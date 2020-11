Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/11/2020) para o seu signo

Confira abaixo o que os zodíacos reservam para você nesse dia especial de domingo, 22 de Novembro de 2020.

Áries

Não se apresse em pensar em tudo antes de tomar uma decisão final hoje. Os esforços são difíceis e você percebe, é um verdadeiro cansaço. Você esgotou suas reservas, é melhor descansar..

Touro

Você estará de melhor humor se se comportar como é e permanecer fiel às suas crenças. Não ouça tudo o que eles lhe dizem. A balança está ao seu alcance, não se apresse antes de agir e você obterá sucesso..

Gêmeos

Todos os dias parecerão menos pesados. Você tem todos com você para sair arejado … Estilo de vida sedentário não vai bem, você deve se mudar e retomar o esporte, será o melhor para lhe dar força..

Câncer

Surgem grandes mudanças no seu relacionamento. Uma nova oportunidade pode entrar na sua vida. Não tenha medo e relaxe. Concentre-se no que você tem e no que deseja.

Leão

O esclarecimento de suas dúvidas será como um bálsamo para o coração; isso lhe dará coragem. Hoje eles o invejam pelo seu dinamismo. Você se sente bem consigo mesmo, graças aos seus próprios esforços para levar uma vida saudável.

Virgem

Você estará muito disposto a aprofundar suas reflexões internas e canalizar sua energia para o bem. Você sente menos força nos músculos, mas isso é transitório.

Libra

Sua abertura será inestimável e permitirá aumentar a estima ao seu redor. Você está no seu melhor momento físico, se satisfaça sem esperar que eles venham dos outros.

Escorpião

Aproveite a calma que você tem atualmente com seu parceiro. Use palavras suaves e pequenos gestos que você tem em mente. Sinta-se livre para surpreender seu parceiro. Seja gentil e as coisas vão sarar. Veja mais.

Sagitário

Sua vida emocional ocupará o primeiro plano, sairá da sua timidez sem esperar mais. Você precisa recarregar suas baterias e conceder uma melhor qualidade às suas horas de sono para realmente obtê-las.

Capricórnio

É provável que você encontre pequenos obstáculos no que diz respeito aos seus negócios e assuntos financeiros atuais; no entanto, em breve você poderá colher os frutos dos investimentos que fez anteriormentePasse hoje com seu parceiro e faça valer a pena. Crie um espaço seguro onde apenas vocês possam passar um tempo de qualidade um com o outro. Uma noite romântica ou um encontro no spa também é uma boa ideia.

Aquário

Hoje é o dia ideal para compensar todo o tempo perdido com seu parceiro. Surpreenda-os com um jantar romântico à luz de velas e um filme. Faça uma leitura de livro e compartilhe pensamentos.

Peixes

Será inútil você exigir grandes esforços. Não se jogue sem ter certeza de que terminou as coisas. A influência de Mercúrio encoraja você a fugir de sua mente, que é o que acalmou sua perturbação interior.

