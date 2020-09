Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/09) para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

É necessário mais do que nunca umas mudanças já que sua autoestima está um pouco baixa. Você merecerá um aumento se conseguir sentir a chegada de uma nova oportunidade. Você cheira e sente o sucesso e os bons clientes, uma habilidade que nem todo mundo tem. Se souber usar bem suas cartas, terá uma pessoa próxima a você que lhe dará muito mais alegrias do que decepções. Quando rumores, fofocas e conversas negativas relacionadas a tudo que tem conquistado chegam aos seus ouvidos, você deve ter muito cuidado e não dar crédito a essas pessoas. Números da sorte: 8 – 15 – 34 – 55

Touro (21/04 – 20/05)

Alguém ao seu redor está esperando algumas palavras suas de afeto e carinho. Se você as pronunciar, elas terão um efeito mágico e curativo. O dinheiro chega antes do esperado e isso pode gerar uma série de grandes expectativas em suas próximas compras. Ter um pouco mais de fundo de reserva permitirá que você se dê uns caprichos. Essa maneira de enfrentar seus próprios desejos o levará a outra era, onde você só se permitia o melhor. Sua saúde está em uma onda de crescimento e fortalecimento, mas lembre-se de que está fortemente ligada à sua atitude mental. Números da sorte: 48 – 35 – 60 – 44

Gêmeos (21/05 – 20/06)

É um bom momento para pedir para a Lua desejos de bem-estar em sua relação amorosa. Terá uma ajuda poderosa para aprimorar tudo relacionado ao amor. Seu emprego é algo que lhe faz feliz e é por isso que hoje terá muito o que comemorar. Você encontrará em algumas pessoas ao seu redor certas partes que acabarão lhe dando mais alegrias do que o esperado. Colegas ou colaboradores que o ajudarão a dar mais visibilidade a tudo o que faz. As colaborações são uma boa maneira de se expandir. Números da sorte: 31 – 50 – 36 – 2

Câncer (21/06 – 22/07)

Seu parceiro vai conseguir dar um passo importante na vida dele e você ficará orgulhoso do seu progresso. Hoje no trabalho quanto mais cedo acabar com todas as suas dúvidas, mais cedo poderá se concentrar naquilo que lhe trará sucesso financeiro. Sempre haverá alguém que o interromperá, mas se você enfrentar os piores contratempos como esse, poderá aumentar sua produtividade. É um dia de encontros decisivos que mudarão seu ritmo usual de vida. Chegou o momento em que você deve plantar firmemente os pés no chão. Números da sorte: 29 – 12 – 24 – 54

Leão (23/07 – 22/08)

Os planetas mais harmoniosos visitam sua zona de amor, pode confiar que tudo o que você sonhou pode ser cumprido, trazendo bons resultados finais. O trabalho acabará se tornando um tipo de nova era que veio para ficar. Uma mudança de papéis ou desempenho que pode levá-lo a realizar uma tarefa totalmente nova e que terá consequências incríveis no seu salário. Você poderá ganhar mais, trabalhando as mesmas horas. É provável que hoje alguém se comporte de forma muito agressiva e o deixe com raiva. Não deixe essa pessoa tirar você do sério. Números da sorte: 37 – 17 – 24 – 36

Virgem (23/08- 22/09)

Se já tem parceiro, pode ficar obcecado com o desejo de melhorar a vida em comum, mas deve dar espaço suficiente para a sua cara-metade não ficar pressionada. No trabalho terá que se concentrar mais e procurar uma maneira muito mais direta de delegar as tarefas. Se você tem bons colegas, aproveite-os pedindo-lhes ajuda. Seu pensamento é bem-sucedido, suas idéias são boas, o problema é como aplicá-las; é aí que você precisa se aprimorar. Faça tudo o que puder para se concentrar e melhorar o processo de raciocínio e de prioridades. Com um pouco de organização, você terá muito sucesso. Números da sorte: 1 – 49 – 23 – 38

Libra (23/09 – 22/10)

Fará tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar uma atmosfera calorosa no amor, dando à sua vida um novo significado, com momentos de pura felicidade. O universo o colocará à prova, embora ultimamente você tenha tido alguns problemas financeiros, poderá ir se recuperando. Pouco a pouco, verá que o que tem pode se tornar mais do que esperava. Nos próximos dias você estará em meio a atividades e eventos sociais. O melhor é que em todos eles você brilhará e cativará a todos, principalmente a uma pessoa que é muito importante para você. Números da sorte: 16 – 28 – 9 – 21

Escorpião (23/10 – 21/11)

Com a energia da lua e uma predisposição para a comunicação e a cumplicidade, tudo dará certo no amor, a conquista do coração dessa pessoa é real. Você está seguindo alguns passos prévios em busca de um emprego melhor. Estude a possibilidade de sair para fora, existem muitas ofertas que estão longe de casa, mas que podem fornecer segurança e dinheiro que lhe farão bem. Você precisa estar preparado para tudo, se realmente deseja ter sucesso na sua profissão. Preste atenção à sua imaginação, deixe sua mente voar para alcançar o nirvana da criatividade e alcançar o sucesso que você deseja. Números da sorte: 17 – 57 – 13 – 5

Sagitário (22/11 – 21/12)

Você terá uma conversa muito reveladora com a pessoa que gosta e da qual terá a confirmação que no amor tudo é possível, que a felicidade com ela é possível. A felicidade não precisa vir ao seu lugar de trabalho todos os dias, hoje parece que vai passar direto porque uma boa notícia relacionada ao dinheiro chega através de canais nada convencionais, mas confiáveis e certos. Durante o dia, você resolverá algo que o deixou inquieto e, graças ao seu talento e experiência, superará os obstáculos que surgirem. Números da sorte: 18 – 7 – 53 – 47

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Os astros favorecem as mudanças que você precisa fazer para melhorar o seu relacionamento. Para alcançar o equilíbrio, é conveniente que você reorganize sua vida dando mais atenção ao seu parceiro. Conhecer em primeira pessoa algumas propostas importantes do chefe pode ajudá-lo a se convencer de que está na companhia certa. Você precisa procurar uma maneira perfeita de combinar todas as suas facetas, pessoais e profissionais, que se tornarão cada vez mais importantes. A motivação é um fator chave em sua vida. Prepare-se para o incomum, porque o trânsito planetário, ativa seu sexto sentido e aumenta sua intuição. Números da sorte: 4 – 37 – 14 – 26

Aquário (21/01 – 19/02)

Hoje terá um dia especial, sua vida sentimental, aquilo que deseja no amor pode ter uma reviravolta incrível. Ganhar dinheiro facilmente pode parecer um tanto surreal, mas fará parte de uma série de etapas anteriores que serão fundamentais. Você precisa procurar as ofertas que melhor se adequam ao seu perfil. Não pode aspirar a algo para o qual não está preparado; só poderá obter bons resultados se fizer o que deve. Sua capacidade física está no auge, e se você usar esse enorme fluxo de impulso e dinamismo de maneira construtiva, poderá conseguir muitas coisas. Números da sorte: 43 – 1 – 46 – 30

Peixes (20/02 – 20/03)

Será um dia agitado no campo do amor. Mas isso não é negativo, significa que você lutará pelo amor dessa pessoa e terá sucesso. Estar preparado para iniciar um negócio por conta própria é algo que você pensa há muito tempo. Os riscos podem ser enormes, mas se procurar uma pessoa com o conhecimento necessário para tomar a decisão certa o levará ao sucesso. Hoje fique longe de tudo o que promete uma recompensa instantânea. Esse tipo de oferta sempre implica um alto risco que você deve evitar. Números da sorte: 52 – 30 – 34 – 45

