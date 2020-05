Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/05) para o seu signo

ÁRIES

Áries, as definições de segunda-feira perfeita sem defeitos serão atualizadas com sucesso hoje! Sua semana começa com bênçãos das estrelas, que formam aspectos superpositivos nesta segundona. A Lua canceriana troca likes com Urano e Marte, dando dinamismo, ousadia e criatividade para ir atrás dos seus sonhos e das suas metas. Vai esbanjar energia para fazer tarefas no sossego da sua casa. Dívidas pendentes ou gastos inesperados podem concentrar suas atenções, mas você saberá se virar nos trinta e pode faturar uma boa grana extra com algo feito em casa nas horas vagas. Pense nas coisas que sabe fazer bem e mãos à obra. Aposte na sua experiência e conte com o apoio de parentes próximos. Na paixão, astral excitante e sedutor. Mas manter um romance em segredo pode deixar seu coração mais seguro por enquanto. Na união, valorize a estabilidade e a confiança com a pessoa amada. Bom momento para realizar suas fantasias na cama.

TOURO

Touro, trago verdades e elas são espetaculares! Se depender da Lua, Urano e Marte, você está com a estrela na testa nessa segundona e pode alcançar conquistas importantes graças às suas ideias e iniciativas. Esses astros mandam muitas vibrações positivas para o seu Horóscopo e revelam que suas ações não vão ficar sem resposta hoje. Você terá energia, coragem e determinação em dobro para correr atrás dos seus projetos para o futuro, por isso, mãos à obra! Momento oportuno para trabalhar em grupo, equipe, angariar aliados e liderar os colegas para atingir os objetivos em comum. Com sua comunicação assertiva, você também vai se expressar com facilidade e seu papo convincente vai contagiar as pessoas. É pra glorificar de pé, hein? Na paquera, será mais fácil puxar conversa e se aproximar do crush, principalmente nas redes sociais. Diálogo aberto e ótima sintonia no romance. Terá ótimas ideias para apimentar o sexo.

GÊMEOS

A semana começa perfeita sem defeitos para sua vida profissional e quem manda o papo reto é Marte, que hoje troca excelentes vibrações com Urano e a Lua, incentivando suas ambições e sua vontade de crescer. Desafios e novas responsabilidades vão motivar você a se superar e dar o seu melhor no serviço. Tudo indica que irá mostrar muita iniciativa e determinação no trabalho e não pensará duas vezes para assumir uma nova função, ainda que tenha alguma insegurança. A Lua, bem-humorada em sua Casa do Dinheiro, vai mandar todo apoio para as suas finanças. Há boas chances de aumentar seus ganhos, então, invista para valer na carreira. No lado amoroso, pode pintar possibilidade de se envolver com um crush influente ou alguém do trabalho: aja com discrição. Na união, tenha um pouco mais de cuidado com cobranças e imposições. Pegue leve e nada de chutar o balde para não ter que ir buscar depois.

CÂNCER

Chegou a hora de apostar em seu potencial, confiar em seu taco e desenvolver as suas habilidades cancerianas A Lua é sua fada sensata e estrela guia e, além de transitar em seu signo, hoje ela está em paz com os astros, garantindo que você terá proteção dobrada em tudo o que fizer. É pra glorificar de pé, hein? Em sintonia com Urano e Marte, a Lua revela que o momento e ideal para procurar palestras, tutoriais ou treinamentos on-line. Investir nos estudos e em parcerias pode ser muito vantajoso nesta fase. Busque cursos que possam melhorar seu currículo e contribuir para o seu crescimento profissional. E o melhor é que você contará com aliados para colocar seus projetos em prática. Quem sonha com um novo amor pode conhecer um crush supremo e se apaixonar à primeira vista. No romance, cubra o par de carinho. Sair da rotina na intimidade e inovar na transa pode esquentar os desejos.

LEÃO

Marte está todo pimpão e serelepe neste início de semana e promete vitórias para o seu signo ao fazer ângulo superpositivo com Urano, que segue brilhando no ponto mais alto do seu Horóscopo. Essa profusão de energia boa vai agir em favor dos seus propósitos e transformações positivas estão a caminho. Os humilhados finalmente serão exaltados e você pode alcançar conquistas e promover mudanças importantes no trabalho. Pode ser um novo cargo, um desafio que vai acender seu lado ambicioso ou mesmo a conclusão de uma tarefa que todos aguardam. Celebre suas vitórias, mas lembre-se de que a Lua ainda está dando um rolê em sua Casa 12, então, comemore sem fazer alarde: mantenha a discrição para não atrair invejosos. Na vida amorosa, seu poder de atração será simplesmente irresistível. Sucesso garantido na paquera, no romance e, especialmente, no sexo. É hora de seduzir e envolver seu love!

VIRGEM

A Lua dá um rolê em sua Casa das amizades e realizações, indicando um começo de semana perfeito sem defeitos para você se aliar a quem tem interesses semelhantes aos seus. Somar forças com os colegas por um objetivo em comum pode ser muito vantajoso e até te abrir novas portas. Procure as pessoas em quem confia e com quem tenha bastante afinidade. Marte e Urano engrossam o coro celeste e reiteram que o momento é ideal para expandir seus horizontes com o incentivo, participação ou ajuda alheia. Hoje você terá facilidade para exercer sua liderança, influenciará os outros e alcançará sucesso em suas iniciativas. No campo afetivo, é enorme a chance de se apaixonar e um novo envolvimento pode evoluir bem rápido para algo mais sério. Já na união, atração, desejos e cumplicidade só vão aumentar: aproveite e revele tudo o que sente ao mozão.

LIBRA

Semana nova começando com belas promessas para o seu signo e a primeira notícia chega da Lua, sua fada sensata, que irradia vibrações positivas em sua Casa 10. Ela avisa que sua estrela tem tudo para brilhar no lado profissional e como faz excelente aspecto com os astros, dará todo apoio para o seu progresso. Marte e Urano também serão grandes aliados e além de turbinarem sua vitalidade física, eles revelam que você vai contar com disposição extra para o trabalho. Boa fase para batalhar por seus interesses e atuar por melhorias em suas atividades. Há sinal de mudanças benéficas em seu cotidiano, então, fique de olho nas oportunidades e você que lute para conseguir o que pretende. Na paixão, atração por colega pode aumentar e vai ser difícil resistir. Na vida a dois, estimule o par a investir em um desejo ou projeto ambicioso do casal.

ESCORPIÃO

A Lua entrou na noite de ontem em sua Casa 9 e hoje está a todo vapor, trocando excelentes energias com os astros. Em harmonia com Urano e Marte, ela vai ativar seu desejo de ampliar seus conhecimentos e horizontes. Você vai mostrar muito interesse e vontade de aprender neste início de semana e novas experiências virão de encomenda para você, favorecendo seu crescimento e progresso. Pode se entusiasmar em fazer cursos online ou começar algum projeto com a adesão de chefes e colegas. A sorte soprará a em sua direção até mesmo com grana, portanto, vale a pena botar seus palpites no volante da loteria e fazer uma fezinha. Nos assuntos do coração, prepare-se, pois a paixão está no ar e pode pegar você de jeito. Um namoro recente tem boas chances de decolar e ficar sério. Na relação a dois, clima quente, sedutor e apaixonado.

SAGITÁRIO

Na qualidade de regente do seu paraíso astral, Marte é um grande aliado do seu signo e hoje vai mandar good vibes para os seus interesses domésticos. O planeta da ação forma excelente aspecto com Urano e revela que você pode tomar decisões importantes para a família e o andamento das coisas em seu lar. Só convém ouvir os parentes antes de tomar qualquer iniciativa por conta própria para evitar tretas depois: fazer tudo com a concordância de todos, não tem enrosco. No trabalho, as estrelas apontam mudanças e tudo indica que serão positivas. Bom astral para fazer arrumações ou reformar algo em casa. A Lua troca likes com Marte e Urano nesta segundona e envia bons ventos na paixão. Ela vai realçar seu lado sensuellen, indicando que as paqueras e o romance ganharão mais emoção. O clima vai ferver nos momentos íntimos com o par: é hora de ousar! Credo, que delícia!

CAPRICÓRNIO

Dando um rolê em seu signo oposto, a Lua realça o seu lado solidário, carinhoso e dedicado nos relacionamentos pessoais. Ela também fica em paz com os astros neste início de semana, estimulando a cooperação e a camaradagem no serviço, ainda que esteja trabalhando de forma remota da sua casa. Cuidar de tarefas em sintonia com sua equipe pode render soluções bem criativas para as atividades, as suas e as dos seus colegas. Marte que troca boas energias com Urano, ajudará você a defender suas ideias e opiniões, mas a regra é clara: escolha bem as palavras para o seu jeito não parecer autoritário demais com quem conversar. O céu ainda promete boas surpresas no amor. Você terá mais coragem para se expressar e será mais fácil dizer o que sente, seja para se declarar ao crush ou se entender bem com o par no romance. Aproveite a maré favorável e fale tudo o que tem vontade.

AQUÁRIO

Marte está todo rolezeiro em sua Casa da Fortuna e troca likes com Urano, seu regente, dando sinal verde para você focar em seus interesses financeiros neste início de semana. Além de contar com muita garra para resolver desafios, você terá mais pique para batalhar por melhorias em seus ganhos. O desejo de faturar um dinheirinho extra será um grande estímulo para tomar iniciativas e os familiares estarão do seu lado, apoiando suas ideias. Só convém ficar de olho e avaliar todas as opções com calma para não fazer papel de trouxa e deixar uma boa oportunidade passar por pura precipitação. Pode até começar um negócio com parentes e os astros revelam que tem tudo para dar certo. A Lua, ativa em sua Casa 6, incentiva os cuidados com a saúde. Comidas e receitas caseiras vão favorecer seu bem-estar. No amor, será mais fácil se envolver com quem já conhece. Na união, apoie o par e não trete por ciúme.

PEIXES

A Lua traiu a Joelma, do Calypso, mas não vai trair você! Se depender dessa fada sensata, a semana começa cheia de estímulos e hoje você vai levantar com o pé direito. Em sintonia com outros planetas e atuando em seu paraíso astral, o ponto mais positivo do seu Horóscopo, a Lua traz sorte, criatividade e mais entusiasmo para agir e conquistar. Nunca critiquei! Saberá contagiar os outros com seu pique e você brilhará ainda mais se apostar na simpatia para conseguir tudo que quiser. Com Marte em seu signo e em excelente aspecto com Urano, você vai se sentir mais confiante para correr atrás dos seus sonhos e defender suas ideias. Pode ampliar os ganhos com algo ligado a vendas online, encomendas, divulgação ou marketing. Seu charme fica irresistível e sua boa lábia imbatível, sinal de sucesso absoluto nas paqueras. Escolha o alvo e tome a iniciativa para envolver o crush! Paixão com muita química e desejos intensos na vida a dois.

por João Bidu

