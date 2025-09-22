Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje ( 22/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor bate à sua porta. Hoje tem alguém superespecial de olho em você, e pode ser a chance que você esperava para se apaixonar de verdade! O clima está cheio de agitação, com encontros e conversas rolando o tempo todo. Fique...Dinheiro: Hoje é o dia para confiar que suas finanças vão melhorar, Áries! Mesmo que esteja começando do zero, isso significa impulso para crescer. As estrelas...Números da sorte: 16 - 48 - 27 - 33 | Lua Nova em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Vibe máxima para novos amores. As deusas do amor estão do seu lado e vão trazer um encontro que pode virar um relacionamento lindo. Pode parecer distante, mas logo, logo essa pessoa vai chegar para ficar. Prepare-se para dias e...Dinheiro: Touro, prepare-se para uma fase agitada nas suas finanças, cheia de oportunidades. Cada situação que aparece vai desencadear outra, então não corte...Números da sorte: 9 - 57 - 11 - 48 | Lua Nova em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sorte e emoção na área. Você está com uma sorte inexplicável no lance do amor! Sinta cada emoção intensamente, e não tenha medo de mostrar o que está sentindo de verdade. O coração vai te guiar para saber o momento certo de...Dinheiro: Você está prestes a mergulhar em várias opções para conseguir uma grana extra, Gêmeos. A chance que você espera está bem perto de acontecer. Seja...Números da sorte: 7 - 56 - 23 - 40 | Lua Nova em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Energia boa chama amor pra perto. Afaste qualquer pensamento negativo e crie um clima alegre ao seu redor. Essa sua vibe espontânea vai chamar atenção de alguém especial, e você vai perceber! Se quer que essa amizade vire algo...Dinheiro: Câncer, prepare-se para novas formas de lidar com seu dinheiro que vão facilitar sua vida. Uma grande sorte está a caminho para melhorar suas...Números da sorte: 14 - 20 - 38 - 56 | Lua Nova em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Paixão à vista, coração acelerado. A energia sentimental está maravilhosa! Alguém pode chegar mexendo com seus sentimentos e acelerando seu coração. Aproveite para conhecer bem essa pessoa antes de qualquer...Dinheiro: Hoje, Leão, a estabilidade que você busca vai fazer você correr atrás de novas chances de prosperidade. Controlar os gastos pode parecer difícil, mas agora você está...Números da sorte: 28 - 17 - 60 - 49 | Lua Nova em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Surpresa amorosa no caminho. Algo incrível está chegando para você. Aquela paixão que você deseja pode estar muito mais perto do que imagina. No começo pode parecer confuso, mas as coisas vão clarear rapidinho, trazendo...Dinheiro: Virgem, é hora de colocar suas finanças em ordem para depois conquistar o que quiser. Uma fase que vai livrar você das preocupações financeiras está...Números da sorte: 6 - 30 - 27 - 59 | Lua Nova em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hora do amor intenso. Se você está a fim de algo sério, essa é a hora. Sua determinação vai ficar forte e sua atenção vai focar em alguém especial. Pode apostar que vem aí um namoro daqueles cheios de intensidade e emoção, que...Dinheiro: Libra, boas energias estão invadindo suas finanças para abrir novos caminhos de liberdade financeira. Plantar boas ideias hoje vai garantir frutos no...Números da sorte: 51 - 26 - 37 - 10 | Lua Nova em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Início de uma nova história. Você vai começar a sentir algo diferente por alguém que já está perto. Essa pessoa espera que você tome a iniciativa. Prepare-se para ser protagonista de um namoro que vai nascer meio sem querer, com...Dinheiro: Aproveite oportunidades que aparecem, Escorpião, para tirar de perto tudo que atrapalha seu sucesso financeiro. Uma compra importante ou um...Números da sorte: 22 - 40 - 36 - 51 | Lua Nova em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Abrindo o coração sem medo. Está na hora de deixar o coração falar! Não guarde o que sente, porque isso pode afastar quem você gosta. Esteja preparado para um momento cheio de surpresas, aventura e boas sensações que vão...Dinheiro: Sagitário, diminua os gastos desnecessários e organize sua grana com foco. Seu espírito empreendedor vai te ajudar a conquistar metas financeiras...Números da sorte: 34 - 1 - 47 - 26 | Lua Nova em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Amor mágico e raro. Alguém muito especial pode cruzar seu caminho de repente, em qualquer lugar. Prepare-se para momentos que parecem mágicos, com chances reais de sucesso no romance. Logo vocês vão perceber que...Dinheiro: Capricórnio, um ciclo financeiro que você adiou começa a se mover. A energia astral está a seu favor para você tomar decisões que tragam prosperidade. Livre-se...Números da sorte: 39 - 20 - 48 - 15 | Lua Nova em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Paixão à vista, prepare-se! O que você sempre sonhou no amor pode finalmente acontecer. Sua animação vai subir ao máximo ao conhecer alguém inesperado. Não deixe essa oportunidade passar: se rolar química, dê o passo...Dinheiro: Dinheiro inesperado pode dar uma virada no seu caminho financeiro, Aquário. Use as experiências passadas para traçar novas estratégias. Trocar ideias com...Números da sorte: 13 - 48 - 57 - 22 | Lua Nova em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Clima de namoro e felicidade. Os próximos dias prometem um clima ótimo para novos encontros e romances. Você vai entrar numa fase muito boa para o amor, com conversas mais profundas que vão te trazer segurança e confiança...Dinheiro: Equilíbrio entre economia e prazer. Peixes, o universo te coloca numa vibe de abundância e crescimento, mas o desafio é equilibrar a vontade de economizar...Números da sorte: 53 - 8 - 19 - 27| Lua Nova em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

