Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/09) para o seu signo

ÁRIES

Se sobraram algumas pendências no trabalho, talvez tenha que fazer um esforço extra pra dar conta de tudo. Em viagem ou programa fora da rotina, ligue suas antenas: a conquista poderá render!

TOURO

Aproveite o dia de folga para diminuir o ritmo, meditar ou recarregar as baterias. Não deixe que a distância atrapalhe os assuntos amorosos, seja na vida a dois ou na paquera.

GÊMEOS

É hora de se arriscar, viver novas experiências e se divertir com a turma. Mas cuidado com possíveis brigas com amigos. Na paquera, pode pintar disputa com alguém próximo.

CÂNCER

Tente encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, assim, vai evitar estresse e cobranças das pessoas mais próximas. Sair da rotina faz bem para o romance e anima a paquera!

LEÃO

Cuide da saúde e faça um esforço para se livrar dos maus hábitos — tudo indica que será mais fácil ter sucesso agora. Se tem compromisso, aposte no romantismo para encantar o par.

VIRGEM

O astral pode pesar na convivência com os filhos ou com pessoas mais novas, mas tente controlar seu temperamento. Você vai contar com a sorte na paquera e na vida conjugal.

LIBRA

Alguém de casa pode precisar da sua ajuda neste sábado — estenda a mão e dê uma força! A vida amorosa conta com ótimas energias, mas tente controlar o ciúme, ok?

ESCORPIÃO

Apesar do dia de folga, talvez tenha que fazer um sacrifício para deixar tudo em ordem no trabalho. Depois estará livre para passear e se divertir. Curtir o seu cantinho ao lado do par pode ser uma boa.

SAGITÁRIO

Hoje, você vai esbanjar simpatia por onde passar. Encontrará apoio na família, inclusive financeiro. Mas faça sua parte e evite compras por impulso. Se está só, jogue seu charme e olhe mais ao redor.

CAPRICÓRNIO

Será mais fácil organizar a casa e programar os próximos passos, mas tente manter algumas coisas em segredo por enquanto. Um ex-amor pode virar um romance proibido.

AQUÁRIO

Colocar o papo em dia com a turma pode ser mais gostoso do que esperava. Cuidado para não falar demais e acabar revelando algum segredo. Um bom papo ajuda a fisgar quem deseja.

PEIXES

Assuntos envolvendo dinheiro podem ocupar sua atenção. Mantenha os pés no chão e fuja de qualquer negócio que pareça arriscado. Os amigos podem dar uma força na conquista.

(Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também