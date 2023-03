Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries: pare de exigir tudo pra já!

Comece a pensar em todo esse controle que você gostaria de ter em suas relações, as pessoas não são obrigadas a te dar atenção da maneira como você gostaria que elas te dessem, ok? Procure entender que as relações se transformam com o tempo.

Touro: se coloque em primeiro lugar um tiquinho

Não é nenhum crime deixar um pouco de lado suas tarefas e colocar as perninhas para o ar e descansar um pouco. Seus amigues vão se juntar e você poderá não se sentir muito à vontade com as decisões da turma. Faça somente o que te deixe confortável.

Gêmeos: vamos segurar esse cartão aí?

É importante que você comece a dar o devido valor ao seu dinheiro, mantenha sua atenção redobrada aos seus gastos. Esse é um momento crítico para questões financeiras, não se arrisque. As dores musculares podem aparecer devido ao estresse.

Câncer: pipoquinha e Netflix também é tudo de bom!

Que tal esquecer um pouco a badalação e começar a aproveitar momentos mais calmos a dois? O equilíbrio é importante para nós e para nossas relações, passar um tempinho juntinhes em silêncio pode ser muito bom também, experimente.

Leão: não vá magoar mais um coração!

Se você não gosta mais de uma pessoa, não arraste seu relacionamento por muito tempo. Cortar um laço pode ser difícil, mas não cortar prejudica ainda mais as pessoas envolvidas. Esta é a hora de mudar e de saber o que realmente você quer.

Virgem: pare de guardar as mágoas só pra você

Não tenha medo e nem vacile se estiver precisando de ajuda. Procure um apoio profissional específico para suas necessidades no momento, ou simplesmente aquele ombro familiar para se abrir e chorar, se precisar.

Libra: meça as suas palavras, parça!

Cuidado com o seu tom quando fala com as pessoas que ama! Hoje você poderá estar em um modo um pouco mais agressivo que de costume e isso causará algum desconforto na sua relação com o crush. Cuidado para não se arrepender.

Escorpião: uma coisa de cada vez!

Não é o momento para assumir ainda mais responsabilidades. É necessário que tenhamos um pouco mais de calma em alguns momentos da vida, a paciência e a persistência são virtudes que nos fazem crescer passo a passo em direção ao sucesso.

Sagitário: você está se estressando à toa

Que tal você direcionar toda essa energia que vem sentindo para coisas mais úteis e saudáveis? Quando não colocamos nossa energia no lugar certo, conseguimos evoluir e cumprir nossas atividades com mais leveza e, com certeza, com bem menos estresse.

Capricórnio: olhos e ouvidos atentos

Hoje é um dia importante de mudanças e coisas acontecendo. Talvez, você perceba que algumas conexões foram abaladas na sua vida, então tenha cuidado com isso, observe e reflita sobre a posição das outras pessoas antes de tomar atitudes precipitadas.

Aquário: deixe acontecer, naturalmente

Não é possível forçar nada em uma relação quando se trata de sentimentos. As coisas entre vocês não estão bem? Conversem e se não for possível é melhor aceitar um afastamento que ficar tentando forçar algo que não tem mais sentido.

Peixes: você não detém toda a razão, tá?

Pegue leve com seus colegas. Nem sempre as coisas estão bem para nós. Tente se colocar no lugar das pessoas ao invés de julgar o tempo todo. Talvez seja hora de tirar umas férias. Muito daquilo que te motivava, pode também te trazer dúvidas.

