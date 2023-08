Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você está se acomodando hoje com a Lua em seu setor de recursos hoje, querido Áries. Você pode lutar com inseguranças ou se perguntar se deve seguir seu próprio caminho ou manter o status quo na primeira metade do dia. Tente evitar assumir muitos problemas que não são seus se achar que as pessoas ao seu redor estão um pouco mal-humoradas. Você reconhecerá rapidamente a necessidade de uma missão hoje, mesmo que seja modesta. Abrir um novo caminho de auto-expressão parecerá insincero ou rebelde se você não estiver totalmente por trás disso. Se você precisar de mais tempo para realmente “possuí-lo”, reserve esse tempo. Você pode se sentir um pouco desanimado, sem saber por onde começar, mas conforme o dia avança, as coisas parecem se encaixar. Você quer manter as coisas confortáveis e diretas.

Touro

A Lua passa o dia em seu signo, querido Touro, destacando sua sensibilidade e coragem. No entanto, na primeira metade do dia, você pode estar lidando com alguma culpa por coisas que não está realizando. Um quadrado Sol-Quíron sugere que você pode se sentir esquecido ou de outra forma em segundo plano. As inseguranças podem ser um problema, mas aprender com elas também é possível e vale totalmente a pena. Não parece fácil tomar grandes decisões sob essa influência, e pode ser que alguém precise limpar o ar. À medida que o dia avança, algo novo pode animar sua vida. É natural sentir-se um pouco mais enérgico e espontâneo. As emoções são imediatas e estão na superfície, mas você está definindo o ritmo agora e pode ser bom estar no controle e no controle das coisas.

Gêmeos

Você está em boa forma para atividades que o renovam ou refrescam hoje, querido Gêmeos. Um sentimento pode surpreendê-lo, ou seus instintos de resolução de problemas podem ser radicais hoje. Pode haver algum sentimento de falta de lealdade e desconfiança geral ao seu redor na primeira metade do dia, no entanto, tornando-o um momento menos do que ideal para impor sua agenda ou tentar consertar relacionamentos. Uma quadratura Sol-Quíron pode desencadear inseguranças sobre um amigo, grupo ou finanças. Cuidado para não concordar com os planos dos outros apenas para manter a paz, ignorando o tempo todo sua voz interior. Mantenha a mente aberta e tente aprender sobre si mesmo se algo tocar um nervo ou se uma ferida emocional reabrir. Mais tarde hoje corre mais suavemente. É um excelente momento, de fato, para fazer uma pausa ou ter um tempo extra para descansar.

Câncer

As demandas da carreira, família, pais ou outras responsabilidades costumam se manifestar na primeira metade do dia, querido Câncer. Embora você possa ser muito sensível às expectativas e limitações, pode não ter confiança para fazer algo a respeito por enquanto. Você não precisa seguir a linha completamente, pois isso levará à frustração interior, mas você pode decidir esperar até ter um plano que possa realmente chamar de seu. Se alguém ou algo atinge um ponto crítico, você sabe que uma parte de você sente que há espaço para melhorias. No entanto, em vez de se concentrar no que os outros pensam, considere maneiras de melhorar a si mesmo para você e não para qualquer outra pessoa. Embora possa não ser o melhor momento para grandes decisões, você está em boa forma para fazer conexões valiosas e aprender com a vulnerabilidade.

Leão

Com a Lua em sua décima casa solar o dia todo, querido Leão, ter uma missão ou objetivo, mesmo que seja simples, vai melhorar seu humor. Mas uma quadratura Sol-Quíron influenciando a primeira metade do dia pode apontar para pequenas decepções ou problemas não resolvidos do passado que estão surgindo para sua atenção. Você pode lutar com fé em uma crença, ideia, direção ou relacionamento, por exemplo. Algumas análises podem ser úteis, mas apenas até certo ponto, após o que é pensar demais! Tente não levar as opiniões dos outros para o lado pessoal e resolva aprender com qualquer coisa que pareça desencadear sentimentos de vulnerabilidade agora – pode ser altamente instrutivo e recompensador. Embora esse trânsito possa transformar seu foco em decepções, as coisas se nivelam à medida que o dia avança. Você pode desejar novidades, independência e espaço criativo, tornando necessário não se sobrecarregar com muitas atividades exigentes. As conexões que você faz enquanto persegue seus objetivos podem ser inspiradoras e originais.

Virgem

Você pode estar inquieto para aprender algo novo ou fazer algo diferente hoje, querido Virgem. É um bom momento para identificar problemas e visualizar a vida como seria depois de deixar essas coisas para trás. Desta forma, você pode se aproximar de soluções e resoluções. Mesmo assim, na primeira metade do dia, as dúvidas podem prejudicar suas decisões e interações, principalmente se você trabalha no piloto automático. Ainda assim, uma falta temporária de confiança pode ajudá-lo. Por exemplo, você pode usar o tempo com sabedoria para entrar em contato melhor consigo mesmo e com suas necessidades. Você possivelmente está confuso sobre os sentimentos em um relacionamento ou com apoio (financeiro ou não). Limites podem ser ultrapassados, e saber como, quando e se torná-los explícitos pode ser um desafio. Você pode adiar uma jogada ousada até ter certeza de que seu plano é algo em que você realmente pode colocar seu nome. À medida que o dia avança, os trânsitos o encorajam a ampliar seus horizontes ou buscar uma mudança de ritmo, o que pode fazer maravilhas pelo seu humor e visão geral.

Libra

A Lua transita pelo seu setor de intimidade, despertando sentimentos mais profundos e o desejo de saber mais sobre suas necessidades, querido libriano. Na primeira parte do dia, você pode enfrentar algumas inseguranças relacionadas ao seu desempenho, cumprir responsabilidades ou relacionamentos íntimos devido a uma quadratura Sun-Chiron. Evite tentar muito agradar as pessoas e procure serv

ir a si mesmo encontrando os outros no meio do caminho, pois isso o protege do ressentimento acumulado. Pode ser um excelente momento para identificar pontos fracos ou vulnerabilidades que precisam de atenção. Você pode descobrir que precisa se afirmar de forma mais eficaz com um parceiro. Felizmente, à medida que o dia avança, você se sente mais claro e estável. Também é um momento importante para procurar talentos, informações ou recursos de outras pessoas que possam ajudar a promover seus planos.

Escorpião

Você está muito mais consciente de seus relacionamentos e precisa de companhia hoje do que o normal, querido Escorpião. No entanto, na primeira parte do dia, pode ser muito fácil para os outros tocarem em seus pontos doloridos. Idealmente, isso leva a ações necessárias para firmar uma área vulnerável de sua vida. Com uma quadratura Sol-Quíron, há alguma tendência de agradar e apaziguar as pessoas em vez de nos defendermos hoje. Procure ser moderado com isso, pois você pode não obter a resposta desejada. Você também pode sentir um aperto no nível financeiro, mas qualquer uma dessas coisas ou seu humor pode empurrá-lo da complacência para a ação. À medida que o dia avança, é mais fácil seguir em frente. Você busca uma perspectiva diferente ou algum equilíbrio em sua vida. É um bom momento para tornar-se querido pelos outros e obter alguma cooperação.

Sagitário

Um pequeno desconforto pode ser necessário para você superar um obstáculo na primeira metade do dia, querido sagitariano. O Sol em seu setor de intimidade se choca com Quíron, e a tentação é concordar com o que achamos que faz os outros felizes ou os apazigua, mas isso só pode trazer problemas no futuro. Apegos emocionais podem ser confusos temporariamente. As inseguranças podem surgir, mas você se sente mais forte à medida que o dia avança. Na verdade, as dúvidas podem até motivá-lo a agir, resolver problemas e sair de um estado de pânico. Você pode acabar identificando caminhos sem saída em sua vida, e ser honesto consigo mesmo pode ser recompensador. Você pode estar altamente motivado para escrever, criar ou trabalhar em um projeto de estimação.

Capricórnio

A Lua de hoje encoraja a criar e desfrutar de seus passatempos favoritos, querido Capricórnio. Na primeira metade do dia, os problemas em casa ou com a família podem ser mais pronunciados com o Sol em quadratura com Quíron. Essas questões são melhor resolvidas de forma aberta e honesta. A tentação pode ser usar uma abordagem band-aid, mas é melhor olhar mais fundo e trabalhar na raiz dos problemas. Um parceiro pode estar pressionando seus botões. Identifique seus limites em relação ao momento em que se sente pressionado para que possa superá-los antes que sejam ultrapassados. Superar um ponto fraco pode ser recompensador. A incerteza sobre seus sentimentos pode torná-lo um pouco vulnerável, e é melhor resolver fazer mudanças e crescer com elas e por meio delas. À medida que o dia avança, você pode se sentir particularmente apoiado, expressivo e extrovertido.

Aquário

As Luas de hoje despertam suas necessidades de familiaridade e conforto, querido Aquário. Com uma quadratura Sol-Quíron em jogo na primeira metade do dia, é melhor procurar apaziguar alguém para manter a paz, pois pode muito bem sair pela culatra em você. Esse trânsito pode levar à hipersensibilidade e pode haver algum timing ruim com conversas ou questões de agendamento. É melhor ser educadamente honesto em vez de tomar uma rota indireta ou evitar. No entanto, pode ser melhor se você puder adiar discussões formais, entrevistas ou apresentações. As inseguranças tendem a surgir em situações sociais. Idealmente, você encontrará beleza nas imperfeições em uma segunda olhada. À medida que o dia avança, o testado e comprovado beneficia você. Reconhecer sua necessidade de refresco vem naturalmente.

Peixes

A Lua passa um tempo em seu setor de comunicações hoje, querido Peixes, e você procura alimentar sua curiosidade. É um dia para honrar sua necessidade de mais variedade e estímulo, mas é melhor não ir tão longe a ponto de se sentir sem chão. O Sol forma uma quadratura com Quíron, trazendo inseguranças e pontos fracos na primeira parte do dia. De fato, a sensibilidade agora pode interferir em interações saudáveis e orientadas para o crescimento, mas explorar o porquê pode ser útil. Sinais mistos com amigos e amantes são possíveis. Você pode estar pensando em correr riscos, mas parte de você prefere não balançar o barco. Pode ser que sua voz interior esteja lhe dizendo que não é o momento certo para seguir em frente. Reserve mais tempo para considerar os detalhes e só dê o salto quando a verdadeira confiança retornar. Procure aprender sobre áreas vulneráveis que parecem ser facilmente acionadas hoje. Conforme o dia avança, é mais fácil relaxar e se divertir. O foco é compartilhar e interagir.

