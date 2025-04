Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Um novo ciclo está começando e, com ele, a chance perfeita de resolver pendências que ficaram para trás. É como se o Universo te desse um empurrão para agir diferente dessa vez. Mas calma: tem gente está observando seus movimentos, então pense bem antes de atuar. Mudanças de atitude são bem-vindas, desde que venham acompanhadas de consciência.

Números da sorte: 5 - 12 - 36 - 23 - 57 - 49

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Tentar controlar tudo e todos pode estar drenando sua energia. Hoje, o recado é: solte um pouco as rédeas para que os relacionamentos com os outros seja melhor. Às vezes, é no relaxar que a mágica acontece na sua vida. Confie mais nas outras pessoas para deixar o ambiente melhor com mais harmonia. A leveza pode ser mais poderosa que a rigidez.

Números da sorte: 6 - 30 - 27 - 59 - 13 - 48

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Algumas pessoas ao seu redor realmente querem o seu bem. Ouça atentamente os seus conselhos. Às vezes, sua cabeça vai tão rápido que você perde sinais importantes. Tem gente pronta pra te apoiar, mas você precisa abrir esse espaço. Ao mesmo tempo, se afaste de quem te deixa ansioso ou te puxa pra baixo, isso atrapalha teu caminhar. Tua paz vale muito mais.

Números da sorte: 51 - 26 - 32 - 5 - 19 - 60

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Segredo é segredo, é bom nunca se esquecer disso. Se você tem planos, mantenha no coração até que eles ganhem forma. Nem todo mundo ao redor torce pelo seu sucesso. Neste instante, a vida pode te surpreender — uma reunião inesperada ou até uma ligação pode abrir portas que você nem imaginava. E prepare o coração: está vindo notícia boa de alguém da família!

Números da sorte: 30 - 17 - 4 - 29 - 53 - 11

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, evite decisões radicais, pois o ambiente não é o mais adequado. Portanto, respira, pensa e busca o equilíbrio para assim, achar as soluções. Tem situações que parecem empacar por falta de colaboração, mas não se desespere: você tem tudo que precisa para seguir mesmo sem ajuda. E fique ligado — o inesperado pode trazer exatamente o que você precisa.

Números da sorte: 8 - 37 - 26 - 45 - 19 - 50

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Fofocas e segredos dos outros? Melhor passar longe. Não deixe que tragam isso para os seus ouvidos. Você tem seus próprios desafios e, olha só: aquele projeto que parecia perdido ainda tem salvação, sim. Use sua visão detalhista, sua força e siga em frente. Obstáculos existem, mas são só parte do caminho — e você está pronto(a) para vencê-los. Siga com determinação.

Números da sorte: 40 - 18 - 24 - 31 - 9 - 56

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Seu brilho natural não passa despercebido — e isso pode despertar inveja em quem ainda não entendeu que cada um tem seu tempo. Mas fique tranquilo(a): seu carisma e autoconfiança são escudos poderosos contra esse tipo de energia. Agora é a hora de dar aquele passo ousado que você vem pensando há tempos. É momento de começar essa transformação na sua vida.

Números da sorte: 7 - 28 - 41 - 36 - 12 - 50

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Se, com alguém que estima, existe um mal-entendido pesando no coração, talvez seja o momento de parar de resistir e abrir espaço para o diálogo. A verdade, quando dita com amor e sinceridade, cura. E além disso, tem um chamado aí dentro pedindo pra você correr atrás de um sonho antigo. A vida passa rápido, você tem tudo para vivê-la com intensidade e propósito.

Números da sorte: 1 - 20 - 46 - 58 - 12 - 33

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Você vai sentir uma energia leve e otimista no ar hoje, aproveite! É um ótimo momento para se aproximar de quem pode trazer ideias novas ou te ajudar a enxergar soluções que estavam escondidas. Abrir o jogo com amigos ou familiares pode surpreender com respostas que você nem imaginava. Trabalhar em conjunto pode ser o caminho mais curto até aquele objetivo.

Números da sorte: 6 - 47 - 11 - 28 - 57 - 30

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Seu lado mais carinhoso e gentil está em evidência — e isso vai te fazer muito bem. Hoje, fuja de conversas vazias ou de pessoas que vivem plantando discórdia. Não vale a pena gastar sua energia com quem não soma. Invista seu tempo com quem te faz rir, te escuta e te entende. Pode ser que você descubra uma nova faceta de alguém que você já conhece há tempos.

Números da sorte: 57 - 20 - 48 - 36 - 2 - 19

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Sua intuição estará afiadíssima, quase como um radar emocional que capta tudo antes de acontecer. Use essa sensibilidade para ler melhor as situações e entender o que as pessoas realmente querem dizer, mesmo nas entrelinhas. Você vai perceber como isso te ajuda a criar laços mais fortes e verdadeiros. Confie nesse seu lado sensível, ele pode te levar bem longe.

Números da sorte: 10 - 3 - 24 - 56 - 39 - 48

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Se o dia começar com algum desafio, não se preocupe: você tem tudo para contornar isso com sabedoria. Nada é tão grande que você não consiga lidar. Além disso, o momento é ótimo para mostrar seu brilho em encontros importantes — especialmente com pessoas que podem te abrir portas no futuro. O universo está te empurrando na direção certa para ter sucesso.

Números da sorte: 27 - 30 - 6 - 18 - 49 - 56

Lua do Dia: Lua Minguante, que entra em Áries.

Fonte: Horóscopo Sideral

