Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você tem se sentido mais criativo e pronto para se divertir esses dias, querido Áries. Esse processo tem altos e baixos, e hoje cedo pode ser uma das “quedas”. As energias podem cair temporariamente com um quincunce Sol-Netuno. Você pode estar adivinhando as coisas, o que naturalmente o retarda. Embora você possa se sentir um pouco confuso por enquanto, é hora de ver diferentes ângulos de uma situação e ajustar seus planos, se necessário. Evite expectativas muito altas hoje. Pensar no céu tem seu lugar e seus méritos, mas se você está apostando em que algo aconteça e isso não acontece, você acabará esvaziado. Pode haver algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas, e é um processo que você não pode e não deve apressar. Mais tarde hoje, seus espíritos estão melhorando. Você está mais sociável, conectado e esperançoso.

Touro

A Lua em seu signo o dia todo parece fresca, querido Touro, mas as energias cedo hoje são melhores para aguardar seu tempo. Seu foco tende a se difundir. Evite assumir novos projetos ou compromissos para não se sobrecarregar. Pode não ser fácil fazer o que você quer porque as pessoas que precisam de ajuda ou apoio estão tendo prioridade. Ou, incertezas em sua vida social ou com um projeto podem deixá-lo temporariamente inseguro. Novas ideias e promessas que chegam até você podem não ter muita permanência. Procure ser paciente e aceite uma maneira indireta de chegar aonde deseja ou espere um momento melhor para perseguir seus objetivos mais diretamente. O dia avança com uma energia mais fácil e direta. Novas abordagens para assuntos domésticos podem ser fortes, e você pode desfrutar de reviravoltas agradáveis em sua vida pessoal.

Gêmeos

Os trânsitos na primeira metade do dia são um pouco obscuros demais para grandes movimentos, querido Gêmeos, mas é um bom momento para desacelerar, processar e digerir. Procure desacelerar sua abordagem apenas o suficiente para ver onde pode estar cometendo erros ou ignorando seus verdadeiros sentimentos sobre um assunto. Ouça bem o que sua intuição está dizendo, mas espere pela clareza. Suas defesas podem não estar à altura, deixando-o um tanto vulnerável aos julgamentos ou comentários dos outros. À medida que o dia avança, a cooperação melhora consideravelmente com uma comunicação mais clara, generosa e livre.

Câncer

Diferentes impulsos competem por sua atenção na primeira metade do dia, querido Câncer, e isso pode ser exaustivo em nível emocional. Ajustes podem ser necessários se você sentir que algo está um pouco errado. Você também pode ser mais sensível do que o normal e pode precisar de algum descanso ou atenção especial às necessidades negligenciadas. Preste atenção para ver problemas onde eles não existem. Se as emoções e reações parecem inadequadas para a situação, é hora de olhar para dentro. Processar ou digerir pode ser bom para você. À medida que o dia avança, é mais fácil deixar de pensar demais e abraçar o prazer. Você pode ser mais otimista ou disposto a ver o lado positivo de uma situação, levando a uma maior paz ou alegria.

Leão

A Lua em seu setor de carreira e responsabilidade o dia todo o mantém alerta, querido Leão. Ainda assim, na primeira metade do dia, pode ser melhor desacelerar, fazer ajustes e imaginar possibilidades em vez de perseguir seus interesses diretamente. Ou você precisa pensar em algo ou fazer refinamentos antes de seguir em frente. Você pode se sentir um pouco vulnerável ou baixo e temporariamente desmotivado, pois o Sol em seu signo forma um aspecto desafiador menor para Netuno. Considere dormir em suas ideias e esperar que a confiança volte. Dessa forma, você terá a chance de considerar todos (ou mais) ângulos de uma situação. É possível que você esteja perdendo algumas considerações emocionais críticas em sua pressa de levar seus planos adiante. Agora é a hora de entrar em contato! Procure feedback objetivo ou descanse e construa sua força. Hoje mais tarde, você está em ótima forma para colocar sua criatividade e habilidades em bom uso. Você pode se sentir incrivelmente à vontade e confortável, e é um bom momento para expressar suas ideias.

Virgem

Pode haver alguma pequena confusão ou dúvida no ar na primeira metade do dia, querido Virgem, o que pode atrasá-lo. É mais provável que as soluções para os problemas cheguem se você não estiver obcecado com elas hoje. Com os trânsitos atuais, é provável que você seja mais impressionável, vulnerável, sensível e inclinado a sonhar acordado. Pode ser tentador se retirar, evitar e escapar. Embora você provavelmente deva dar um tempo limite, pode não ser razoável desistir de muito agora. Preste atenção para confusão ou imprecisão com os outros. Você pode se sentir um pouco fora de sintonia, sem saber se quer tempo para si mesmo ou companheirismo. Antes de seguir em frente, procure descansar, digerir e processar um pouco mais. O dia avança com mais facilidade. Na verdade, você pode experimentar uma verdadeira sensação de alegria através de suas conexões

Libra

Uma ligeira queda de energia é possível hoje, querido Libra, embora a segunda metade do dia possa ser para reconstruir o entusiasmo. Tente seguir o fluxo em vez de insistir em um plano sólido hoje cedo. É uma estratégia melhor agora com o Sol e Netuno em um aspecto desafiador menor. Você pode se sentir temporariamente e um pouco fora de sintonia com as pessoas ao seu redor. Embora seja tentador, fugir de uma determinada responsabilidade pode ser muito caro a longo prazo. No entanto, a vida parece um pouco mais fácil se você fizer uma pausa na rotina. Salve a tomada de decisões críticas para mais tarde. Se você fizer algo para ajudar alguém, faça o que acredita ser justo, em vez de ultrapassar seus limites e se sentir ressentido. Mais tarde hoje, você poderá descarregar algumas de suas preocupações e problemas com um amigo útil.

Escorpião

Por mais que você queira avançar em seus planos ou objetivos, alguma incerteza pode desacelerar as coisas hoje, querido Escorpião, o que pode ser uma coisa boa. Assuntos de carreira, responsabilidades ou estrutura e ordem podem ser atrativos mais fortes nos dias de hoje com o Sol e Vênus em sua décima casa solar. Hoje, sua atenção aos interesses pessoais, assuntos diários e vida pessoal podem competir. Você pode querer fazer tudo quando não tiver tempo ou energia. Você provavelmente está melhor alimentando sua imaginação do que buscando respostas definitivas por enquanto. Esforce-se pela objetividade, mesmo que precise encontrá-la por meio de outra pessoa, antes de assumir compromissos substanciais ou adiá-los para um momento melhor. Trocar gentilezas e aproveitar o fluxo em vez de se concentrar no resultado real é sua melhor aposta. À medida que o dia avança, torna-se muito mais fácil de gerenciar.

Sagitário

Os planos podem não estar se encaixando na primeira metade do dia, querido sagitariano, mas provavelmente é apenas um pequeno aumento de velocidade. Pressionar para encontrar uma solução para um problema provavelmente não funcionará, mas recuar da situação pode resolver o problema. O Sol e Vênus em seu setor espiritual incentivam a espontaneidade e a exploração nos dias de hoje, mas hoje cedo, você pode se sentir um pouco dividido ou temporariamente desmotivado. Encontrar um equilíbrio entre responsabilidade e prazer pode ser difícil, pois pode envolver cortar algumas atividades ou diminuir o tom das coisas, mas é provável que seja o melhor agora. A lacuna entre seus desejos e a realidade pode parecer mais proeminente do que o normal, mas não perca tempo com desânimo. Em vez disso, dê-se tempo. À medida que o dia avança, você se torna seu. As amizades podem ajudar a tirar sua mente de assuntos mais pesados.

Capricórnio

Procure ser seletivo com onde direcionar sua energia, querido Capricórnio, e planeje descansar ou se fortalecer em vez de empurrar algo que não está pronto para se mover. Os trânsitos na primeira metade do dia favorecem o aumento ou melhoria dos recursos existentes, em vez de iniciar novos empreendimentos. Há uma tendência de se sentir um pouco fora do circuito temporariamente. Pensar profundamente pode ser produtivo, mas chegar ao cerne de uma questão pode ser complicado por enquanto. Você é sensível e pode não estar pronto para aprender tudo sobre uma situação. A Lua passa o dia em seu setor de alegria e você está inclinado a buscar uma diversão divertida. Felizmente, à medida que o dia avança, relaxar e se divertir é muito mais gerenciável.

Aquário

Sentir-se um pouco esvaziado é temporário, querido Aquário, e pode ser um sinal de que você precisa de uma pausa ou tempo limite. O Sol e Vênus estão incentivando seu lado social e envolvido nos dias de hoje, mas hoje cedo, sua necessidade de reflexão ou independência parece competir com esses impulsos. Promessas e planos formados agora podem cair no esquecimento mais tarde, e você pode ficar tentado a seguir o caminho mais fácil. Em vez de se comprometer, pode ser melhor colocar as coisas em espera até que você as resolva. O importante é que você esteja esticando sua mente e entretendo novas ideias. Procure maneiras de equilibrar e gerenciar sua vida sem prejudicar sua felicidade. Ajustes ou tempo para reconsiderar podem ser necessários, e torna-se muito mais natural se divertir mais tarde hoje. Pode haver conversas úteis e mais entusiasmo por seus interesses pessoais.

Peixes

Há um foco particular em objetivos de trabalho ou saúde nos dias de hoje, queridos Peixes, mas um hiato pode estar em ordem na primeira metade de hoje. Na verdade, você pode se sentir um pouco desmotivado ou incerto apenas por enquanto, e isso é simplesmente um sinal de que há mais ângulos a serem considerados antes de seguir em frente. Ou você pode não ter prestado atenção suficiente aos seus objetivos emocionais ou espirituais, e é hora de recuperar o atraso ou recuperar o fôlego. Dar um passo para o lado pode ser melhor do que confrontar ou desafiar. Isso permite que você observe e redirecione os planos ou suas energias, se necessário. Mais tarde hoje, é hora de pensar e sentir em termos maiores do que o habitual, e é muito mais natural olhar para frente.

