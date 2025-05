Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Evite atitudes impulsivas neste momento. Suas emoções precisam de calma e clareza para não comprometer o equilíbrio que você tanto preza. Reencontros com pessoas queridas podem renovar sua energia — não deixe que o corre-corre da vida continue afastando você de quem realmente importa. Fuja de assuntos que podem causar atrito; hoje não é dia para embates.

Números da sorte: 20 - 8 - 16 - 52 | Lua Minguante em Áries.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

É tempo de cuidado pessoal. Você tem se dedicado demais aos outros e deixado suas próprias necessidades em segundo plano. Recolha-se um pouco, respeite seus limites e ouça mais a si mesmo. Lembre-se: nem toda informação que chega até você é confiável. Antes de tirar conclusões, questione, observe e só depois decida o que pensar ou fazer.

Números da sorte: 13 - 39 - 47 - 22 | Lua Minguante em Áries.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Sua presença será difícil de ignorar hoje. Com um magnetismo especial no ar, você atrairá a atenção e apoio com facilidade. Aproveite essa energia favorável para dar o primeiro passo naquele projeto ou conversa adiada. O medo só atrasa conquistas — siga em frente! Além disso, alguém importante está reparando em suas atitudes. Continue dando o seu melhor.

Números da sorte: 33 - 14 - 60 - 48 | Lua Minguante em Áries.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

A realização de um objetivo que você guarda no coração está mais próxima do que parece. Sua persistência será recompensada, mas também é preciso agir com sinceridade, principalmente com quem confia em você. Mesmo palavras duras podem curar quando vêm do lugar certo. Fique atento aos sinais: há quem esteja tentando te conduzir por caminhos duvidosos.

Números da sorte: 40 - 13 - 57 - 28 | Lua Minguante em Áries.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, desacelere. Um tempo de silêncio e introspecção pode trazer respostas que você vem buscando há tempos. Se algo tem te inquietado, afaste-se um pouco para clarear a mente. Coragem será essencial: não adie mais os seus sonhos por medo do desconhecido. Em breve, uma notícia feliz chegará, relacionada a um desejo antigo que finalmente ganhará forma.

Números da sorte: 26 - 18 - 5 - 30 | Lua Minguante em Áries.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Não se deixe enganar por aparências ou palavras doces. Um alerta importante paira no ar: alguém próximo pode estar tentando influenciar você de maneira sutil. Seja firme, mantenha o foco e não desvie do que acredita. O reconhecimento virá através da sua autenticidade. Quem te observa, valoriza sua sabedoria e hoje, seus conselhos podem ser um farol para os outros.

Números da sorte: 10 - 58 - 26 - 49 | Lua Minguante em Áries.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Um encontro inesperado pode mudar seu modo de ver a vida. Essa nova pessoa trará reflexões poderosas, ajudando você a rever crenças antigas. Sua percepção estará afiada, confie no que sente. Para selar esse novo ciclo de crescimento, que tal retomar o contato com alguém que foi importante no seu passado? A gratidão também é uma forma de evolução espiritual.

Números da sorte: 58 - 6 - 30 - 19 | Lua Minguante em Áries.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Caso tenha se sentido desanimado ultimamente, a energia de hoje favorece uma virada. Retome o controle da sua vibração pessoal e mostre ao mundo sua autenticidade. Algo fora do seu controle pode mudar seus planos, mas confie: o destino está agindo a seu favor. Ideias geniais podem surgir do nada, agarre essa chance de renovar seu caminho.

Números da sorte: 9 - 45 - 18 - 27 | Lua Minguante em Áries.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Seu lado emocional pode aflorar de maneira intensa hoje, o que pode te tornar mais exigente ou rígido com quem está por perto. Tenha cuidado com o tom e a forma como se expressa. Palavras mal colocadas causam danos desnecessários. Se houver mágoas, aposte no diálogo sem máscaras. Uma conversa sincera pode ser o remédio que faltava para um vínculo se curar.

Números da sorte: 19 - 33 - 48 - 57 | Lua Minguante em Áries.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, a sabedoria dos mais velhos pode te trazer respostas que livros nenhum oferecem. Ouça, observe e seja humilde o suficiente para reconhecer quando errou. Essa postura abrirá espaço para reconciliações e maior harmonia em casa. A empatia será seu maior trunfo — ela tem o poder de curar mágoas e reacender os laços que pareciam frágeis.

Números da sorte: 20 - 34 - 55 - 18 | Lua Minguante em Áries.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Se perceber que alguém ao redor está espalhando boatos ou críticas vazias, escolha não alimentar esse ciclo. Mantenha sua classe e siga seu caminho. Há batalhas que não merecem sua energia. Em pouco tempo, você vai perceber que isso tudo não passava de uma distração boba. Foque no que constrói, não no que destrói. Sua felicidade está em fase de expansão.

Números da sorte: 28 - 1 - 50 - 42 | Lua Minguante em Áries.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Está chegando a hora de se libertar de uma presença que vem drenando sua paz. Evite confrontos, às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Não absorva invejas ou ciúmes; eles falam mais sobre o outro do que sobre você. E fique atento: uma oportunidade de sociedade pode surgir de alguém conhecido. O Universo abre portas, esteja pronto para atravessá-las.

Números da sorte: 37 - 55 - 10 - 26 | Lua Minguante em Áries.

Fonte: Horóscopo Sideral

