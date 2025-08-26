Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Comece a Roda da Sorte a Gira a Seu Favor Hoje. A energia está a mil e o universo conspirando para que as coisas andem maravilhosamente para você agora! Aproveite esse momento para fazer acontecer. Mas fica a dica: não guarde o que te incomoda, fala, desabafa! Se rolar aquela tensão, muda o cenário, vai dar uma caminhada que só vai somar.

Números da sorte: 1 - 27 - 40 - 31 |Lua Nova em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje é Dia de Conquistar Paz e Segurança na Sua Vida. Hoje tem tudo pra ser um dia de grandes acertos na sua vida pessoal. Sabe aquele momento de dar o braço a torcer? Então, pede desculpas se for o caso, vai ser o empurrãozinho que falta para a paz chegar. Se for às compras, segura na emoção e vai no que vale mesmo.

Números da sorte: 20 - 11 - 37 - 39 | Lua Nova em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Renovação e Energia para Vencer Qualquer Desafio. Bora mudar a vibe? Hoje é dia de dar um upgrade nos seus hábitos e abrir espaço para coisas boas. Uma dificuldade pode até aparecer, mas com a energia que você tá, vai superar fácil, fácil. A partir de hoje começa uma sequência de sorte e sucesso que vai te encher de vitalidade. Segura essa onda!

Números da sorte: 21 - 32 - 52 - 29 | Lua Nova em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Organize e Relaxe – Sua Hora de Brilhar Chegou. O céu está a seu favor para colocar tudo em ordem na sua vida. Não fica se preocupando por coisa que não existe, o segredo é relaxar e cuidar da sua saúde mental. Se pintar vontade de dar uma escapada, uma viagem curta vai clarear sua cabeça e renovar suas forças.

Números da sorte: 33 - 57 - 2 - 59 | Lua Nova em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Sorte, Confiança e a Força para Realizar Tudo que Sonha. Hoje as estrelas se alinham para você ter sorte em tudo que mexer. Resolve logo aquelas pendências que tão te bloqueando e segue em frente! O número 6 vai trazer aquele empurrãozinho extra, aposta nele. Aqui é pra assumir o controle da vida e fazer acontecer do seu jeito, com toda a força.

Números da sorte: 36 - 18 - 35 - 38 | Lua Nova em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Use Sua Intuição para Transformar Sonhos em Realidade. Calma na hora de falar, porque sua opinião tem poder e pode tocar fundo. Pense antes de abrir a boca, tá? Use toda essa energia que tem para criar e realizar seus sonhos. Hoje a intuição tá afiada, combina com a razão e vai mandar bem nas decisões. Seu dia promete ser cheio de luz, basta acreditar.

Números da sorte: 7 - 45 - 28 - 36 | Lua Nova em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Seja a Luz de Esperança que Alguém Está Esperando. Hoje você pode ser aquele porto seguro pra alguém que nem conta, mas te admira muito. Notícias boas e surpresas vêm aí para te lembrar que não está sozinho. Aceite ajuda, abra o coração, porque você merece todo o apoio do mundo. A solidariedade e a amizade vão iluminar sua jornada.

Números da sorte: 1 – 60 - 21 - 33 | Lua Nova em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Paciência e Calma Trazem Novos Amigos e Confiança. O clima fica meio pesado no começo do dia, segure a onda com ciúmes e competição. Depois do almoço, tudo vai se ajeitar, relaxa. Vem aí mudanças importantes que vão te trazer segurança e confiança. Novas amizades chegam para renovar seu astral e abrir novas portas. Confie no processo!

Números da sorte: 13- 21 - 33 - 56 | Lua Nova em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Foco e Energia para Agitar Seu Mundo nos Próximos Dias. Seu ritmo vai pegar fogo nos próximos dias, então aproveita hoje para recarregar as baterias. Não perca tempo com papo furado. Concentre-se num projeto de cada vez e vai com tudo. Suas ideias têm tudo pra dar certo, basta seguir firme e focado. O sucesso já está vindo aí, guenta só mais um pouco!

Números da sorte: 15 - 35 - 12 - 10 | Lua Nova em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Tranquilidade e Atitude Positiva para Seu Crescimento. Hoje é dia de dar um passo pra trás e descansar, assim sobra energia para resolver o que importa. Mantenha a atitude positiva e só se envolva com suas próprias questões. Divirta-se, não complique. O universo quer que você aproveite o momento e tenha tranquilidade para crescer na sua vida.

Números da sorte: 19 - 17 - 44 - 2 | Lua Nova em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Organização e Saúde em Primeiro Lugar para Um Dia Produtivo. O dia pede organização e disciplina. Que tal começar uma rotina mais saudável? Essa motivação vai te ajudar a cuidar do corpo e da mente. Aproveite para também reforçar seus laços sociais e aprender coisas novas. Colocar as coisas em ordem é o segredo hoje.

Números da sorte: 24 - 38 - 12 - 57 | Lua Nova em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Brilhe com Otimismo e Sorte, Mas Fique Atento aos Invejosos. Vitalidade e otimismo tão chegando junto com uma baita sorte. Hoje você vai se destacar, brilhar e resolver pendências com facilidade. Só fique ligeiro para não deixar que inveja ou pessoas com más intenções atrapalhem sua vibe positiva. Mantém o foco na alegria e no sucesso!

Números da sorte: 3 - 38 - 35 - 17 | Lua Nova em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

