Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Fonte: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Estabilidade e Felicidade no Amor. Sua vida emocional vai ganhar uma estabilidade que vai trazer muita alegria. Prepare-se para dias incríveis, especialmente ao encontrar alguém que vai despertar emoções e sensações positivas...Dinheiro: Surpresas que impulsionam sua grana. Hoje o universo vai colocar algo que vai fazer você pensar qual é o seu verdadeiro caminho. Mas relaxa, não perde o foco no...Números da sorte: 22 - 60 - 49 - 58 | Lua Nova em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Ansiedade Boa e Mensagens Especiais. Os próximos dias podem te deixar meio ansioso (no bom sentido!) quando receber uma mensagem especial. Fique tranquilo, porque quanto mais a jornada avança, mais motivos vai ter para se...Dinheiro: Hora de acelerar a grana e fazer acontecer. Se liga, Touro! A fase astral tá top para aumentar sua renda. Aproveita essa onda boa para tomar atitudes...Números da sorte: 21 - 39 - 17 - 40 | Lua Nova em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Encontro Surpresa que Muda o Jogo. Um encontro inesperado pode aparecer para Gêmeos, com alguém do seu passado que vai parecer completamente diferente do que você imaginava. Prepare-se, porque isso vai mexer com seus...Dinheiro: Resultado financeiro batendo na porta. Gêmeos, prepare-se porque as coisas que você vem tentando na vida financeira vão começar a...Números da sorte: 30 - 11 - 25 - 57 | Lua Nova em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Novos Caminhos no Amor. O futuro do seu coração estará nas suas mãos. Alguém que vai mexer com você vai corresponder ao seu interesse, então é hora de abrir espaço para essa nova possibilidade na sua vida. Grandes mudanças e um...Dinheiro: Bora empreender e fazer a grana crescer. Câncer, o seu mapa mostra que tá chegando aquele momento de botar seu lado empreendedor pra jogo. Um...Números da sorte: 35 - 46 - 18 - 27 | Lua Nova em Escorpião.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Paixão Surpresa e Intensa. Você pode não estar esperando, mas uma surpresa vai aparecer no seu caminho. Se deixar o momento te levar, vai viver uma paixão forte, que toca a alma e acende o coração. Prepare-se para sentir aquela...Dinheiro: Vibe positiva para agarrar novas oportunidades. Leão, o clima astral tá bem favorável pra você encontrar portas financeiras que estavam meio...Números da sorte: 10 - 26 - 34 - 57 | Lua Nova em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Conexão Discreta, Mas Forte. Sem grandes declarações, mas com muita conexão, você vai ter um momento especial com alguém durante seus compromissos. As trocas de mensagens vão ser cheias de intenções diferentes, e você...Dinheiro: Mantenha o gás e pense grande. Virgem, não dá mole com seu esforço não! O momento é para manter aquele foco forte e vontade de dar uma...Números da sorte: 45 - 10 - 59 - 22 | Lua Nova em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Sexto Sentido que Guia para o Amor. Sua intuição vai te levar até a pessoa certa. Seu signo recebe boas vibrações que anunciam um relacionamento maravilhoso. Surpresas e momentos bons vão rolar, então mantenha o pensamento...Dinheiro: Surpresas que vão virar o jogo financeiro. Libra, prepare-se para o inesperado que pode chegar hoje e causar aquele impacto positivo nas suas...Números da sorte: 6 - 20 - 18 - 47 | Lua Nova em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ambiente Romântico e Felicidade à Vista. Um clima de romance está envolto em você, mas cuidado para não deixar preocupação ou mau-humor estragarem a vibe. A felicidade e o amor estão chegando rapidinho, e tudo vai fluir de modo...Dinheiro: Novas estratégias para aumentar o dinheiro. Escorpião, se liga que novidades financeiras estão surgindo! Você vai encontrar caminhos diferentes...Números da sorte: 11 - 26 - 30 - 58 | Lua Nova em Escorpião.

Toque no seu signo e continue lendo a previsão para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Paixão Ardente e Intensa. Uma situação inesperada vai mudar seu jeito de ver os romances. Uma pessoa muito atraente, que aparece às vezes, estará mais perto, trazendo uma vibe intensa e cheia de fogo, do jeitinho que você gosta. Seu...Dinheiro: A estabilidade financeira bate à sua porta. Sagitário, a sua vida financeira vai receber aquela força que você precisava para equilibrar...Números da sorte: 20 - 15 - 8 - 37 | Lua Nova em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Desafio e Atração à Primeira Vista. Alguém que se destaca na multidão vai mexer com seu coração, mas não será fácil chamar a atenção dessa pessoa. Ela é de outro lugar, com outro ritmo, e vai exigir que você mostre seu jogo de cintura. Prepare-se...Dinheiro: Otimismo e prosperidade para o seu bolso. Capricórnio, prepare-se para dias cheios de otimismo no seu campo financeiro. Dinheiro...Números da sorte: 10 - 23 - 46 - 59 | Lua Nova em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Magnetismo e Iniciativa no Amor. Tudo está a seu favor, mas fique ligado nas pequenas coisas que podem fazer a diferença. Este é o momento ideal para acreditar no seu magnetismo e tomar a iniciativa. Se você abrir o jogo e contar para alguém...Dinheiro: Ciclo financeiro promissor à vista. Aquário, chegou a hora de dar o start em um novo ciclo muito promissor para sua grana. Esse momento...Números da sorte: 51 - 60 - 25 - 17 | Lua Nova em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Mudança de Postura e Oportunidade no Amor. Uma situação vai te fazer repensar seu jeito de levar os romances. Alguém quer sua atenção e provavelmente vai mandar indiretas claras. O melhor caminho é não pensar demais e se jogar...Dinheiro: Abundância chegando para você. Peixes, seu horóscopo indica que momentos de insight vão bater na sua porta e mudar sua visão sobre...Números da sorte: 33 - 50 - 19 - 46 | Lua Nova em Escorpião.

Leia Também