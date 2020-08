Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/08) para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Você precisa ser direto e objetivo com essa pessoa. Não há mais espaço para aguardar sua iniciativa. Bons resultados na profissão. Nos próximos dias seu trabalho será árduo, com grandes desafios e com uma enorme satisfação em ser bem-sucedido. Novos contatos e projetos o enchem de entusiasmo. Você está vivendo um momento excelente na profissão e, se precisar competir com outras pessoas, melhor ainda. Tente alimentar sua mente mais, leia um livro ou artigos de revistas, como quiser. Números da sorte: 31 – 43 – 26 – 53

Touro (21/04 – 20/05)

Resultados otimistas com grandes perspectivas na área de negócios e finanças. Compromisso entre todas as partes, acordo satisfatório que permitirá a todos crescer e progredir. Certas insinuações incômodas e indefinidas terminarão no ambiente de trabalho. Você deve se concentrar no pleno cumprimento de suas obrigações, portanto, não insista em aplicar soluções que não vingam na prática. Desfrute da tranquilidade de sua casa, e o contato com os entes queridos o reconciliará com o universo. Números da sorte: 17 – 44 – 37 – 8

Gêmeos (21/05 – 20/06)

No amor, você fará uso de todo o seu charme e poder de conquista. O sucesso estará com você, aproveite, é o momento do amor, da ilusão e da alegria, de encontros que causam euforia pelo inesperado, pela pessoa que se aproxima de você. Um bom momento para os que estão em processo de busca de emprego quanto de crescimento profissional. Oportunidades que você não deve subestimar serão apresentadas, pois nos próximos dias você se apresentará em uma entrevista cujos resultados serão os melhores. Números da sorte: 41 – 29 – 38 – 14

Câncer (21/06 – 22/07)

Não desanime, ou tome um “não” como resposta final. Insista e você obterá resultados verdadeiramente impressionantes. O que o perturbou em relação à sua vida profissional agora se dissipa, um novo ciclo o direciona na direção certa, você enxerga com clareza o que precisa fazer para ser bem-sucedido e com isso ajustar também sua vida financeira. E se você estava preocupado com a falta de emprego, com esse novo ciclo que se inicia agora em breve fará o que realmente gosta. Números da sorte: 4 – 55 – 21 – 5

Leão (23/07 – 22/08)

Se você está solteiro, não desanime porque tudo foi arranjado para que a felicidade se estabeleça em sua vida novamente. Seja receptivo às novas idéias apresentadas a você em finanças. A fortuna iminente está se aproximando e profissionalmente as notícias são boas para você, porque em pouco tempo você fará o que gosta, realizando uma atividade ou trabalho complexo. Mentalmente, terá muitas ideias para fazer que precisará compartilhá-las.

Números da sorte: 12 – 9 – 10 – 56

Virgem (23/08- 22/09)

Situações concretas começam a surgir no amor, há pela frente dias cheios de alegria nos quais você viverá intensamente com essa pessoa tão especial. Em pouco tempo, você começará a colher o que plantou. O dinheiro que parece nunca chegar e que você espera por meses em breve estará em suas mãos. Você se esforçou muito para chegar onde está nas finanças. Nunca esqueça as lições aprendidas no passado, o terreno está firme agora, mas lembre-se de suas origens e de tudo pelo qual teve de passar. Números da sorte: 15 – 28 – 1 – 58

Libra (23/09 – 22/10)

Sua busca pela felicidade parece interminável, mas ainda neste mês essa procura terminará com alguém vindo de um outro lugar. No trabalho você acabará com um mal-entendido, pois seu carisma e maneira de ser livres resolverão tudo. Aproveite seus talentos, aqueles que você não explorou adequadamente e que o ajudarão a ganhar mais dinheiro fazendo algo que você ainda não havia tentado e, acima de tudo, coloque sua capacidade geradora de prosperidade e progresso em prática. Números da sorte: 32 – 2 – 45 – 36

Escorpião (23/10 – 21/11)

Seus esforços para encontrar um parceiro parecem que ainda não resultam em nada concreto. Relaxe, pois, agora há uma pessoa que está em constante movimento em torno de você. Abra seus olhos, use da sua intuição. É um período em que você terá a oportunidade de encontrar e fazer algo novo e diferente em seu trabalho, pois sua iniciativa e imaginação estão de mãos dadas e sendo observadas de perto por seus superiores. Faça uma limpeza do ambiente, isto também inclui pessoas nocivas. Números da sorte: 3 – 60 – 24 – 39

Sagitário (22/11 – 21/12)

Não importa o que aconteceu no campo financeiro nos dias passados, já que durante esse ciclo astral sua economia vai melhorar muito. Você está prestes a receber uma boa renda mensal de dinheiro. Por isso, se você ainda não obtém o que espera, é importante ter paciência e ter cuidado ao enviar seus pedidos para conseguir um emprego, já que há uma energia muito positiva em volta de você que atrai o que mais deseja no momento. Em relação à saúde, a previsão é bastante positiva. Aproveite a boa energia que os astros estão lhe enviando para fazer uso de sua força espiritual. Números da sorte: 19 – 20 – 23 – 47

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Não se preocupe com o que você não tem, porque assim nada é resolvido; as energias diretas de Saturno aumentam um estágio de prosperidade que o ajudará a ter muito mais do que você imagina possível, acredite. No trabalho há uma tendência ao crescimento, novas responsabilidades enriquecerão sua carreira profissional. Você terá um dia em que sente sua vitalidade renovada. A força e a energia serão restauradas. As estrelas o incentivam a continuar com as rotinas e os bons costumes que sabe que lhe fazem bem. Números da sorte: 39 – 8 – 15 – 20

Aquário (21/01 – 19/02)

É hora de abrir seu coração e deixar para trás suspeitas, apreensões, medos, arrependimentos e problemas do passado que nada têm a ver com o que pode ser feliz no presente. Existem movimentos de dinheiro em seu horóscopo na forma de ofertas inesperadas vindo de quem você nunca imaginou ser possível. Uma inspiração lhe dirá o que deve fazer em um determinado momento para atrair a energia da prosperidade para você. Chegou a hora de fazer parcerias com gente ou empresas que o ajudem a crescer. Um esforço intenso e determinado de quem realmente quer fazer a diferença é o que se espera de você. Números da sorte: 11 – 49 – 12 – 33

Peixes (20/02 – 20/03)

Existem perspectivas muito boas associadas a uma questão que nos últimos dias se manteve um pouco confusa. Um estágio muito próspero está chegando e a única coisa que você precisa para avançar financeiramente é colocar sua vontade de trabalhar em uma determinada tarefa que você começará a executar em breve. Boa saúde financeira, tudo será possível. Você tem o que é preciso para enfrentar o que a vida coloca diante de você, confie em si mesmo e todos confiarão em você. Números da sorte: 18 – 33 – 23 – 49

