Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/11) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, Áries, a energia astral favorece a sua sorte e a chegada de soluções para desafios antigos. Sua determinação estará em alta, impulsionando conquistas, especialmente se você agir com coragem logo pela manhã, entre 9h e 11h. Aproveite esse período de força para fazer o que mais está pegando no momento. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Para Touro, o sábado traz uma condição perfeita incríveis para se reconectar emocionalmente e encontrar soluções para questões pessoais. O melhor momento do dia é no início da tarde, das 13h às 15h, quando sua percepção estará forte, facilitando decisões em assuntos complicados. Confie na sua persistência natural. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Para você Gêmeos, a comunicação será sua aliada poderosa neste sábado, abrindo o caminho para que a energia da sorte apareça. O período entre 10h e 12h é o mais indicado para ações que envolvam conversas, negociações, garantindo resultados positivos. A sua mente estará conectada à energia do poder. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Este sábado promete grande sensibilidade emocional e a chance de fortalecer vínculos afetivos, Câncer. Aproveite o período da tarde, entre 14h e 16h, para se expressar e buscar harmonia nas relações. A energia lunar apoia você, trazendo soluções de forma suave e natural, reforçando sua sorte. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Em você Leão, sua vitalidade e liderança estarão em evidência neste sábado, elevando suas chances de sucesso e reconhecimento. O melhor horário para agir é pela manhã, entre 8h e 10h, quando sua energia está pulsante e o cosmos favorece sua vida. Nesse período, você receberá um impulso de sorte. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Neste dia sábado Virgem, a clareza mental e a capacidade analítica estarão em alta, ajudando a resolver pendências e a planejar os próximos passos com firmeza. Das 15h às 17h é o momento ideal para executar tarefas que exigem organização. Sua energia estará alinhada com a busca por excelência, atraindo sorte. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Neste sábado a energia dos astros favorece suas ações nos assuntos mais íntimos e particulares Libra. Aproveite para expor seus talentos com confiança. O melhor horário para você será entre 14h e 16h, quando a influência lunar eleva seu radar. Com essa vibração, a sorte estará presente na maior parte do dia. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje é um dia para mergulhar em sentimentos profundos e transformar desafios em vitórias Escorpião. Seu magnetismo estará poderoso, facilitando avanços. O período mais adequado acontece das 17h às 19h, quando Marte ativa sua energia de ação e determinação. Use essa força para concretizar planos. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O céu revela um momento ideal entre 10h e 12h, para iniciar a caminhada em algo que está pendente. Uma energia positiva e otimismo se destacam, criando uma atmosfera perfeita para crescimento pessoal. Este é o momento para investir em sonhos, pois o universo apoia suas maiores aspirações. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A combinação dos astros traz sorte em áreas que são as que mais pegam você nesta jornada, principalmente entre 15h e 17h, quando seu planeta regente, Saturno, influencia sua determinação. Capricórnio, a disciplina e foco que você mantém serão recompensados neste sábado. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Neste dia sábado o melhor horário para fazer algo que é mais importante do que qualquer coisa neste momento para você é entre 13h e 15h, quando Vênus estimula suas emoções e charme, atraindo sorte e boas energias. Aquário, use essa sintonia na sua rede de contatos e investir em novas ideias. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Há uma boa energia no sábado para você Peixes, trazendo sorte em decisões relacionadas ao equilíbrio pessoal. O momento mais favorável acontece das 16h às 18h, quando Netuno intensifica sua conexão com o inconsciente, fazendo com que suas escolhas estejam alinhadas com o que mais deseja. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

