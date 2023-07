Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/07) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo

Áries

Dizem que quem não arrisca, não petisca, mas o que não dizem é que de tanto querer petiscar a alma pode se arriscar demais, e acabar sem nada. Talvez o momento não seja tão dramático assim, mas vale a pena ter atenção.

Touro

A saída é pelo futuro, mas o passado se apresenta com memórias e saudades que amarram e parecem aconselhar que seria melhor se aquietar e não responder aos desafios que a vida apresenta, para conquistar o futuro.

Gêmeos

Evite se complicar fazendo especulações demais sobre o rumo dos acontecimentos, continue você plantando as sementes de suas pretensões, sem se importar com o tempo envolvido para ver os primeiros brotos crescerem.

Câncer

O assunto é viver bem, e por viver bem irradiar ótima influência, aquela que faz com que as pessoas que ingressam dentro do seu campo de influência se sintam bem e à vontade, e todo mundo ajude em vez de atrapalhar.

Leão

As opções são muito amplas e diferentes entre si, tome um tempo para refletir, porque sua alma saberá escolher bem. Evite ceder à pressão da ansiedade, ela é uma companheira fiel do caminho, mas é péssima conselheira.

Virgem

A oportunidade de abrir seu coração e conversar sobre seus dilemas mais íntimos não há de ser desperdiçada com banalizações, mas também é preciso saber escolher a dedo as pessoas que mereçam essa partilha.

Libra

Todas as pessoas apresentam ideias magníficas, mas ninguém apresenta soluções práticas, e isso atrapalha muito, porque levanta a bola de perspectivas nobres, mas os dias passam e nada demais acontece. Decepção.

Escorpião

Provavelmente não seja possível definir tudo e sua alma ficar segura do que virá pela frente, mas é certo que neste momento há chances reais de amarrar várias pontas soltas, e isso servir de base para seguir em frente.

Sagitário

É melhor ser realista do que otimista ou pessimista, mas o realismo não é popular, as pessoas o confundem com pessimismo, ou com algo frio e distante. Mesmo assim, prefira continuar trilhando o caminho realista.

Capricórnio

Se desse para ter tudo sob controle, todos seriamos cientistas, e não seres humanos. A vida é um grande mistério, e nem por isso temos de ter medo dela e de como as coisas acontecem, sem controle algum.

Aquário

Juntar forças é a salvação, mas é também o maior desafio de todos, porque por inércia as pessoas voltam a pensar exclusivamente em si mesmas com enorme facilidade. É preciso manter a bola em jogo, com ritmo.

Peixes

Construir a ponte que une as ideias e as práticas cotidianas, não há nada mais importante para você fazer enquanto existe entre o céu e a terra. Todas as prioridades precisam ser revisadas, e tudo colocado em perspectiva.

Fonte: Magos Online

