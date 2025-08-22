Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hora de virar o jogo e sair do conforto. Seu dia chegou! Aqueles problemas que pareciam não ter fim vão começar a se resolver, pode acreditar. Mas atenção: é hora de sair da sua zona de conforto e mandar embora tudo que não deixa você crescer, principalmente na vida pessoal. Quer atrair riqueza? Pare com pensamento negativo que só trava você.

Números da sorte: 10 - 38 - 14 - 24 | Lua Minguante em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Fique atento, mudanças à vista! Hoje tem que tomar cuidado redobrado nas suas atitudes. Foco nos detalhes vai salvar seu dia! Mudanças inesperadas podem aparecer do nada, então esteja pronto para se adaptar rápido. Essa vibe de novidade traz também chances novas de crescimento e aventura. Fique ligado!

Números da sorte: 12 - 38 - 14 - 29 | Lua Minguante em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Reencontros que mexem com o coração. Aproveite o dia porque tem chance boa de reatar amizades e relacionamentos que estavam engavetados – e que, além de fazer você sorrir, podem trazer surpresas incríveis. Essa fase que começa é superpositiva, então é hora de focar no que você realmente quer e se preparar para conquistar o que merece.

Números da sorte: 16 - 47 - 52 - 60 | Lua Minguante em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Cuidado com o que fala, o futuro agradece. Sua boca precisa de controle hoje porque tudo que sai dela pode influenciar seu futuro, tanto pra melhor quanto pra pior. Pequenos detalhes vão pegar fogo, então evite confusão! Se a mente ficar cheia de dúvida, respire fundo. Não se prenda demais a um problema só, isso vai te ajudar a deixar o dia mais leve.

Números da sorte: 18 - 43 - 55 - 26 | Lua Minguante em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Limpe a mente e brilhe com atitude. Bora acabar com a neblina na cabeça e pensar com clareza! Livre-se das preocupações inúteis, porque hoje é dia de mostrar que você é coerente: fala uma coisa e faz outra igual. E, ó… se afaste de gente que só espalha boatos e desânimo, porque a vibe tem que ser de alto astral para você arrasar.

Números da sorte: 19 - 13 - 56 - 25 | Lua Minguante em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Boas notícias motivam seus passos. Seu dia vem com notícia boa que vai te dar aquele gás para dar o próximo passo. Comece por metas pequenas e vá aumentando devagar, assim você tira o máximo proveito. Se jogar no medo, vai ficar parado e depois vai sofrer arrependimento. Tem que ser corajoso, porque a sorte tá na sua mão.

Números da sorte: 25 - 47 - 19 - 53 | Lua Minguante em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hora de recomeçar e se jogar no novo. O universo está lhe dando um sinal verde para começar algo novo: seja um sonho, um projeto ou uma decisão ousada. Jogue fora qualquer coisa que te limita e avance com calma para um futuro melhor. E surpresa que vem de onde você menos espera vai fazer seu dia ser ainda mais especial.

Números da sorte: 8 - 17 - 24 - 60 | Lua Minguante em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Sucesso nos assuntos pessoais com paz na família. Hoje seu dia promete conquistas nos negócios e harmonia com a família. Pode rolar um papo sem fim que vai dispersar sua atenção, mas no fim das contas tudo vai estar no controle. Para alcançar seus objetivos, tem que manter a calma por dentro.

Números da sorte: 7 - 45 - 26 - 50 | Lua Minguante em Leão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Dia tenso, mas só pra quem borra a mão. Hoje acima de tudo meu amigo(a) é acreditar no seu poder. Seu dia pode não ser fácil, mas é daqueles que faz você crescer. Problemas vão aparecer, mas sua maior arma é agir por conta própria, porque ninguém conhece sua situação melhor que você. Persistir é a chave – você aguenta esse tranco!

Números da sorte: 6 - 49 - 60 - 37 | Lua Minguante em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Oportunidade pra virar o jogo, se joga! O universo está alinhado para trazer aquelas chances que você tanto quer pra decolar. Surgem ofertas e ideias novas que vão te animar de verdade. É hora de encarar seus medos de frente e entender a raiz deles para poder agir com força total. Energia não falta, aproveite para dar o passo que estava segurando.

Números da sorte: 49 - 37- 26 - 55 | Lua Minguante em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Controle a emoção, o destino está falando. O clima emocional do dia tá forte e isso pede que você tome cuidado com o que fala para não criar climão. Segure a língua, evite críticas e preste atenção nos sinais que o destino manda – eles vão mostrar o caminho certo. Situações diferentes e inesperadas vão trazer mensagens que serão chave para você.

Números da sorte: 39 - 16 - 53 - 41 | Lua Minguante em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Quem some mas volta levanta seu astral. Talvez uma pessoa que você não esquece vai aparecer para trocar ideia hoje. Essa conversa promete clarear o que estava pegando e vai te dar paz. Prepare-se porque o trabalho vai pipocar em todos os cantos da sua vida, mas o lado mais certo é se afastar de gente e situações que não colaboram mais.

Números da sorte: 30 - 26 - 49 - 28 | Lua Minguante em Leão.

