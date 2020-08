Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/08) para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

horóscopo do dia

Os astros dizem que está na hora de perceber a importância de ter um amor verdadeiro ao seu lado. Se encontrar a pessoa certa, verá que eles estão certos. No trabalho, está previsto um dia produtivo e positivo. Vai encontrar um momento importante e construtivo em sua vida profissional. Seria ótimo que desse uma caminhada todos os dias, além de mantê-lo na melhor forma, manterá seus nervos sob controle. Números da sorte: 5 – 31 – 45 – 23

Touro (21/04 – 20/05)

Horóscopo do dia

Hoje você estará em plena harmonia com certa pessoa que fará da sua realidade um mundo cheio de amor e boas vibrações. Mas está querendo mais do que isso. No plano laboral, lembre-se que a paciência dá melhores resultados; o importante é não ceder. Mantenha os nervos sob controle e os obstáculos desaparecerão o mais rapidamente possível. A leitura é uma ótima atividade para ter um momento de paz. Números da sorte: 37 – 59 – 28 – 6

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Horóscopo do dia

Se ainda não conseguiu se encaixar com essa pessoa, é um sinal de que você realmente precisa fazer alguns ajustes na sua forma de atuar. As estrelas dizem que é hora de pensar no futuro laboral, programar cuidadosamente cada nova ideia e organizar claramente os deveres e os projetos. Está com ansiedade que é causada em grande parte por uma pessoa perto de você. Resolva este assunto para obter a tranquilidade desejada. Números da sorte: 25 – 7 – 36 – 54

Câncer (21/06 – 22/07)

Horóscopo do dia

As brincadeiras de uma pessoa que você ama podem fazê-lo sorrir, vai se imaginar junto dela de outra maneira. Crie coragem e vá em frente. No trabalho, vai se destacar pela sua maneira de agir e será um dos melhores no seu ambiente de trabalho, poderá obter um benefício em um curto prazo. Se no passado lhe disseram o que deveria fazer ou não, para ser feliz hoje terá que romper com isto se quiser ser livre. Números da sorte: 13 – 55 – 33 – 42

Leão (23/07 – 22/08)

Horóscopo do dia

A confiança entre duas pessoas é um elemento indispensável se você realmente quer iniciar um relacionamento e que este funcione. Vai encontrar uma ótima maneira de enfrentar alguns desafios no seu trabalho. Seus contatos comerciais aumentarão de forma esplêndida e um golpe de sorte poderá entrar em sua vida. Deve conhecer melhor cada um dos nutrientes que formam os alimentos que deve tomar ou comer. Números da sorte: 17 – 43 – 54 – 28

Virgem (23/08- 22/09)

Horóscopo do dia

O amor está chegando em sua vida. Alguém quer chegar perto, mas por enquanto só está emitindo alguns sinais. Abra seus olhos e descobrirá quem é. Siga os avisos de uma pessoa de confiança para organizar seus projetos. No nível econômico deve estar atento para se organizarem com o dinheiro. O cálcio de que seus ossos precisam pode encontrá-lo em produtos lácteos e alimentos ricos neste ingrediente. Números da sorte: 40 – 2 – 60 – 13

Libra (23/09 – 22/10)

Horóscopo do dia

Você saberá como fazer para que alguém especial o olhe de forma diferente. Pode ser o primeiro passo para alcançar o que tanto deseja. No trabalho, em qualquer situação deve realizar manobras secretas para que seus planos sejam bem-sucedidos. As estrelas o aconselham sempre a agir com a máxima prudência. Para melhorar seu bem-estar, tente manter a calma e seja mais positivo em tudo. Números da sorte: 21 – 34 – 49 – 7

Escorpião (23/10 – 21/11)

Horóscopo do dia

Está profundamente atraído por alguém que parece não corresponder a seus sentimentos. Mude algumas atitudes e essa pessoa cairá completamente rendida aos seus pés. As estrelas avisam que a boa sorte irá acompanhá-lo e que alguns dos projetos mais trabalhosos já em andamento estão prestes a ser coroados com sucesso. É o momento de procurar um hobby que o motive e ajude a melhorar o seu bem-estar. Números da sorte: 52 – 42 – 31 – 12

Sagitário (22/11 – 21/12)

Horóscopo do dia

Existe alguém especial de quem você gosta muito, mas está hesitando para falar sobre seus sentimentos. Essa pessoa também sente algo por você, então não perca mais tempo. Vai surgir uma nova proposta que se referirá ao seu ambiente profissional atual, mas com maiores possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Para evitar esse início de estresse, procure descansar e relaxar mais. Procure um tempo para meditar. Números da sorte: 6 – 48 – 39 – 19

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Horóscopo do dia

Se conseguir conquistar essa pessoa, entrará em um caminho cheio de felicidade. Terá as chaves para a evolução pessoal que estava esperando. Vai ser muito responsável em executar uma função que lhe foi concedida recentemente e a realizará com sucesso, recebendo méritos e elogios. Sua saúde é um desses tópicos que vai querer que evolua para um final satisfatório. Comece a dieta e complemente-a com exercícios físicos. Números da sorte: 27 – 58 – 9 – 15

Aquário (21/01 – 19/02)

Horóscopo do dia

Você está preparado para obter boas vibrações das mãos de uma pessoa que conquistou completamente cada parte do seu ser. Use todo o seu ser para serem felizes. O céu lhe dará mais dinamismo e capacidade para tomar iniciativas, além de trabalhar seriamente, será notado pelos superiores, e boas oportunidades surgirão. Acordar cedo para fazer algum exercício pode ser algo completamente necessário. Números da sorte: 35 – 42 – 25 – 12

Peixes (20/02 – 20/03)

Horóscopo do dia

Finalmente vai perceber que precisa também dessa pessoa que gosta de você. Dê o primeiro passo e veja como sua vida vai mudar, haverá mais felicidade. Este é o dia certo para contratar, negociar ou discutir acordos, qualquer que seja o caso, as estrelas iluminarão o caminho para o sucesso laboral. Para melhorar seu bem-estar seja sempre animado e veja a vida com outros olhos. Tenha pensamentos positivos para tudo. Números da sorte: 29 – 56 – 17 – 36

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também