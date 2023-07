Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/07) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Encaixar tudo em seu devido lugar ainda é um cenário distante da realidade atual, que é bastante caótica e imprevisível. Porém, isso é apenas um momento, que vai passar, e depois você retomará o domínio da situação.

Touro

Aquilo que você experimenta na atualidade na forma de contrariedades, se bem aproveitadas, num futuro nada distante terão se transformado em soluções práticas. Este é um momento de inevitável transformação.

Gêmeos

As contrariedades são compreensíveis, porque nada do que você aprendeu ou esperava acontecer está em curso, a vida se apresenta de uma forma completamente diferente, lhe brindando com a oportunidade de se adaptar.

Câncer

Tudo anda mudando muito rapidamente, mas sua alma não é amadora no quesito mudanças, já passou por várias e, ainda que a perspectiva de mais uma intimide sua alma, mesmo assim você tem a devida preparação para dar certo.

Leão

Se não houver lugar para tudo e para todos, de alguma maneira há algo mesquinho em andamento, algo que apequena e empobrece a dinâmica dos relacionamentos humanos que, neste momento, requerem cooperação e solidariedade.

Virgem

Observe o mundo e as pessoas com a alma tomada de imparcialidade, sem julgar nem condenar ninguém, apreciando o esforço que todo mundo faz para se encaixar, para pertencer e conseguir um mínimo de apreciação por sua presença.

Libra

O mais importante de tudo é haver espírito de equipe, e nesse sentido o trabalho deve ser constante, porque se deixar a inércia tomar conta, todas e cada uma das pessoas envolvidas voltará a pensar só em si mesma.

Escorpião

Agora é o melhor momento possível para avaliar os resultados de todas as manobras que você veio fazendo nos meses anteriores, e verificar se era isso mesmo que você pretendia, ou se é necessário fazer ajustes.

Sagitário

É bom você ter clareza e lucidez neste momento de sua vida, em que a vida parece lhe outorgar oportunidades novas para se lançar à aventura. Nem todos os caminhos estão abertos para você, só alguns, escolha bem.

Capricórnio

Quem não arrisca, não petisca, diz o provérbio popular, e nada mais fiel à verdade poderia haver, porque sem você se atrever a seguir em frente a despeito dos riscos envolvidos, não haveria nenhum avanço.

Aquário

Sempre será tudo mais complexo do que o imaginado, na mesma proporção do número de pessoas envolvidas, porque elas são complicadas, e muito mais ainda quando precisam se entender entre si. E não há alternativa.

Peixes

Talvez as coisas não funcionem da forma elegante que você gostaria, mas o importante é que funcionem em primeiro lugar, e só depois se importar com a estética. Utilize todos seus recursos e potenciais nesse sentido.

