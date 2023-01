Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/01) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você tem idéias claras, especialmente aquelas relacionadas a projetos coletivos. A sorte será sua partida para tudo o que você solicitar. Você cuidará melhor do seu escudo protetor e recuperará sua forma. Coma mais vegetais.

Touro

Você vai fazer alguns novos contatos que serão promissores para o seu futuro. Permaneça aberto a mudanças em sua vida social.

Gêmeos

Você está sensível e sentindo dificuldades de perceber o que acontece à sua volta. Isso pode gerar distorções de fatos e bloqueios que vêm sendo alimentados por você mesmo. Cuide do seu emocional. Além disso, você está em condições de estruturar as contas e organizar e recursos compartilhados.

Câncer

Seu otimismo permitirá que você supere barreiras e salve obstáculos. Aproveite-o para tirar costumes baseados em falsas crenças. Seus hábitos de vida envolvem algumas deficiências que serão notadas.

Leão

Você é levado a lidar com a frustração em relação a afetos que vêm do campo amoroso, de amigos e de filhos. Os projetos também devem ser alinhados de uma forma mais congruente com o momento. Você está em condições de se posicionar com funcionários, colegas de trabalho e com a sua própria produtividade.

Virgem

A Lua Cheia pede de você uma percepção sobre o futuro e a carreira. Tenha atenção com as expectativas e com situações que você vem carregando. Você está em condições de perceber o seu valor e de interagir com autoestima e uma postura madura para promover os seus interesses.

Libra

A Lua Cheia pede atenção com a divulgação de informações e de notícias que desafiam a sua rotina de trabalho. Busque analisar como deve proceder com instituições e com o campo filosófico. Você está em condições de avaliar como deve atuar em família ou como deve organizar assuntos do imóvel.

Escorpião

A Lua Cheia pede atenção com as expectativas financeiras e com a forma como você vem administrando os recursos materiais, principalmente em relação a sócios e ao cônjuge. Você está em condições de assumir uma postura mais firme com pessoas do seu convívio.

Sagitário

A Lua Cheia pede que você se coloque no lugar do outro. Existem expectativas e situações que devem ser reparadas com uma pessoa específica. Você está em condições de se posicionar no campo profissional e de agir de uma forma mais comprometida com questões materiais.

Capricórnio

Tenha atenção com o desânimo e com a falta de energia e foco para atuar no trabalho. Os aspectos também podem afetar a saúde e a qualidade de vida. Você está em condições de assumir uma atitude comprometida. As responsabilidades são altas, mas será possível mudar a sua vida somente por meio do esforço.

Aquário

A sorte está do seu lado para acabar com uma preocupação que o impede desde fevereiro. Seu ritmo atual incentiva você a forçar situações, mesmo que não queira. Pense em relaxar completamente quando possível.

Peixes

Tenha atenção com as frustrações que você vem carregando em família. A Lua Cheia traz destaque às suas expectativas para obter soluções familiares ou para o imóvel. Você está em condições de assumir compromissos maiores para os projetos ou com um grupo de pessoas.

