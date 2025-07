Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O peso que você vinha carregando começa a se dissipar. Um sopro de renovação chega hoje, trazendo leveza pro seu astral. Ainda pode rolar uma coisinha ou outra fora do cronograma, mas não se deixe abalar: isso não é sinal de estagnação, e sim de preparação. Confie no processo e mantenha o foco. Dias mais brilhantes estão no horizonte!

Números da sorte: 5 - 27 - 19 - 40 | Lua Nova, que entra em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje é daqueles dias em que o universo parece conspirar a seu favor! Situações cotidianas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, vão fluir com mais facilidade. Seu otimismo estará em alta e, com ele, sua motivação para cuidar de si mesmo. Que tal investir em algo que te traga paz e bem-estar? Seu equilíbrio começa dentro de você.

Números da sorte: 19 - 48 - 20 - 34 | Lua Nova, que entra em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

O céu pede calma hoje, principalmente nas primeiras horas. Sua mente pode estar a mil, mas nem todos ao seu redor acompanham esse ritmo. Antes de reagir, respira fundo. Tente ouvir mais e entender os sentimentos dos outros. Sua empatia pode evitar mal-entendidos e criar conexões mais sinceras.

Números da sorte: 19 - 56 - 21 - 43 | Lua Nova, que entra em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O universo tem uma surpresa boa reservada pra você. Algo que você vem desejando pode finalmente começar a se realizar. Suas emoções ficam mais estáveis, e você sentirá mais segurança no que está construindo. É um ótimo momento pra planejar o que vem pela frente com mais clareza e entusiasmo.

Números da sorte: 38 - 40 - 19 - 26 | Lua Nova, que entra em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Nem tudo começa perfeito, mas a tendência do seu dia é só melhorar! Desafios logo cedo podem te testar, mas no fim, você vai sair por cima. Prepare-se para reconhecer sua importância em algo maior — pode ser no trabalho ou num projeto pessoal. Um bom sinal está a caminho, então mantenha os olhos abertos e o coração esperançoso.

Números da sorte: 48 - 52 - 10 - 34 | Lua Nova, que entra em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

A energia de hoje traz clareza e solução. O que antes parecia um labirinto começa a revelar saídas mais simples. Mesmo com imprevistos, sua praticidade vai fazer a diferença. É um ótimo momento pra colocar ordem nas coisas e adiantar tarefas pendentes. Vá com segurança: tudo vai fazer mais sentido a partir de agora.

Números da sorte: 17 - 26 - 45 - 31 | Lua Nova, que entra em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O astral de hoje é leve e favorável! Você vai conseguir equilibrar as demandas do dia com muito mais naturalidade. A sua diplomacia vai brilhar e ajudar a resolver desentendimentos com sabedoria. Aproveite essa energia positiva pra colocar em prática planos que estavam parados. Seu charme e bom senso vão abrir portas!

Números da sorte: 10 - 57 - 49 - 24 | Lua Nova, que entra em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje você pode cruzar com alguém que vai te inspirar a cuidar melhor de corpo e mente. Essa pessoa pode servir como um espelho de tudo que você também pode alcançar. Afaste-se de ambientes ou pessoas tóxicas. Você está num momento de purificação — deixe a negatividade pra trás e foque no seu bem-estar.

Números da sorte: 15 - 29 - 60 - 41 | Lua Nova, que entra em Leão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Chega de esperar o momento perfeito: ele é agora! Com as energias do céu, seus desejos ganham força para saírem do campo das ideias. Não complique aquilo que é simples — um problema pode ser resolvido rapidamente se você focar no essencial. Com ação direta e mente leve, você vai longe hoje. É fundamental que se organize bem.

Números da sorte: 45 - 13 - 28 - 56 | Lua Nova, que entra em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje é um convite ao autocuidado. Sua rotina tem sido puxada, e talvez você esteja esquecendo de cuidar de si. Hora de reavaliar onde quer chegar e se os passos que está dando realmente te aproximam da sua felicidade. Uma notícia inesperada sobre viagem ou deslocamento pode mudar seus planos — esteja pronto para se adaptar!

Números da sorte: 60 - 43 - 21 - 18 | Lua Nova, que entra em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A energia do dia te conecta com pessoas que vão te impulsionar. Parcerias ou conversas significativas vão te dar mais clareza sobre seus próximos passos. Se você tem um sonho guardado há tempos, é hora de tirar o pó dele. Sua mente estará afiada e seu coração mais em paz. Essa é a combinação ideal pra agir com confiança.

Números da sorte: 34 - 27 - 14 - 9 | Lua Nova, que entra em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O clima melhora nas relações familiares, e aquela tensão vai se dissolvendo naturalmente. É como se uma nuvem saísse de cima de você. Aproveite esse respiro pra se reconectar com sua essência e curtir momentos de serenidade. Confie na sua intuição — ela vai te guiar com doçura para onde seu coração deseja.

Números da sorte: 16 - 27 - 43 - 54 | Lua Nova, que entra em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral

