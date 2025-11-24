Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, Áries pode sentir um leve aperto na tensão, mas a sua obstinação age como um motor garantidor de sucesso.Ao evitar os extremos, você canaliza a energia positiva.Para aumentar essa vibração, o melhor horário é entre 10h e 12h, quando Marte, regente do signo, está em aspecto favorável.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Você Touro sentirá que está abrindo e fechando um ciclo, portanto, deve permanecer receptivo às mudanças, pois sinais claros surgirão para esclarecer aspectos essenciais da vida.O horário melhor para absorver essas mensagens é entre 14h e 16h, quando Vênus ilumina a casa das relações, com uma narrativa otimista.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O bemestar de Gêmeos melhora, trazendo a oportunidade de encerrar ciclos antigos e preparar o terreno para novos começos.Com Mercúrio em posição harmoniosa, você consegue resolver pequenos inconvenientes e abrir caminhos para algo melhor.O momento ideal para aproveitar essa fluidez é entre 09h e 11h.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Você Câncer desfrutará de um dia singular, onde assuntos pessoais ganham destaque.É a hora de fechar capítulos do passado e deixar que o futuro se desenrole com naturalidade.O melhor horário para manifestar essa energia é entre 17h e 19h, quando a Lua favorece a introspecção e a expressão fluída.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Você Leão precisa controlar as emoções e, se houver vontade de fazer algo diferente, o início da tarde (13h a 15h) é o período perfeito para transformar a intenção em sucesso pleno.Além disso, este é um excelente momento para reconectar-se com alguém importante, reforçando laços afetivos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O signo de Virgem inicia um período dinâmico.A generosidade surge como um investimento que, embora não retorne imediatamente ou na mesma medida, certamente encontrará seu caminho de volta.O horário mais favorável é entre 08h e 10h, quando Mercúrio estimula a clareza mental.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje o dia começa com uma energia especial, trazendo uma realidade renovada e positiva para você, Libra. Um encontro sonhado ou uma nova conexão estará favorecida, aumentando sua confiança e abrindo portas para realizar desejos. O melhor horário para aproveitar essa energia mágica é entre 9h e 11h.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A energia descontraída com que o dia começa logo se transforma em um impulso para mudanças significativas, Escorpião. Notícias positivas e eventos importantes podem surgir, beneficiando sua vida pessoal e seu crescimento interior. O período entre 14h e 16h será seu horário de maior sorte.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje, Sagitário, um episódio ou revelação ajudará a esclarecer situações misteriosas, trazendo entendimento e alívio. Controlar os impulsos será essencial para perceber que o que parecia ameaçador é, na verdade, uma bênção para seu desenvolvimento. O horário mais indicado é das 16h às 18h.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A partir de hoje, Capricorniano, inicia-se um ciclo de recompensas. Seus sacrifícios começam a florescer em vitórias tangíveis e libertadoras. O melhor momento do dia será das 10h às 12h, quando o universo apoia sua organização e a fluidez dos acontecimentos. Permita-se seguir o fluxo e deixar para trás preocupações.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Para Aquário, a gradual transformação em sua abordagem pessoal marcará o dia de hoje. Mudanças necessárias podem ser feitas com facilidade. O pico da energia positiva será entre 13h e 15h, facilitando comunicações sinceras e conexões verdadeiras. Use esse tempo para implementar ajustes.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje, Peixes, o dia trará traz insights para tomar decisões importantes e simplificar sua vida. Um período mais iluminado se inicia, favorecendo sua sensibilidade e percepção. O momento ideal para agir será das 11h às 13h, quando sua intuição estará mais forte e as opções para ter mais clareza estarão à sua volta.

