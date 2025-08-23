Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Aproveite o dia com dinamismo. Hoje o universo tá mandando aquela vibe positiva que vai deixar sua energia lá no topo! Sabe aquele gás que faltava pra levantar da cama e encarar qualquer parada? Pois é, chegou. Mas se liga: mesmo com muita vontade, é melhor segurar a pressa. Também é dia de usar diplomacia e calma pra resolver pepinos, evite a impulsividade.

Números da sorte: 10 - 58 - 26 - 39 | Lua Nova em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Valorize o que você já conquistou. O caminho hoje está aberto para você sentir orgulho de tudo que já superou. O cotidiano pode até parecer leve, mas não menos importante. Toma um tempo para pensar nas vitórias, principalmente que vieram com esforço e luta. Isso vai fortalecer sua confiança e te mostrar que teu progresso tá acontecendo mesmo.

Números da sorte: 29 - 57 - 40 - 11 | Lua Nova em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Abra as portas com diálogo aberto. Se liga, porque hoje seu papo vai ser poder! Sua facilidade para se expressar vai ajudar a abrir muitas portas, especialmente na vida pessoal. Por outro lado, pode até rolar uns perrengues pela manhã, mas não deixa isso tirar seu brilho. Continue firme que, no final das contas, essas conversas vão somar demais na sua caminhada.

Números da sorte: 41 - 39 - 28 - 17 | Lua Nova em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hora de resolver pendências. Tá difícil encarar aquela tarefa que você só jogou pra depois? Hoje não tem mais desculpa! A energia está a mil para você enfrentar com coragem aquilo que vem empurrando com a barriga. Além disso, reserve um tempinho pra ficar na sua, organizar a cabeça e colocar as ideias no lugar. Seus sonhos pedem atenção, não deixe pra lá.

Números da sorte: 5 - 27 - 41 - 56 | Lua Nova em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Confiança e popularidade o farão brilhar hoje. Hoje sua confiança vai estar como nunca, fazendo você se sentir a pessoa mais preparada pra resolver qualquer parada. Os assuntos pendentes vão se desenrolar com mais facilidade e sua opinião terá peso nas conversas. Sua popularidade também dá um up, mas mantenha os pés no chão e o equilíbrio; assim vai longe.

Números da sorte: 7 - 15 - 36 - 22 | Lua Nova em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Com calma tudo se resolve. Possivelmente rolem uns incômodos hoje, mas o ponto é que você vai ter a calma necessária para superar todos eles. Essa postura vai fortalecer sua autoestima. Seu jeito espontâneo vai conquistar geral, mas atenção para não sair julgando sem pensar. Se pintar uma situação urgente, respira fundo antes de agir e tudo se resolverá.

Números da sorte: 12 - 39 - 47 - 51 | Lua Nova em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Prudência e calma antes de agir. Hoje a vontade de fazer acontecer tá com tudo, mas segura a onda antes de se jogar em desafios muito complicados. Sua força de vontade tá boa, mas o céu pede reflexão e calma nas decisões. Confia mais em seu coração e ninguém vai passar a perna em você. Use essa percepção para proteger seus interesses.

Números da sorte: 44 - 39 - 10 - 27 | Lua Nova em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Energia boa com a galera. Se hoje você sentir aquela vontade de estar junto dos amigos, siga esse feeling! A troca de energia com a turma vai dar um up no seu astral e no seu coração. Se rolou algum rolo ou erro, admitir e pedir desculpas pode virar o jogo e desfazer qualquer mal-entendido. Às vezes, um gesto simples de sinceridade fortalece muito os laços.

Números da sorte: 3 - 55 - 27 - 46 | Lua Nova em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Deixe o passado prá trás e se abra pro novo. Não adianta ficar preso no que já foi e não tem volta, viu? O dia tá pedindo que você solte esse peso, desconecte de compromissos que não agregam nada e se abra para as novidades. As estrelas indicam mudanças boas chegando, então aproveita pra resolver aquelas pendências que sempre postergou.

Números da sorte: 49 - 20 - 51 - 38 | Lua Nova em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Lazer e planos de viagens. Hoje o clima é perfeito pra relaxar e curtir um tempo só seu, sem culpa. Cuida do seu espaço, respira e aproveita o descanso merecido, isso te fará bem. Além disso, planejar uma viagem deixará seu astral excelente e trará uma motivação extra. Sonhar com destinos novos vai abrir sua mente e te encher de boas expectativas.

Números da sorte: 28 - 43 - 10 - 56 | Lua Nova em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Dia de relacionamentos em evidência. Um simples passeio pela manhã pode mudar seu humor e renovar suas ideias hoje. O dia tá ótimo pra dar atenção aos relacionamentos — seja reencontrando velhos amigos, trocando papo ou curtindo diversão junto. Compartilhar histórias e rir de lembranças antigas vai deixar seu coração quentinho e fortalecer seus laços.

Números da sorte: 56 - 37 - 29 - 45 | Lua Nova em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: autoestima e generosidade em sintonia. Sua confiança tá braba hoje e tudo que você fizer vai ter aquele brilho especial. Dar uma mão pra alguém não só ajuda a pessoa, mas o universo devolve em dobro pra você. A generosidade é tipo um investimento cósmico que sempre rende frutos, então põe essa vibe pra valer e fique ligado: a vida vai reconhecer!

Números da sorte: 56 - 17 - 28 - 39 | Lua Nova em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

