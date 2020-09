Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/09) para o seu signo

ÁRIES: O desejo de sair da rotina e se arriscar um pouco mais pode animar as coisas nesta quarta. Além disso, a Lua vai se entender com Mercúrio, Vênus e Marte, sinal de que os astros devem jogar no seu time hoje! E por falar em time, o recado dos astros é para deixar o egoísmo de lado e juntar forças com os colegas se quiser atingir os objetivos que traçou.

TOURO: A Lua segue firme em sua Casa 8 e tá toda amorzinho com Mercúrio, Vênus e Marte, sinal de que o astral continua favorável para fazer algumas mudanças ou ajustes em casa ou no trabalho. Se andava pensando em tentar um novo emprego ou buscar uma recolocação profissional, essa é a hora de acionar seus contatos e dar o primeiro passo.

GÊMEOS: Em harmonia com Mercúrio, Vênus e Marte, a Lua avisa que você vai se sair melhor se investir em parcerias ou juntar forças com os colegas. É um bom momento para firmar sociedade, especialmente se já vinha conversando sobre os seus planos com alguém que tem os mesmos sonhos.

CÂNCER: O seu foco estará totalmente voltado para o trabalho nesta quarta e as responsabilidades podem pesar sobre os seus ombros, Câncer. Logo cedo, Lua e Netuno se desentendem e talvez seja preciso redobrar os esforços para dar conta das tarefas e não se distrair com qualquer coisinha.

LEÃO: No que depender da Lua, criatividade e simpatia serão seus maiores trunfos no trabalho nesta quarta. Em harmonia com Vênus, Mercúrio e Marte, a Lua enviar as melhores energias para você se entender melhor com colegas, clientes e pessoas próximas.

VIRGEM: Com a Lua em sua Casa 4, e em harmonia com Mercúrio e Marte, pode ser mais fácil resolver assuntos familiares depois do almoço. Mas as estrelas também mandam outro recado: confie em sua intuição e concentre-se em tarefas práticas para dar conta de tudo o que precisa fazer no trabalho.

LIBRA: Nesta quarta, a Lua troca likes com Mercúrio, Vênus e Marte, enviando ótimas energias para você se aproximar de pessoas novas, fazer amizades e agitar a vida social. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos, além de reforçar os laços com o pessoal mais próximo.

ESCORPIÃO: Seu foco nas finanças continua em alta e o bom aspecto entre Lua e Vênus reforça sua ambição, aumentando suas chances de se destacar na vida profissional. Tudo indica que o reconhecimento da sua competência pode render uma grana a mais, mesmo que seja um bônus.

SAGITÁRIO: A Lua troca likes com Mercúrio, Vênus e Marte nesta quarta, reforçando seu lado aventureiro e o desejo de fazer algo diferente, inclusive no trabalho. Se não dá para conversar pessoalmente, a alternativa é encontrar outras formas de manter contato com alguém de fora. Cultive uma boa rede profissional e isso poderá abrir novas portas.

CAPRICÓRNIO: Com a Lua infernizando seu signo, a vontade de ficar na cama e curtir o seu cantinho pode falar mais alto. Se tiver a chance, aproveite para descansar, nem que seja só para diminuir um pouco o ritmo. Agora, se tiver que focar no trabalho, a dica das estrelas é para você cuidar primeiro das tarefas que podem ser feitas a sós.

AQUÁRIO: É verdade que a Lua começa o dia em sua Casa 11, destacando a sua habilidade para reunir pessoas diferentes em torno de um objetivo em comum. Mas como ela vai trocar farpas com Netuno e com o Sol, será preciso mais cautela para evitar prejuízos.

PEIXES: Nesta quarta, a Lua em sua Casa das Realizações vai te ajudar a concentrar esforços para dar conta do serviço. A Lua se entende com Mercúrio e avisa que será preciso ralar dobrado pra conseguir o que deseja, porém, seu esforço pode render um novo cargo ou elogios da chefia.

