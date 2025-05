Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um dia pra falar o que pensa, sem medo, porque a Lua junto com Vênus no seu signo deixa seu coração mais aberto e sua energia contagiante. Pode rolar um clima mais emocional, mas isso só vai fortalecer suas relações. Mesmo que você não saiba se os outros vão te acompanhar, a sensação de estar fiel a si mesmo vai te dar uma força enorme.

Números da sorte: 30 - 14 - 56 – 54 | Lua Minguante, que entra em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Com a Lua se aproximando de Vênus na sua casa mais introspectiva, você pode sentir uma vontade irresistível de transformar suas ideias criativas em algo concreto, mesmo que seja só no seu espaço mais privado. Aproveite esse momento para dar vida às suas inspirações, começando com pequenas ações que pareçam possíveis, sem se pressionar demais.

Números da sorte: 4 - 56 - 13 - 49 | Lua Minguante, que entra em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje é um ótimo dia para se conectar com seus amigos, pois uma conversa ou um encontro pode trazer boas energias e novas perspectivas. Mesmo que alguém esteja passando por uma fase mais desafiadora, é provável que ainda queira aproveitar o momento e se divertir ao seu lado. Aproveite, porque essa troca renova seu ânimo e ajuda a criar memórias positivas.

Números da sorte: 15 - 23 - 35 - 49 | Lua Minguante, que entra em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje você vai estar em destaque e pode atrair olhares de admiração e respeito. Aproveite esse momento para se destacar, seja no trabalho ou na sua vida social. Um pouco de esforço extra agora pode transformar um elogio momentâneo em um avanço que beneficie seu futuro financeiro, então aproveite essa energia positiva para se mostrar e conquistar o que deseja.

Números da sorte: 5 - 19 - 35 – 28 | Lua Minguante, que entra em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, uma pausa na rotina pode ser exatamente o que você precisa para recarregar as energias, e o universo pode te surpreender com gestos de gentileza de quem cruzar o seu caminho. Se as coisas estiverem difíceis em outros aspectos da sua vida, esse contraste pode te abrir os olhos e te dar aquela força extra para exigir o respeito que merece.

Números da sorte: 11 - 37 - 15 – 46 | Lua Minguante, que entra em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje é um ótimo dia para abrir seu coração e compartilhar um pouco mais sobre seus sentimentos, isso pode trazer um grande alívio e renovar suas energias. Mas fique atento às pessoas e ambientes ao seu redor — se algo ou alguém não te passar confiança, não duvide em estabelecer limites firmes para proteger seu espaço emocional.

Números da sorte: 30 - 52 - 17 - 45 | Lua Minguante, que entra em Touro.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, você pode sentir uma conexão intensa ao conversar com alguém, seja em um encontro com amigos ou até mesmo em uma roda de conversa mais casual. Não importa se é uma amizade, uma troca de ideias ou um momento de diversão, aproveite ao máximo essa vibe de inclusão e conexão — ela promete trazer boas emoções!

Números da sorte: 43 - 18 – 32 – 57 | Lua Minguante, que entra em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje, a energia favorece você para transformar qualquer tarefa, por mais simples ou chata que pareça, numa oportunidade de se sentir realizado ao ver os frutos do seu esforço. Quando você percebe que o sucesso depende só de você, isso aumenta sua motivação e autoestima. Aproveite esse momento para assumir o controle de seus projetos e fazer algo bonito.

Números da sorte: 13 - 9 – 19 – 42 | Lua Minguante, que entra em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje, seu lado divertido e aventureiro está em alta, e o universo a seu favor para que você descubra experiências que realmente te fazem feliz, mesmo que não estejam nos roteiros tradicionais. Aproveite essa energia para se arriscar um pouco mais e seguir seu coração. Não se prenda, se permita sair do comum e se jogar de cabeça no que te traz alegria.

Números da sorte: 14 - 28 - 60 – 36 | Lua Minguante, que entra em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, a vibe é de busca por harmonia no lar, mas o segredo está em abrir sua cabeça para novas formas de alcançar essa paz. Às vezes, ajudar alguém com um problema pode ser o caminho mais rápido para aliviar suas próprias preocupações que ainda nem sabe que tem. Então, fique de olho nas oportunidades de diálogo e colaboração!

Números da sorte: 1 - 43 - 26 – 39 | Lua Minguante, que entra em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje, com a Lua se encontrando na sua Casa da Comunicação, você vai estar especialmente afiado para entender o que as pessoas estão realmente querendo ouvir. Aproveite essa energia, porque mesmo que os desafios apareçam, confie na sua intuição e no seu jeito de falar de coração, que certamente fará toda a diferença no dia de hoje.

Números da sorte: 37 - 46 - 54 – 33 | Lua Minguante, que entra em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje é o dia para fazer aquela compra que você vai amar de verdade! Você vai se sentir atraído por coisas que despertam seu lado emocional, mas também vai usar seu bom senso para escolher algo que seja bonito, confortável e que realmente valha a pena, tanto no aspecto prático quanto financeiro. Aproveite para usar todos os seus sentidos na hora de decidir.

Números da sorte: 14 - 12 - 31 – 58 | Lua Minguante, que entra em Touro.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também