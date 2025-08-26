Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Confiança alta com a força dos astros. A vibe do universo tá fortalecendo sua autoconfiança e isso vai ser o combustível que você precisa pra dar aquele upgrade em várias áreas da sua vida. Mas fica esperto(a): pode ter gente invejosa que vai querer jogar contra. Então, segura suas maiores ideias pra você mesmo, confia no seu taco e vai com tudo.

Números da sorte: 60 - 56 - 18 - 22 | Lua Nova, que entra em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Energia pra resolver o que tá travado. Hoje a sua bateria tá lá em cima! Você vai sentir aquele gás extra pra finalmente colocar ordem na bagunça e resolver pendências que estavam emperrando sua vida. Se tiver que tomar uma decisão importante, puxa a galera pra trocar ideia antes, ouvir diferentes pontos de vista vai te ajudar a fazer uma escolha mais acertada.

Números da sorte: 12 - 49 - 36 - 57 | Lua Nova, que entra em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Obstáculos? Só uma fase passageira. Podem aparecer uns imprevistos, mas os astros tão mandando o recado: não dá pra desanimar agora! Use essa energia pra se organizar de verdade e manter a disciplina, porque com tantas ideias que talvez tenha, é fácil se perder no meio do caminho. Procure botar cada coisa no lugar e seu sucesso vai ser questão de tempo.

Números da sorte: 33 - 17 - 26 - 49 | Lua Nova, que entra em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Segura a onda pra não vacilar. Ser gente boa e ajudar os outros é massa, mas hoje os astros pedem um limite. Tem gente que pode interpretar sua bondade como fraqueza e acabar passando a perna em cima de você. Vale a pena pensar um pouco mais nos seus limites e ajustar essa postura, pra proteger sua energia e não deixar ninguém abusar da boa vontade.

Números da sorte: 26 - 30 - 59 - 11 | Lua Nova, que entra em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Mente tinindo e vibes de harmonia no ar. Sua cabeça vai estar tinindo; você vai conseguir focar fácil em tudo que te interessa. O segredo do dia é equilibrar seu jeitão ousado com aquela energia de manter o clima de boa com a galera. Quando você junta seu método com uma boa harmonia nas relações, o resultado vem com força total e mais sólido que nunca.

Números da sorte: 16 - 39 - 22 - 47 | Lua Nova, que entra em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Conquistas na área e muita satisfação. O dia promete trazer aquela sensação maravilhosa de missão cumprida. Você vai conseguir dar conta de várias pendências e sentir sua mente mais tranquila, pronta pra dar passos firmes e seguros. Mas fica ligado: não repasse aquelas responsabilidades, é melhor deixar as coisas mais importantes nas suas mãos mesmo.

Números da sorte: 14 - 39 - 27 - 40 | Lua Nova, que entra em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Novos começos e oportunidades. Se prepara que hoje é dia de começar projetos que estavam na gaveta há tempos. O cosmos tá pedindo ação construtiva, então aproveita a deixa pra botar suas ideias pra rodar e colher resultados incríveis. Possivelmente pinte uma surpresa massa, uma nova amizade ou até parcerias que trarão um clima alegre e cheio de boas vibes.

Números da sorte: 53 - 9 - 60 - 34 | Lua Nova, que entra em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Charme com tudo pra arrasar. As estrelas tão turbinando seu carisma e sua aura de mistério que conquista geral. Hoje é o dia perfeito pra fortalecer contatos, aquele papo reto com a pessoa certa pode abrir portas que você nem imagina. Só fica esperto e planeja bem os próximos passos para não deixar nada escapar. Usa esse magnetismo natural pra brilhar mais!

Números da sorte: 29 - 42 - 10 - 37 | Lua Nova, que entra em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Cuidado com as palavras que solta por aí. Hoje os astros avisam que aquela sua espontaneidade pode causar ondas que chegam mais longe do que você imagina. Então, antes de sair falando o que vier na cabeça, tenta pensar duas vezes pra evitar mal-entendidos. Use seu jeitão alegre pra manter o clima leve e positivo. Assim, todo mundo sai ganhando.

Números da sorte: 10 - 7 - 28 - 49 | Lua Nova, que entra em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Flexibiliza aí pra ter um dia tranquilo. Você normalmente é o mestre do controle, mas hoje a dica é abrir a mente e flexibilizar um pouco. Essa mudança vai te ajudar a lidar com obstáculos que aparecerem e a receber outras opiniões numa boa, sem estresse. As estrelas estão do seu lado pra garantir que essa vibe mais flexível vai deixar seu dia bem mais suave.

Números da sorte: 13 - 47 - 22 - 58 | Lua Nova, que entra em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Foco e energia nova na área. As estrelas estão pedindo aquela concentração total no que realmente faz diferença. Resolver aquelas pendências vai trazer um baita alívio e renovar sua motivação pra seguir em frente com gás. Aproveita também esse momento pra pensar em ajustes na sua rotina que possam trazer mais equilíbrio. Bora dar uma repaginada na energia.

Números da sorte: 16 - 49 - 37 - 8 | Lua Nova, que entra em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Aproveita a força cósmica pra avançar. A energia da Lua tá alinhada com suas metas, fazendo as coisas fluírem com mais facilidade. Se alguma ideia não sair como esperado, relaxa: é só ajustar os detalhes e reforçar o que já tá funcionando bem. A sacada do dia é se adaptar a tudo, isso será seu trunfo pra chegar no sucesso mais rápido e sem sofrimento. Se joga!

Números da sorte: 40 - 33 - 19 - 26 | Lua Nova, que entra em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

