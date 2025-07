Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é o dia perfeito para realizar seu projeto pessoal de longa data. Aproveite a energia positiva e conte com a ajuda de pessoas próximas para avançar com confiança. Evite discussões, pois o momento favorece a serenidade. A sorte estará ao seu lado, abrindo portas para oportunidades que podem transformar sua vida para melhor.

Números da sorte: 9 - 15 - 57 - 16 | Lua Nova em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Uma nova jornada começa hoje, deixando para trás muitos problemas do passado. Proteja-se de conversas inúteis e evite contatos desnecessários que possam drenar sua energia. Aproveite as condições especiais deste dia para realizar desejos e apreciar momentos de felicidade com quem você ama. Milagres e realizações estão mais próximos do que imagina.

Números da sorte: 8 - 30 - 26 - 17 | Lua Nova em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

O entusiasmo e a agitação vibrante de hoje manterão você longe do tédio. Estar ativo permitirá que você trabalhe com foco e dedique tempo àquele plano antigo que vem amadurecendo. Livre-se do que é desnecessário e veja como a vida se torna mais simples e leve. Esta é a energia ideal para recomeços e transformações.

Números da sorte: 60 - 34 - 58 - 24 | Lua Nova em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje é um dia propício para decisões importantes que farão seus projetos decolarem. A vibração astrológica atua diretamente para impulsionar sua paixão e dedicação. Use esse momento para acelerar seus planos com confiança e determinação, pois o universo apoia suas ambições e esforços.

Números da sorte: 4 - 28 - 7 - 34 | Lua Nova em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O universo anuncia o início de uma nova fase para você, especialmente na carreira. Mostrar criatividade e inovação pode levar ao progresso significativo, surpreendendo colegas e superiores. Em discussões familiares ou com amigos próximos, mantenha uma postura neutra ou cordial para evitar atritos desnecessários.

Números da sorte: 30 - 24 - 47 - 45 | Lua Nova em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Expresse suas opiniões com firmeza hoje, mesmo que discordem. A energia do seu signo pede equilíbrio entre firmeza e flexibilidade na comunicação. Evite ficar na defensiva e mantenha a mente aberta. Aproveite a intuição e os novos conhecimentos que chegam para aplicar em suas decisões rumo ao sucesso.

Números da sorte: 29 - 48 - 53 - 14 | Lua Nova em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Deixe-se guiar pelas pistas do destino e confie na sua intuição. No dia de hoje, sonhos e pressentimentos podem ser mensagens importantes e até proféticas. Um desejo antigo, relacionado ao amor ou finanças, está prestes a se concretizar. A visão clara do caminho certo trará grandes conquistas.

Números da sorte: 9 - 27 - 41 - 6 | Lua Nova em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje é ideal para cuidar com atenção dos seus assuntos pessoais. Mesmo com muitas tarefas, organize-se para sentir que está fazendo o que é certo. Não tenha medo de transferir compromissos para outro dia, pois isso evitará estresse. Prepare-se para um evento inesperado e mantenha a calma para lidar com ele.

Números da sorte: 9 - 21 - 3 - 54 | Lua Nova em Leão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Logo no começo do dia, priorize resolver mal-entendidos para que eles não atrapalhem sua rotina. As soluções estarão ao seu alcance e sua capacidade para se destacar pode abrir novas portas. Lembre-se de equilibrar trabalho e vida familiar, pois ambas as áreas merecem sua atenção para manter a harmonia.

Números da sorte: 40 - 6 - 18 - 29 |Lua Nova em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

No dia de hoje, fique atento para guardar suas opiniões em conversas superficiais. Evitar falar demais evitará arrependimentos futuros. Além disso, cuide para que as tentações não desviem seu foco, especialmente em assuntos pessoais. Afaste-se do que pode prejudicar seus objetivos e mantenha a disciplina.

Números da sorte: 10 - 48 - 16 - 21 | Lua Nova em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Sua sabedoria e paciência serão recompensadas hoje pelo universo. Entenda que cada coisa acontecerá na hora certa e da maneira correta. Amor, sorte, trabalho e saúde caminham juntos para trazer realizações e a concretização de sonhos antigos. Um período de muito sucesso está começando.

Números da sorte: 12 - 29 - 58 - 37 | Lua Nova em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Prepare-se para uma mudança inesperada que pode trazer desafios, mas também crescimento. Confie mais na sua intuição do que na lógica para navegar por essa fase. Aceitar convites para eventos sociais pode ser importante. Para atrair boa sorte, limpe o ambiente onde vive ou trabalha. Notícias animadoras estão a caminho.

Números da sorte: 27 - 30 - 14 - 48 | Lua Nova em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral

