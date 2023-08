Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Com a Lua no fundo de seu mapa solar na maior parte do dia, querido Áries, você tem a chance de dar um passo para trás e observar para que possa fazer sua próxima jogada com mais premeditação. Há um lado quieto e retraído quando você chega ao fim de um ciclo lunar e precisa de algum tempo para se recuperar. A interação Sol-Netuno de hoje sugere uma falta temporária de direção. Situações ou mesmo pessoas em sua vida podem parecer desgastantes e exaustivas. Os eventos agora o lembram de deixar sua imaginação entrar em sua vida, relacionamentos e projetos. O que você vê agora pode não ser a história completa e não há necessidade de insistir para saber tudo ainda. Na verdade, render-se à ideia de que talvez você não precise saber todos os detalhes no momento pode ajudar a desenvolver uma paciência saudável. O ideal é fazer uma pausa. Mais tarde hoje, a Lua entra em seu signo,

Touro

Você pode obter um impulso compartilhando ideias com outras pessoas ou apoiando um amigo hoje, querido Touro. Certifique-se de adicionar atividades criativas e imaginativas ao seu dia para uma fuga saudável da rotina. Com o trânsito Sol-Netuno de hoje, você pode estar resolvendo suas percepções de pessoas e situações. Este pode ser um momento para confrontar uma ilusão que você carrega consigo. A incerteza em sua casa ou na vida social pode parecer drenar sua energia. Se você deixar de precisar saber, poderá se divertir muito melhor agora! É bom ter em mente que abrir mão de um sonho ultrapassado pode muito bem abrir espaço para uma meta nova, mais significativa e realizável. Pense no que você gostaria de mudar, mas espere um dia melhor para implementar a mudança real, pois hoje está nublado emocionalmente falando,

Gêmeos

Considere adicionar mais imaginação ao seu trabalho ou deveres para obter os melhores resultados hoje, querido Gêmeos. A Lua em Peixes na maior parte do dia encoraja alguma pausa nas rotinas monótonas. Com os trânsitos de hoje, é preciso mais trabalho para discernir entre o que é real e o que você imagina que as coisas sejam. Engano e auto-engano são possíveis porque suas expectativas de situações podem interferir temporariamente em suas percepções. A incerteza sobre o seu futuro pode sobrecarregar sua vida pessoal, ou uma falta geral de direção pode fazer com que você se sinta sem inspiração ou entediado com os projetos atuais. Se você pode fugir das responsabilidades agora, faça-o, mas tente não tomar muito emprestado do seu futuro no processo. Aterramento ou atividades físicas podem ser úteis agora



Câncer

Você deseja um pouco mais de emoção ou intriga hoje, querido Câncer, com a Lua em seu setor de aventura a maior parte do dia. Procure alimentar sua necessidade de fantasia e inspiração hoje. Enquanto você está em um ciclo mensal de busca por mais previsibilidade e segurança, parte de você só quer se divertir e talvez improvisar um pouco, e esses dois impulsos lutam hoje. Sua posição em relação à escola, viagens ou esforços de comunicação e aprendizado pode estar em questão hoje, e isso pode levar a uma sensação de limbo. Sua melhor aposta é esperar, mas seja produtivo enquanto espera, certificando-se de não deixar a incerteza sequestrar seu dia.

Leão

Você está prestando mais atenção à sua intuição em vez de pensar demais nas coisas hoje, querido Leo. Netuno colide com o Sol em seu signo hoje, sugerindo a necessidade de se reagrupar. A intuição pode desviá-lo do curso se o desejo estiver guiando-o agora. Pode ser melhor não emprestar dinheiro ou objetos de valor e observar outros drenos de energia relacionados a pessoas e projetos. Pode haver algum desânimo em alcançar seus objetivos, talvez devido a problemas para obter o apoio de outras pessoas ou obter fundos suficientes para seguir em frente. Este não é o momento para obter clareza ou encerramento, então espere as coisas, mas sua melhor aposta agora é evitar desperdiçar o dia e colocar suas energias em coisas que você sabe que precisam de sua atenção. Se você precisa de tempo para se reconectar com suas necessidades e desejos, vale a pena dedicar um tempo para isso.



Virgem

Com a Lua em seu setor de parceria a maior parte do dia, querido Virgem, o emparelhamento parece natural. Alguém pode ajudá-lo a entrar em contato melhor com seus próprios sentimentos e ideias. No entanto, também é importante reagrupar e reorientar-se hoje. Seus desejos e necessidades podem confundi-lo agora, ou você pode questionar o que está buscando. É perfeitamente possível que alguém em sua vida esteja lhe mostrando, de forma bastante indireta, onde você está incerto. Evite agir de acordo com sentimentos vagos para obter os melhores resultados. Você pode ter se convencido de que as necessidades de outra pessoa também são o que você deseja, mas pode ser um momento em que você vê as falhas nessa crença. Procure moderação e lembre-se de seus limites antes de esticá-los longe demais.

Libra

Os trânsitos de hoje podem ser um pouco sinuosos e às vezes confusos, querido Libra, mas também pode haver oportunidades para entender melhor onde você tem ignorado ou ampliado sua necessidade de imaginação, romance e admiração. Embora você possa desejar mais ordem, não é necessariamente fácil seguir uma rotina ou lidar com assuntos rotineiros no momento, e você pode precisar ser mais vigilante do que o normal para fazer as coisas. Embora a desorganização possa levar a uma sensação de estar perdido ou atrasado, nem sempre é possível consertar as coisas imediatamente, então certifique-se de dar tempo a si mesmo e fazer as coisas passo a passo. Cuidado para não se apaixonar por algo que parece muito mais glamoroso do que é hoje.

Escorpião

Com a Lua em seu setor criativo e romântico na maior parte do dia, querido Escorpião, você está procurando maneiras mais satisfatórias de se divertir. Você se permite sonhar, criar, fantasiar e imaginar agora como a Lua e Netuno se encontram. Com o trânsito Sol-Netuno de hoje, às vezes não é fácil distinguir entre fato e ficção. Este é especialmente o caso quando seu coração está envolvido com Netuno e a Lua em seu setor de prazer. Você pode sentir que algo está no ar ou pode se sentir no limbo. Pode ser melhor fazer uma pausa nas situações de pensar demais ou analisar demais. Mesmo assim, se você está lidando com assuntos práticos que exigem decisões difíceis e rápidas, faça uma verificação séria dos fatos agora, pois nem tudo é o que parece.

Sagitário

Enquanto você está em um ciclo solar animado, querido Sagitário, você precisa de um pouco mais de tempo para se centrar e se orientar hoje. Os trânsitos ajudam você dessa maneira. Embora possa não ser o dia mais emocionante, você pode trazer um pouco de capricho e imaginação para sua vida pessoal agora. Algumas coisas podem parecer muito incertas devido à influência de Netuno. Você pode sentir que está em um terreno um tanto instável, ou um determinado objetivo ou busca parece perder sua magia temporariamente enquanto você se reagrupa e busca inspiração. Se você está lidando com decepções agora, considere que elas podem direcioná-lo para algo melhor, mais saudável e mais factível. Você pode pensar neste momento como abrir espaço para novas fontes de inspiração e interesses mais adequados.



Capricórnio

Sua curiosidade pode liderar o caminho hoje, querido capricorniano, e compartilhar ideias e anedotas com outras pessoas pode preencher uma necessidade emocional agora. Com o trânsito de longo prazo de Netuno em seu setor de mente e comunicações, você está construindo sua fé e paciência com ambigüidade, embora seu signo, via de regra, prefira a certeza. Com um trânsito Sol-Netuno hoje, você pode estar lidando com sinais confusos ou confusos, e talvez até instruções confusas, que podem afetar seu humor. Deixe isso ser um lembrete para entrar em contato com suas verdadeiras necessidades e desejos, principalmente relacionados ao preenchimento de sua necessidade de mais imaginação e magia em sua vida, se você estiver mantendo essas necessidades sob controle. Você pode precisar repensar algumas ideias ou planos.

Aquário

A Lua passa grande parte do dia em seu setor de recursos, conforto e segurança, querido Aquário, e você busca aterramento. Emocionalmente falando, você não é especialmente acessível e pode não ser muito rápido em compartilhar seus pensamentos. Isso é temporário devido à necessidade de mais tempo do que o normal para entender como você realmente se sente. A necessidade de alguma discriminação também é importante hoje. Esteja ciente de seus limites, pois a tentação de esticá-los longe demais pode ser forte hoje. É melhor observar em vez de agir sob os trânsitos de hoje. Você pode precisar repensar algumas coisas, especialmente se estiver olhando para uma situação de maneira muito idealista. Drenos de energia ou poços de dinheiro podem ser aparentes, tornando melhor reagrupar, descansar e observar.



Peixes

Com a Lua em seu signo a maior parte do dia, querido Peixes, você está mais em contato com seus sentimentos. Nesta época do mês lunar, você está priorizando o mundo de suas emoções. Com o pequeno desafio Sol-Netuno de hoje, outras pessoas podem não entender você ou parecer esperar muito de você. Com sua capacidade de sintonizar-se com as vontades e desejos de todos, pode ser difícil hoje entender quais emoções e necessidades são verdadeiramente suas! Depois de entender os sentimentos que inundam sua consciência, você provavelmente descobrirá algumas necessidades e desejos que antes evitava ou estava ocupado demais para perceber. Enquanto isso, evite tomar decisões importantes com base nos sentimentos do momento, pois podem ser enganosas. Além disso, tente entrar em contato com o que você pode estar perdendo ou precisando e aborde esses sentimentos honestamente.

