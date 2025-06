Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Aproveite as lições que as experiências negativas trazem, especialmente quando se trata de aceitar e perdoar certas escolhas em sua vida. As transformações que estão a caminho são positivas, e é fundamental que você as receba com entusiasmo. Este é um momento propício para considerar soluções e decisões que antes não estavam em sua mente.

Números da sorte: 42 - 50 - 49 – 41 | Lua Minguante em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Embora as coisas estejam avançando lentamente, elas estão se organizando ao seu redor. Preste atenção especial aos problemas das pessoas próximas, pois eles podem impactar sua vida. Se você estiver enfrentando questões pessoais, é aconselhável se afastar um pouco das preocupações alheias para focar em suas próprias necessidades.

Números da sorte: 49 - 28 - 14 - 57 | Lua Minguante em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

As opiniões que você expressa têm mais peso do que imagina, então aproveite essa influência para compartilhar a verdade e tomar a iniciativa hoje. Não permita que alguém interfira em sua felicidade; você está permitindo que essa pessoa tome decisões por você, o que não é saudável. Lembre-se de que você possui a força necessária para se impor quando necessário.

Números da sorte: 37 - 55 - 48 - 21 | Lua Minguante em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Novos convites e eventos estão a caminho, proporcionando oportunidades de interação com diversas pessoas. Se as coisas não saírem como você espera, não hesite em pedir ajuda. Evite se deixar levar pela frustração diante de pequenos contratempos, pois, apesar das aparências no início do dia, a realidade é que as situações tendem a se resolver gradualmente.

Números da sorte: 25 - 37 - 8 - 39 | Lua Minguante em Gêmeos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, é fundamental que você mantenha uma distância saudável de problemas e feridas alheias. Embora você tenha a capacidade de ajudar, não há razão para se colocar em situações complicadas. Se sua mente estiver agitada, tire um tempo para refletir sobre seus sentimentos. Uma caminhada ao ar livre pode fazer maravilhas e trazer um novo ânimo.

Números da sorte: 12 - 40 - 58 - 29 | Lua Minguante em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Boas mudanças estão a caminho, e uma pessoa próxima pode ser a chave para esses novos começos. Ao alterar sua postura diante dos outros, você abrirá portas para oportunidades. Lembre-se de que algumas situações levam tempo para se resolver, mas a sorte está ao seu lado e em breve você verá seus desejos se concretizando.

Números da sorte: 3 - 19 - 34 – 27 | Lua Minguante em Gêmeos.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Sua preocupação com o bem-estar dos outros é admirável, mas não se esqueça de que sua própria felicidade é igualmente importante. Sua saúde está em alta, e você se sentirá bem, embora possa ter dificuldades em manter o foco. Evite gastar energia em atividades que não lhe trazem satisfação, pois isso pode ser um desperdício.

Números da sorte: 19 - 44 - 7 - 56 |Lua Minguante em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O dia promete ser positivo, então não se deixe levar por questões triviais. Se você está aguardando notícias, pode ser que elas cheguem hoje, então tenha paciência. Preste atenção nas coincidências e como tudo parece se alinhar, pois isso pode ser um sinal de que seus desejos estão se aproximando de se realizar.

Números da sorte: 13 - 24 - 56 - 42 | Lua Minguante em Gêmeos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

O ritmo certo pode ser a chave para alcançar seus objetivos. Em vez de se esforçar ou se apressar, permita-se fluir com as circunstâncias. Novas oportunidades podem surgir, trazendo mudanças. Este é um momento para corrigir erros do passado e se libertar de situações que não contribuem para sua paz de espírito, algo que você realmente merece.

Números da sorte: 56 - 14 - 33 - 29 | Lua Minguante em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, o principal desafio será controlar a impaciência, já que seus planos podem não se desenrolar como desejado. É essencial manter uma atitude leve e relaxada, especialmente diante das tensões cotidianas. A boa notícia é que dias de intensa atividade social e diversão estão a caminho, então aproveite ao máximo esses momentos.

Números da sorte: 8 - 31 - 45 – 52 | Lua Minguante em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você se encontrará em um ambiente diferente do habitual, onde se sentirá à vontade e novas possibilidades surgirão, especialmente em relação a pensamentos que não saem da sua cabeça. Com a força que possui, é hora de tomar as rédeas da sua vida. Não deixe que o medo ou pensamentos negativos o impeçam, pois você pode atraí-los sem perceber.

Números da sorte: 48 - 34 - 35 - 50 | Lua Minguante em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, sua capacidade de foco estará em alta, e isso pode ser um grande trunfo. No entanto, lembre-se de dar atenção aos seus relacionamentos e à sua vida pessoal. A sorte está ao seu lado, e os desafios que surgirem poderão ser superados. Mantenha-se forte e não se deixe abalar por adversidades ou comentários negativos de quem está ao seu redor.

Números da sorte: 59 - 14 - 52 - 46 | Lua Minguante em Gêmeos.

Fonte: Horóscopo Sideral

