Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O dia reserva surpresas que desafiarão suas convicções. Durante uma conversa casual, uma verdade pode surgir como um raio; desconcertante, mas impossível de ignorar. Em vez de reagir com descrença, observe com atenção. A noite traz um sentimento libertador, provando que, muitas vezes, o que parecia complicado era só uma questão de ponto de vista.

Números da sorte: 14 - 8 - 36 - 22 | Lua Minguante em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A espera pode ser angustiante, mas o que você aguarda está mais próximo do que imagina. Algumas pessoas talvez interpretem mal suas atitudes hoje: respire, não leve para o lado pessoal. A sensibilidade que você esconde por trás da firmeza precisa de espaço. Escolha o silêncio estratégico e guarde sua energia para o que realmente importa.

Números da sorte: 31 - 49 - 23 - 58 | Lua Minguante em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Situações familiares pedem mais escuta e menos pressa para reagir. Pequenos detalhes e mudanças de comportamento podem revelar mais do que palavras. Hoje, pense antes de agir, e fale apenas o necessário. Há poder na observação e sabedoria no silêncio. Você verá como a verdade se desenha por conta própria quando se dá espaço ao que não foi dito.

Números da sorte: 17 - 28 - 50 - 6 | Lua Minguante em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Suas emoções são intensas, e isso pode parecer uma maldição — mas é um dom. Evite colocar a responsabilidade de sua felicidade nas mãos dos outros. A frustração nasce da expectativa. Em breve, alguém mais maduro cruzará seu caminho para oferecer apoio e clareza. Esteja aberto ao aprendizado emocional. Quem se permite crescer, floresce por dentro.

Números da sorte: 18 - 35 - 9 - 50 | Lua Minguante em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje você pode selar um acordo com alguém que ainda vive sob o peso da insegurança. Tenha a calma: sua leveza pode ser o equilíbrio dessa parceria. Se algo já não te acrescenta, não tenha medo de encerrar. Encerrar ciclos não é fraqueza — é maturidade. Ao fechar uma porta com coragem, o Universo abre janelas inesperadas cheias de novas possibilidades.

Números da sorte: 59 - 17 - 2 - 44 | Lua Minguante em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Uma mensagem, ligação ou notícia de longe pode mudar o rumo do seu dia — ou da sua mente. Pode ser o empurrão que faltava para você planejar mudar de ares ou simplesmente reavaliar suas companhias. Se foi alvo de mal-entendidos, prepare-se: a verdade vai aparecer. Não bata de frente com quem espalha negatividade. O silêncio é o seu escudo mais poderoso.

Números da sorte: 37 - 9 - 56 - 28 | Lua Minguante em Touro.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, evite ambientes e pessoas que sugam sua energia. Seu bom humor é precioso; preserve-o. Uma visita pode surpreender positivamente, trazendo alegria inesperada. Mas nem todos ao seu redor torcem por você: alguém te observa com olhos invejosos, esperando uma falha. Não se exponha demais. Mantenha distância de quem não vibra na mesma frequência.

Números da sorte: 1 - 32 - 47 - 29 | Lua Minguante em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Nem todos precisam saber dos seus planos — e hoje, isso é uma regra de ouro. Alguém pode tentar te atrapalhar por inveja ou insegurança. Use a inteligência emocional como escudo e o silêncio como espada. Ainda assim, o dia traz leveza e momentos de riso com quem vale a pena. Viva o presente com alegria, mas mantenha o olhar atento.

Números da sorte: 15 - 27 - 41 - 60 | Lua Minguante em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Boatos podem surgir, mas não perca seu tempo tentando desmentir o que não merece sua atenção. Sua força está na serenidade. Hoje, evite confrontos pequenos e preserve sua energia para o que importa. Um convite inesperado pode agitar seu dia, trazendo diversão e boas surpresas. Leia as entrelinhas das mensagens que receber, pode haver algo especial escondido.

Números da sorte: 2 - 17 - 49 - 56 | Lua Minguante em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você será testado, talvez por alguém que quer te tirar do sério. Mas seu raciocínio rápido será sua armadura. Responda com classe. Para resolver questões pessoais, recorra a quem já te estendeu a mão antes. Essa pessoa pode ser a chave para desbloquear o que parece travado. No mais, permita-se relaxar. Um tempo de lazer e descanso vai recarregar suas baterias.

Números da sorte: 39 - 57 - 20 - 14 | Lua Minguante em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Evite decisões apressadas. Hoje, cautela é sinônimo de vitória. Você pode se destacar em discussões ou exposições de ideias, mas só se estiver bem emocionalmente. Priorize o que importa e saiba que, às vezes, descansar é o melhor investimento. Um cérebro cansado toma decisões ruins. Cuide do corpo e da mente com o mesmo zelo que dedica aos seus projetos.

Números da sorte: 55 - 4 - 27 - 10 | Lua Minguante em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Algo bom pode acontecer de forma espontânea hoje; um gesto sincero vindo de alguém que você nem esperava. Receba com gratidão. Mais do que nunca, escutar será seu poder. Evite reações impulsivas. Uma conversa, mesmo informal, pode revelar algo essencial. Fique atento aos detalhes: uma frase dita no meio do caos pode mudar sua percepção de uma situação.

Números da sorte: 25 - 19 - 57 - 30 | Lua Minguante em Touro.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também