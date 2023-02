Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

É necessário expressar o que sente com pessoas de sua convivência. Existem fatores emocionais que devem ser filtrados e reorganizados em seu íntimo. Documentos podem ser solicitados.

Touro

O céu alerta para desperdícios financeiros. É momento de lidar com documentos e avaliar as posturas para tratar de investimentos importantes. Atenção com as expectativas em projetos.

Gêmeos

Você é levado a examinar as suas posturas no relacionamento ou em sociedades. Atenção com exageros e expectativas depositadas na pessoa tocada. Existem fatores que não são percebidos facilmente.

Câncer

É um dia para refletir sobre suas posturas no trabalho ou para organizar melhor a rotina. Existe um acúmulo de atividades e de situações que deve ser resolvido com documentos ou estudos.

Leão

É preciso dar atenção ao acúmulo de atividades que você vem assumindo com amigos ou grupos que frequenta. Existem expectativas que devem ser diluídas para obter uma percepção ampla da condução de suas ideias.

Virgem

O seu foco está em sua carreira profissional. Você está numa fase de crescimento, porém é preciso resolver diversas situações. Preste atenção a regras, documentos e estudos que são necessários para o seu desenvolvimento profissional. Atenção com as expectativas.

Libra

Você está sendo levado a ampliar o seu campo de visão sobre situações e fatos importantes. As relações são ativadas e existem diversas tarefas que devem ser concluídas. Atenção com documentos, normas e estudos que são necessários neste momento.

Escorpião

É necessário ampliar o seu campo de visão sobre rendimentos materiais do cônjuge ou de sócios. Ambos precisam aprender a priorizar e avaliar as possibilidades. O céu pede atenção com documentos, investimentos, heranças, financiamentos, pensão e aposentadoria.

Sagitário

O relacionamento passa por uma fase importante de reflexão e avaliação dos exageros e negligências existentes na troca. Você está passando por uma fase de reparos emocionais na família. Busque o equilíbrio por meio de uma visão curativa da experiência.

Capricórnio

A rotina e a saúde devem ser avaliadas com atenção, porque existem exageros e negligências. É necessário avaliar documentos e regras que não estão claras em seu trabalho e o quanto isso dificulta a produtividade e afeta todos.

Aquário

O campo afetivo é aberto consideravelmente, mas vem carregado de exageros e negligências. É necessário atingir um equilíbrio emocional para interagir com a autoestima e alinhar as expectativas existentes.

Peixes

Existem fatores emocionais nocivos na convivência familiar. Atenção a normas, documentos e julgamentos que precisam ser filtrados. É necessário entender a sua história familiar para perdoar e ressignificar.

