Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Quanto mais se conhece a realidade como ela é, mais a alma fica chocada por ter perdido tanto tempo se dedicando ao que, de fato, não tinha importância alguma. Não desanime, o tempo é apenas um fragmento da eternidade.

Touro

Se prepare para investir recursos e verificar se tudo isso que sua alma tanto deseja valerá a pena depois de obtido. Não se pode criar certezas antecipadas, porque seriam teóricas, só a experiência tira a teima.

Gêmeos

Apesar da urgência que a realidade atual transmite, seria melhor sua alma não ceder a nenhum tipo de pressão, mas tomar seu próprio tempo e fazer as coisas de acordo com o ritmo que a alma determinar. Tome seu tempo.

Câncer

A realidade anda se tornando muito mais complicada do que sua alma imaginava, mas isso não há de se converter num problema que sirva para sua alma se atormentar. Leve tudo na esportiva, porque vai passar. Com certeza.

Leão

Os ideais surgem para que as pessoas se sintam motivadas a se unirem e trabalharem em conjunto. Mesmo que esse movimento dure pouco, o pouco que durar será suficiente para deixar uma marca e um bom exemplo. Em frente.

Virgem

Mesmo que tudo der errado, ainda assim dará certo, porque importa avançar o possível nos assuntos do seu interesse. Evite se importar com as críticas que receber, faça o possível dentro do seu entendimento e nada além.

Libra

Ainda que o futuro só faça acenos sutis e quase imperceptíveis, a partir do momento em que sua alma se entusiasma com alguma ideia futura, isso é mais do que suficiente para colocar lenha na fogueira das realizações.

Escorpião

Criar confusão para ganhar tempo é uma boa estratégia, mas que não deve ser utilizada sempre, porque senão perde seu efeito e validade. Há momentos em que a melhor estratégia é tentar sair pela tangente.

Sagitário

Melhor seria que todo mundo se entendesse e compreendesse a necessidade de trabalhar em conjunto pelo bem comum, mas isso ainda está longe de ser a moeda corrente dos relacionamentos. Mesmo assim, vale a pena tentar.

Capricórnio

As ideias são lindas, maravilhosas, mas quem vai executar tudo o necessário para que deixem de ser ideias e se transformem em obras concretas? Na hora de empreender, todo mundo olha para outro lado. Isso não.

Aquário

Discernimento é a chave mestra que sua alma precisa utilizar para se abrir passagem e reconhecer que desejos satisfazer, e que outros descartar sumariamente, porque só consumiriam recursos e nada de bom resultariam.

Peixes

Estes são momentos determinantes para seu destino, muitas questões que se decidem agora, mesmo que inconscientemente, terão reverberação por muitos anos pela frente. É melhor andar com plena consciência.

Leia Também