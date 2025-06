Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/06) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Seu brilho pessoal está em alta e isso atrai olhares e aproxima pessoas, mas nem todas com as melhores intenções. Seu entusiasmo pode ser magnético, mas evite abrir demais sua confiança de forma imediata. Às vezes, o excesso de simpatia pode esconder intenções oportunistas. Um incômodo antigo tende a perder a força hoje o que te dá espaço para respirar com mais leveza.

Números da sorte: 40 - 13 - 8 - 57 | Lua Minguante em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A serenidade será seu grande escudo neste dia. Situações que exigem equilíbrio emocional vão testar sua maturidade, e sua melhor resposta será manter a calma e não entrar em conflitos desnecessários. A sabedoria está em saber quando é hora de se calar e preservar sua energia. À noite, crie um espaço de reconexão consigo mesmo, isso pode trazer respostas profundas.

Números da sorte: 10 - 38 - 22 - 46 | Lua Minguante em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Há um senso de percepção mais aguçado pairando sobre você. Aquela sensação súbita ou “palpite do nada” pode indicar algo importante. Leve esses sinais a sério, mas com equilíbrio. Caso alguém surja com exigências fora do comum, evite o impulso de dizer “sim”. Preserve sua autonomia e dê-se o direito de refletir antes de agir, boas decisões evitam arrependimentos.

Números da sorte: 1 - 30 - 28 - 49 | Lua Minguante em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O Universo parece estar conspirando a seu favor, com boas oportunidades surgindo de maneira fluida. Existe uma chance real de celebrar uma vitória pessoal que você vem construindo silenciosamente. Aproveite esse impulso cósmico, mas sem se acomodar. As conquistas virão, sim, mas exigem atitude e compromisso. Seu esforço valerá a pena.

Números da sorte: 4 - 17 - 26 - 48 | Lua Minguante em Gêmeos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O dia traz uma injeção de entusiasmo que pode ser canalizada para ações corajosas. A influência lunar amplifica suas emoções, te tornando mais receptivo às novidades e motivado para sair da zona de conforto. Aproveite essa energia para colocar em prática planos parados e demonstrar sua paixão por aquilo que faz. O momento é fértil para avançar com firmeza.

Números da sorte: 14 - 33 - 47 - 29 | Lua Minguante em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

A sensação de urgência pode bater forte hoje, mas o aprendizado está em aceitar o tempo natural das coisas. Nem tudo precisa acontecer agora, e desacelerar pode ser mais eficaz do que correr sem direção. A ansiedade tende a distorcer os problemas, tornando-os maiores do que realmente são. Respire, reavalie e siga um passo de cada vez que os resultados virão.

Números da sorte: 9 - 13 - 20 - 46 | Lua Minguante em Gêmeos.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Ainda que a estrada pareça longa ou cheia de desvios, não perca o foco nos seus objetivos. Dificuldades fazem parte de qualquer processo de evolução, e os atrasos não são motivo para desistir. O importante é manter a consistência, porque cada passo te aproxima de onde você quer chegar. Seu esforço será reconhecido em níveis mais sutis; confie que os frutos virão.

Números da sorte: 18 - 59 - 9 - 30 | Lua Minguante em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Sua forma genuína de ser está deixando uma marca por onde passa. No entanto, é importante filtrar melhor as pessoas ao seu redor. Algumas aproximações podem esconder segundas intenções ou buscar tirar vantagem da sua transparência. Antes de dividir seus projetos ou emoções, observe os sinais. Proteja o que é precioso e valorize quem mostra reciprocidade.

Números da sorte: 1 - 22 - 38 - 50 | Lua Minguante em Gêmeos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

A confiança em suas decisões estará firme hoje, o que favorece iniciativas importantes. Mas junto com essa força interior, é bom manter a discrição. Nem todo mundo celebra suas conquistas com sinceridade. Algumas pessoas podem estar vendo com inveja ou até torcendo contra. Seja estratégico: siga avançando, mas em silêncio. Os resultados falarão por si.

Números da sorte: 6 - 14 - 35 - 40 | Lua Minguante em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Algo que parecia encerrado pode voltar à tona, mas com uma nova perspectiva. Às vezes, não é o mundo ao redor que muda, mas a forma como você passa a enxergar a situação. Esse novo olhar trará alívio e uma sensação de renascimento. Retomadas inesperadas podem abrir portas para finais felizes que você nem imaginava. Esteja aberto às surpresas da vida.

Números da sorte: 43 - 59 - 60 - 22 | Lua Minguante em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Seu dinamismo será posto à prova, e você estará preparado para isso. Mesmo com uma agenda cheia, a tendência é que você consiga dar conta de tudo com eficiência. O segredo está em manter a organização e não perder o entusiasmo. Ao longo do dia, bons resultados surgirão como recompensa pelo seu empenho. Finalize celebrando o progresso conquistado.

Números da sorte: 20 - 7 - 13 - 49 | Lua Minguante em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

A vibração do dia é leve e promissora, perfeita para cultivar otimismo e colocar em prática aquilo que te deixa feliz. Mesmo que nem todos os planos se realizem imediatamente, os passos dados agora são fundamentais para as realizações futuras. Siga seu coração, aposte nas boas intenções e mantenha a gratidão presente; é ela que fortalece os próximos capítulos.

Números da sorte: 7 - 16 - 59 - 28 | Lua Minguante em Gêmeos.

Fonte: Horóscopo Sideral

