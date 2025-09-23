Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Bateu forte, não tem mais como esconder. Hoje o coração vai pedir pra agir rápido, sem aviso, sem filtro. Aquela vontade de se abrir, mostrar o que sente de verdade, vai chegar com tudo. Dá um basta no... Dinheiro: Parece que o universo vai te dar aquele empurrão para aumentar sua confiança na grana. Sua cabeça vai ficar mais focada, pronta pra entender o que precisa mudar no bolso. Com foco...Números da sorte: 1 - 27 - 43 - 5 | Lua Nova em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Charme ligado no máximo, manda ver! A Lua vai te iluminar e dar aquela energia pra você brilhar no seu melhor estilo. Aproveita essa vibe pra usar seu charme natural e convencer quem está no seu... Dinheiro: Bora construir um futuro cheio de grana. Esse é o dia perfeito pra pensar no que você quer conquistar financeiramente. O céu mostra que se você mantiver o foco nos seus planos, as chances...Números da sorte: 10 - 42 - 22 - 6 | Lua Nova em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Amigos + surpresas é o combo inesperado. Se prepara que um rolê com a galera pode virar muito mais que só amizade. Um olhar com alguém pode virar faísca, um papo reto pode virar química e tudo que... Dinheiro: Virada positiva na hora do aperto. Se a grana anda curta e aquele aperto bateu, relaxa, o momento traz uma vibe de mudança pra melhor. As estrelas estão alinhadas pra te dar...Números da sorte: 16 - 9 - 38 - 27 | Lua Nova em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Borboletas turbinadas no estômago. Se você tá sozinho(a), pode pintar alguém que vai preencher aquele cantinho vazio no coração, sabe? As borboletas clássicas no estômago não vão ser só um sussurro, mas... Dinheiro: Hora de tirar as ideias do papel. Tá na hora de movimentar as coisas e botar pra funcionar aquelas ideias que estavam só na cabeça. O cosmos indica que inovar e...Números da sorte: 2 - 16 - 49 - 31 | Lua Nova em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Paixão que pensa no amanhã. O recado dos astros hoje é: não fique preso(a) só no agora quando o assunto é coração. Se está gostando de alguém, começa a imaginar o futuro juntos. Agora é bom ficar... Dinheiro: Dinheiro na medida certa entre ousadia e prazer. Hoje o segredo é equilibrar o que entra e sai do bolso. Paga as contas em dia, mas também reserva um espaço pra aquele mimo...Números da sorte: 23 - 38 - 7 - 11 | Lua Nova em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Alguém que vira paixão de leve. As estrelas mostram que alguém conhecido pode estar prestes a virar algo mais especial do que você imagina. Nada de pressão ou correria: deixa rolar natural, curte a... Dinheiro: Tranquilidade é a chave do sucesso. Se a grana anda meio curta, calma que isso vai passar. O momento é pra confiar que logo o dinheiro vai voltar a circular com força. Tenha...Números da sorte: 32 - 27 - 45 - 59 | Lua Nova em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Renovação e hora de virar a página. Se você está só, as estrelas estão conspirando para trazer um frescor na sua vida amorosa. A fase é perfeita pra abrir o coração para alguém novo que chegar chegando. Deixe a... Dinheiro: Mudanças que vão dar um up no seu bolso. Hoje o cosmos está a seu favor para trazer transformações poderosas na sua vida financeira. Você vai sentir uma conexão maior com...Números da sorte: 4 - 18 - 52 - 36 | Lua Nova em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O primeiro passo é o que conta. A vibe do cosmos tá a seu favor pra para de sonhar e fazer acontecer um relacionamento que mexe com o coração. Se tem alguém que te faz vibrar, não deve deixar o desejo só... Dinheiro: Sorte batendo na sua porta. A sorte com a grana tá chegando e promete ficar por perto. Aproveite esse momento de energia positiva para tirar do papel aqueles projetos que...Números da sorte: 5 - 60 - 43 - 18 | Lua Nova em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Solte a voz do coração e mostre o que sente. Vênus está no comando e trazendo uma baita vibe positiva para você, deixando seu jeito mais leve, comunicativo e cheio de charme. Essa é a deixa pra você tirar... Dinheiro: Planejamento é a chave do sucesso. Nada de agir no impulso! Hoje, a reflexão cuidadosa sobre cada passo financeiro será seu maior trunfo. Com uma boa análise, você poderá...Números da sorte: 6 - 22 - 53 - 41 | Lua Nova em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Pegada realista no amor e cabeça no lugar. Hoje a Lua vai dar aquela força pra você enxergar o que sente com mais clareza. Se você tá muito ligado(a) em alguém, talvez deva pensar com mais calma e... Dinheiro: Tenha paciência e construa sua riqueza com calma. Esse é o momento perfeito pra você prestar atenção nos detalhes e ter paciência com suas finanças. O universo mostra que...Números da sorte: 8 - 52 - 13 - 40 | Lua Nova em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hora de abrir o jogo no romance. Tem coisa que fica guardada tempo demais, né? Pois a Lua tá pedindo pra você trazer à tona esses sentimentos, principalmente se for por alguém que você conhece há... Dinheiro: Ideias novas pra dar um upgrade no bolso. Hoje pode pintar aquele estalo esperto pra melhorar sua grana. O Sol vai energizar seus passos e te dará motivação pra não largar o...Números da sorte: 9 - 35 - 57 - 11 | Lua Nova em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com coragem pode ter o que deseja. Seja firme e mostre que você sabe o que quer no jogo do amor. Semana perfeita pra você pôr toda sua energia em evidência. Bora batalhar pelo coração de quem... Dinheiro: Invista no que faz você se sentir bem. As estrelas dizem: gasta seu dinheiro só com o que vale a pena, que traga prazer e autoestima lá no alto. A dica é investir em experiências, objetos...Números da sorte: 7 - 22 - 14 - 59 | Lua Nova em Libra.

