro. Tá vindo uma fase de mudanças que promete trazer novidades boas e oportunidades inesperadas...Números do dia: 52 - 44 - 7 - 13 | Lua Nova em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sem pressa que tudo se ajeita. Hoje o lance é desacelerar e curtir o rolê com calma. Se você está conhecendo alguém, nada de querer tudo rápido demais. Quanto mais você deixa o tempo agir, mais forte cresce... Dinheiro: Hora de colocar as metas no radar. As estrelas tão avisando: dê uma pausa e revista seus objetivos financeiros. Será que você tá no caminho certo? Se sentir que tem algo...Números do dia: 38 - 59 - 45 - 3 | Lua Nova em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu coração fazendo suas escolhas. O astral está apontando que a chave do seu futuro amoroso está na sua mão. Seja com quem já tá do seu lado ou com essa pessoa nova que apareceu, rola uma... Dinheiro: Novos caminhos para o sucesso. Se pintar aquela vontade de mudar a forma de cuidar da grana, fica esperto(a) que as chances vão bater na sua porta. Um lance diferente pode surgir...Números do dia: 36 - 15 - 9 - 53 | Lua Nova em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hora de abrir o jogo pra valer. A Lua hoje tá na vibe de incentivar declarações sinceras. Se estiver sentindo aquela vontade crônica de falar sobre seus sentimentos, essa é a hora perfeita! Não guarda nada... Dinheiro: Decisão na balança. Pode ser que você tenha que decidir algo sério com a grana, mas ainda falta clareza para fazer isso com segurança. Não tenha pressa: peça mais...Números do dia: 26 - 18 - 30 - 2 | Lua Nova em Escorpião.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Bate-papo que conecta de verdade. O astral do dia está super favorável para aquelas conversas sinceras que tocam o coração. Se tem alguém especial na sua vida, aproveita essa vibe para abrir o jogo e... Dinheiro: Foco total no que importa. Hoje o cosmo dá o recado claro: deixe de lado tudo que só te distrai e te desvia dos seus objetivos financeiros. A boa é direcionar sua energia só...Números do dia: 21 - 4 - 15 - 59 | Lua Nova em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Surpresa boa - um amor de verdade pode chegar. As estrelas mandam um sinal claro: rola a chance de um amor sincero bater na sua porta hoje. Você vai estar exalando charme e aquela energia mais... Dinheiro: Não se acanhe e curta suas vitórias. O universo á jogando a seu favor com chances que prometem mais prosperidade econômica. Agora é hora de valorizar e celebrar as metas que já...Números do dia: 20 - 41 - 56 - 17 | Lua Nova em Escorpião.

Amor: Mente e coração em sintonia com alguém. Hoje o papo pode ser outro nível. Você pode se sentir atraído(a) por alguém que troca ideia na mesma vibe, que entende sua espiritualidade e tem uma... Dinheiro: Olho no futuro e o pé no presente. Esse é o momento perfeito para sonhar grande e visualizar seus planos financeiros lá na frente. Mesmo que apareçam perrengues pelo...Números do dia: 58 - 9 - 16 - 27 | Lua Nova em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Quando o esforço começa a dar resultado. Se você tava apostando suas fichas pra chegar junto de alguém, saiba que chegou o dia de colher frutos. A sintonia entre vocês vai aumentar e o papo vai... Dinheiro: Prioridades na linha de frente. Colocar suas prioridades financeiras no topo da lista é o que faz toda a diferença hoje. Invista tempo e esforço no que importa de verdade pra...Números do dia: 4 - 51 - 28 - 30 | Lua Nova em Escorpião.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Doçura que contagia o coração. A vibe do dia vai trazer um clima cheio de romantismo e muita ternura pra o seu amor. Se tem uma pessoa especial no seu radar, essa é a chance perfeita para avançar e... Dinheiro: Vá atrás da sua grana com tudo. Você tem um talento natural para ganhar dinheiro, mas talvez esteja deixando o foco escapar. Se quer realmente prosperar, é hora de sair...Números do dia: 18 - 29 - 37 - 51 | Lua Nova em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Emoções no ar que mexem com a alma. Tempo bom pra ter coragem de se entregar de verdade ao amor. Um rolê com alguém especial pode mexer com seus sentimentos e acender uma chama forte e... Dinheiro: Receberá dicas que valem muito. Hoje pode ser o dia de receber conselhos financeiros que valem muito. Fique ligado(a) e ouça com carinho, porque essas dicas podem ser...Números do dia: 17 - 20 - 6 - 48 | Lua Nova em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Paixão que não dá mais pra esconder. Parece que tá difícil esconder o quanto você está atraído por alguém próximo. Se essa conexão é real, profunda e impossível de ignorar, então se joga e permita que essa... Dinheiro: Oportunidades na mira, não deixe escapar. Quer dar um up na sua grana? Então aumente sua movimentação no mundo financeiro, faça acontecer. Preste atenção aos sinais...Números do dia: 10 - 25 - 3 - 47 | Lua Nova em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma conversa séria pode fazer toda a diferença. A sua intuição tá ligada pra cobrar mais clareza no amor. Mensagens e encontros rápidos não garantem compromisso, então fique esperto(a) aos sinais dos... Dinheiro: Confiança é seu maior trunfo financeiro. A energia do momento está a seu favor e dá uma baita força na sua confiança pra lidar com a grana. Acredite mesmo que você...Números do dia: 60 - 39 - 18 - 54 | Lua Nova em Escorpião.

Leia Também