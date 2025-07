Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/07) para o seu signo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Você começa o dia esbanjando simpatia e presença. Sua mente estará afiada, favorecendo a comunicação e ideias criativas. Esse magnetismo natural atrairá boas conexões. Aproveite também para prestar mais atenção aos sinais do corpo: uma pausa, uma alimentação equilibrada e boas noites de sono farão toda a diferença na sua energia vital.

Números da sorte: 10 - 47 - 38 - 25 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A vibração do dia pede foco e planejamento. Reorganize sua rotina e evite perder tempo com distrações. Este também é um bom momento para rever hábitos antigos e iniciar uma nova fase com mais leveza e equilíbrio. Pequenas mudanças de atitude agora podem trazer grandes melhorias para sua saúde e bem-estar.

Números da sorte: 17 - 28 - 43 - 59 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Se algum aspecto da sua vida parece travado, hoje é o momento certo para agir de maneira prática. Enfrente o que precisa ser resolvido com inteligência e firmeza. Ao final do dia, dedique-se ao silêncio e à introspecção: ouvir sua voz interior ajudará a alinhar seus próximos passos com mais clareza.

Números da sorte: 20 - 59 - 18 - 5 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

A paciência será sua melhor ferramenta neste dia, talvez tenha que usá-la bastante. Mesmo que alguns contratempos surjam, eles vêm para mostrar novas possibilidades. Mantenha os pés no chão, mas não abandone seus sonhos. Faça planos com responsabilidade e avance de maneira consciente, respeitando seu tempo e seu processo.

Números da sorte: 50 - 22 - 19 - 37 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

Não perca tempo: Clique no seu signo e saiba tudo sobre o Amor, Dinheiro e Trabalho para hoje! Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Questões que você vinha deixando para depois podem bater à porta exigindo solução imediata. Encare-as com determinação e aproveite o momento propício à reflexão. Sua intuição estará aguçada — confie nela para tomar decisões importantes e enxergar com mais profundidade o que acontece à sua volta.

Números da sorte: 20 - 39 - 55 - 16 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Para manter um ritmo saudável, equilibre razão e emoção. Não deixe que nada atrapalhe o seu dia. Também evite se sobrecarregar com tarefas desnecessárias e priorize o que é realmente importante. Use esse dia para organizar pensamentos, revisar objetivos e estabelecer metas claras. Isso trará mais fluidez e foco às suas ações.

Números da sorte: 53 - 29 - 40 - 18 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Finalizando suas obrigações mais cedo, você poderá direcionar energia para ações solidárias e gestos altruístas. Mas cuidado para não se perder tanto com os outros e esquecer de si mesmo. Equilíbrio em tudo é a chave para ajudar sem se esgotar. Sua generosidade será notada e valorizada, desde que mantenha seus próprios limites saudáveis.

Números da sorte: 13 - 27 - 49 - 56 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Este é um excelente dia para colocar ordem nas coisas em todos os aspectos da sua vida. Portanto, organize seu ambiente, sua agenda e até seus pensamentos. Um espaço limpo e planejado favorece o foco e traz bons resultados. Trabalhar em sintonia com colegas ou familiares será essencial para manter a harmonia ao longo do dia.

Números da sorte: 59 - 21 - 44 - 17 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

Descubra o que o Universo reserva para você hoje: Clique no seu signo e confira o Amor, Dinheiro e Trabalho! Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

É provável que suas ideias ganhem força e impacto neste dia. Ao expressá-las com clareza e confiança, você poderá abrir portas importantes, seja no campo pessoal ou profissional. Aproveite essa habilidade de articulação para construir alianças e dar passos ousados rumo ao seu crescimento. O momento favorece iniciativas certeiras.

Números da sorte: 46 - 30 - 51 - 29 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Neste dia, é importante que você mantenha a calma e siga no seu ritmo. A pressa hoje só trará ansiedade desnecessária. Dê prioridade à leveza e à harmonia nos seus relacionamentos. Conversas inspiradoras e novas conexões poderão trazer um olhar diferente para questões antigas. A fluidez virá quando você respeitar seus próprios limites.

Números da sorte: 5 - 36 - 28 - 17 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Saiba que resolver pendências será mais fácil se você agir com honestidade e maturidade. Neste dia não adie diálogos importantes: a clareza na comunicação pode desbloquear situações que pareciam sem solução. Colocar os sentimentos em palavras com sabedoria abrirá espaço para um novo ciclo mais leve e consciente.

Números da sorte: 50 - 16 - 28 - 39 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Ainda que o dia pareça caminhar devagar, saiba que há progresso acontecendo nos bastidores. Enfrente logo cedo as tarefas mais exigentes e mantenha o foco, mesmo diante da lentidão. Com paciência e flexibilidade, você conseguirá cumprir o que é necessário. Ao final do dia, permita-se relaxar e recuperar suas energias.

Números da sorte: 59 - 17 - 48 - 22 | Lua Minguante, que entra em Câncer.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também