Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries – Poderá contar com amigos, sócios e superiores. Use sua comunicação para melhorar o trabalho e ganhos. Positivo para viagens e compras. Interesse por questões místicas. Amor fortalecido. C. 301 M. 7542

Touro – Uma das melhores fases do ano, além do Sol, você terá a seu favor a presença de Mercúrio. Apoio de sócios ou parceiros. Sorte em negócios imobiliários e comércio de alimentos. Amor com sedução. C. 542 M. 3498

Gêmeos – Fase que estará sujeito a problemas profissionais e domésticos. A insegurança financeira pode gerar atritos, evite discussões e não crie inimizades. Vênus, dá aval no amor. Cuide da sua ansiedade. C. 120 M. 4134

Câncer – Pode contar com apoio que necessita nos negócios. O clima com a família esta bom, mas continue a colaborar com a pessoa amada. Adie viagens, compras e visitas. Fique na rotina, dia de alerta. C. 775 M. 0820

Leão – Marte, esta na sua desfavorável 12ª casa, traz dificuldades na hora de resolver os problemas profissionais. Controle seu gênio e se organizar para vencer os inimigos. Amor e lar em bom astral. C. 857 M. 9375

Virgem – Fase positiva, conseguirá mostrar seu talento e obterá prestígio. O Sol na sua nona casa indica realização dos projetos profissionais e familiares. Relação de amizade em destaque. Amor sensível. C. 239 M. 6713

Libra – Você passa por um período de mudanças e precisará de muita calma para não criar atritos com a família. Controle sua ambição. O amor vem com força total, aproveite. Bom para viagens. C. 846 M. 2089

Escorpião – Possibilidades de ser convidado a fazer parceria ou sociedade com Capricórnio e Touro. Pode investir em novos projetos e ganhar mais. Evite se desentender com Gêmeos e Libra. Amor ideal. C. 683 M. 1204

Sagitário – Período positivo, pode contar com apoio nos negócios e trabalho. Aumentam as chances de ganho. Avalie o que é mais importante na sua vida. Seu poder de comunicação esta em alta. Aberturas no amor. C. 468 M. 8636

Capricórnio – A movimentação no trabalho será estimulante, e sua criatividade esta em alta. Sucesso com imóveis, esportes e com o público. Mudanças positivas nos negócios. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 924 M. 5971

Aquário – A família precisa de sua atenção. Preserve o bom humor e dê apoio as mudanças que alguns parentes querem fazer. Tire proveito das boas indicações e use sua intuição para ganhar mais. C. 291 M. 5165

Peixes – As mudanças, reformas e compras que fazer no lar trarão alegrias. Hora de ganhar admiração de quem trabalham ao seu lado. Estabilidade financeira. Conte com Leão e Áries. Amor expressivo. C. 019 M. 3857

Por Dirce Alves

Leia Também