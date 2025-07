Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Prepare-se para sentir emoções intensas e um forte desejo de mudar sua rotina. A vontade de sair da monotonia pode desencadear planos para uma viagem curta ou até mesmo uma viagem mais elaborada para o final do ano. Novas oportunidades ou atividades podem surgir, impulsionando mudanças positivas e transformações importantes no seu caminho, guiadas pelas energias cósmicas atuais.

Números da sorte: 14 - 36 - 34 - 32 | Lua Minguante em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Transformar sonhos em ações concretas é o foco principal para hoje. Somente agindo será possível alcançar as conquistas desejadas. Uma notícia positiva relacionada à vida pessoal pode surgir, renovando seu ânimo e otimismo para os próximos dias. Mesmo se você sentir que o progresso está lento, prepare-se para uma virada significativa.

Números da sorte: 15 - 41 - 36 - 20 | Lua Minguante em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Organizar seus projetos pessoais e retomar planos que estavam parados será altamente favorecido pela energia do dia. O progresso e a disciplina estarão mais evidentes, e pode surgir a oportunidade ideal para planejar uma viagem, inclusive para o exterior. Pequenos contratempos podem ocorrer, mas nenhum deles impedirá sua evolução.

Números da sorte: 35 - 2 - 49 - 12 | Lua Minguante em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Versatilidade e organização serão essenciais para lidar com múltiplas tarefas ao longo do dia. Administrar bem o seu tempo será crucial para avançar com seus planos. Além disso, é possível que uma nova conexão afetiva ou de amizade surja, trazendo ensinamentos e novas perspectivas para o seu futuro pessoal.

Números da sorte: 45 - 4 - 39 - 38 | Lua Minguante em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, a chave para superar desafios será agir com diplomacia e equilíbrio, deixando para trás desentendimentos desnecessários. Uma postura dinâmica e segura proporcionará resultados surpreendentemente positivos. Obstáculos podem aparecer, mas com foco e determinação você os ultrapassará. Caso precise dirigir, é recomendável evitar pressa.

Números da sorte: 52 - 8 - 4 - 12 | Lua Minguante em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

As estrelas indicam fluidez em todas as suas áreas, tornando este um momento ideal para iniciar novos projetos ou reavaliar sua rotina. Suas habilidades estarão em evidência, facilitando mudanças que abrem portas importantes. Desapegue-se do que não serve mais e renove as energias para que o universo lhe traga oportunidades frescas e surpreendentes.

Números da sorte: 59 - 25 - 28 - 34 | Lua Minguante em Câncer.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Um evento inesperado pode gerar um sentimento temporário de insegurança, levando a enxergar problemas ilusórios. Contudo, conforme o dia avança, tudo se torna mais transparente e tranquilo. Este é um período favorável para projetar um futuro promissor com confiança e esperança. O alinhamento cósmico indica estabilidade crescente e perspectivas positivas que vêm para fortalecer seu caminho.

Números da sorte: 15 - 30 - 59 - 7 | Lua Minguante em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Filtrar opiniões e saber discernir entre críticas construtivas e bajulações vazias será essencial hoje. Na esfera pessoal, agir com calma e equilíbrio facilitará a conquista da paz interior, impedindo que pequenos problemas dominem seus pensamentos. Essa serenidade mental dará o suporte necessário para seguir adiante com clareza, potencializando sua qualidade de vida e relacionamentos.

Números da sorte: 18 - 19 - 42 - 53 | Lua Minguante em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

É fundamental manter-se firme diante de fofocas e informações falsas que possam circular. Adotar uma postura equilibrada e tranquila fará com que essas energias negativas se dissipem naturalmente, deixando espaço para atrações positivas. Seu carisma natural estará amplificado, atraindo surpresas agradáveis e abrindo portas para oportunidades promissoras e sorte em diversas áreas da vida.

Números da sorte: 23 - 6 - 10 - 29 | Lua Minguante em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O magnetismo pessoal estará especialmente intenso hoje, atraindo não apenas olhares, mas também oportunidades inéditas. A sorte pode sorrir em situações que envolvem viagens, jogos e investimentos. As transformações que você almeja começam a se materializar, tornando este momento ideal para nutrir novas ideias e projetos, pois o cosmos está alinhado para favorecer o seu crescimento e sucesso.

Números da sorte: 60 - 37 - 43 - 26 | Lua Minguante em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Sentir um surto de motivação e entusiasmo é natural neste ciclo energético especial. A chegada de um novo começo pode ser percebida por meio de sinais sutis e mensagens na sua rotina diária, principalmente relacionadas à sua vida afetiva e interpessoal. Desafios recentes começam a perder força, abrindo espaço para mudanças significativas e um avanço firme rumo aos seus ideais.

Números da sorte: 17 - 48 - 17 - 2 | Lua Minguante em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

As energias cósmicas de hoje estão trazendo uma força especial para o seu futuro, influenciando diretamente sua vida pessoal e financeira. Este é o momento perfeito para definir metas claras e investir no que realmente importa. O universo movimenta-se a seu favor, liberando energia positiva que pode transformar seus sonhos em realidade. Aproveite ao máximo essa fase para planejar com foco e determinação.

Números da sorte: 21 - 5 - 40 - 37 | Lua Minguante em Câncer.

Fonte: Horóscopo Sideral

