Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/03) para o seu signo

ÁRIES

A companhia de pessoas maduras e experientes fará muito bem ao seu astral e você terá prazer em trocar ideias com alguém mais vivido, alguém que possa lhe dar conselhos ou servir de inspiração. No campo das finanças, pode ter alguma preocupação com grana hoje: repense seus gastos e corte o que puder. No amor, talvez queira manter um namoro em segredo, longe de fofocas e intrigas. Quem já tem par, afaste a insegurança com diálogo.

TOURO

Você vai se sentir mais responsável pela família e pelas pessoas que a cercam. Também vai mostrar mais firmeza e perseverança para batalhar pelos seus objetivos. Terá ótimas ideias e projetos para o futuro e lutará por eles até o fim, mesmo que demore. O céu promete papos e encontros animados com amigos. Nas paqueras, vai contar com ótima popularidade nas paqueras e, no amor, sintonia incrível com seu bem.

GÊMEOS

Você vai se concentrar muito em seus sonhos e projetos hoje: vai refletir sobre sua carreira e sobre o que quer para o seu futuro e pode sentir uma necessidade maior de estudar e se aperfeiçoar para progredir na vida. Aconselhe-se com pessoas sábias e bem-sucedidas. Na paquera, capriche no visual e jogue charme, mas escolha bem o crush. No amor, a dois, definam metas e lutem juntos.

CÂNCER

Viagem com amigos recebe ótimos estímulos: vai ser bom se aventurar por aí, matar a saudade de alguém e colocar o papo em dia com a turma. Nas finanças, você vai se preocupar mais com dinheiro e talvez queira começar uma poupança. No campo sentimental, se você busca um novo amor, experimente fazer programas diferentes para conhecer outras pessoas. Vai usar todo seu charme, mas só se encontrar a pessoa certa.

LEÃO

Leão, este domingo será um bom dia para repensar seus projetos e mudar alguns: pode até pensar em dar uma guinada na carreira e investir em um emprego onde sinta mais felicidade e realização. Há chance, inclusive, de se associar a alguém muito sério e responsável. Aproveite o dia para caprichar no visual: vale até mudar algo na aparência. Na paquera, pessoas mais velhas podem chamar sua atenção na conquista. Se já tem par, a união ganhará mais estabilidade. Use toda sua criatividade no sexo.

VIRGEM

Saturno vai reforçar seu jeito cuidadoso e exigente com a limpeza e a organização. Aproveite o dia para arrumar suas coisas como gosta, mas sem se esquecer de que domingo é dia de descanso, não de trabalho. Na saúde, lembre-se de que seu corpo merece uma folga: cuide-se. Contato com alguém que está longe trará alegria. No amor, bons papos vão acentuar as afinidades com seu bem. Invista na união e apoie o par em tudo que puder.

LIBRA

Talvez você queira aproveitar o dia de folga para dar uma arrumada nas suas coisas. É um bom momento para mexer em seus guardados e se livrar de tudo que só ocupa espaço, sem serventia. Bom dia também para uma mudança de hábitos: cuide da saúde. Quem está livre pode se interessar por uma pessoa mais velha e experiente. A vida a dois ganha maturidade, sem perder o romantismo.

ESCORPIÃO

Se depender dos astros, você deve passar o domingo ao lado amigos e pessoas queridas. Pense em passeios e programas divertidos para fazer e convide quem quiser. Você também pode se sentir mais responsável pela família, só não abuse da autoridade. Nas paqueras e no romance, sucesso garantido: puxe papo e demonstre seu carinho. A dois, pense num passeio bem romântico.

SAGITÁRIO

Você vai se entender bem com a família e este será um bom momento para conversar sobre problemas e decisões do dia a dia. Vai ser fácil dialogar e achar um meio-termo para qualquer situação. Na saúde, tenha atenção aos sintomas de uma doença hereditária. Na conquista, pessoas conhecidas e maduras terão mais chance de conquistar o seu coração. Na união, prefira programas caseiros e aproveite para conversar.

CAPRICÓRNIO

Fazer contato com as pessoas queridas estará entre as suas prioridades neste domingo. Que tal planejar um almoço ou um encontro animado para reunir todo mundo e colocar o papo em dia? Você terá muita facilidade para guardar dinheiro: faça seu pé-de-meia. Quem está livre pode ter boas surpresas na paquera. Deixe claro o que quer. Fase carinhosa e estável na união: converse e faça planos.

AQUÁRIO

Você pode se preocupar mais com assuntos que normalmente não dá tanta importância, como guardar dinheiro, construir uma carreira sólida e planejar o futuro. Nas finanças, você terá boas ideias para lucrar com algo feito em casa e isso deve garantir um bom alívio para o orçamento. No amor, vai fugir de aventuras e buscar compromisso. Se já tem seu amor, valorize a união e a boa sintonia familiar.

PEIXES

Alguns astros vão incentivar você a conversar, fazer contato com as pessoas queridas e estreitar a relação com quem estima. No entanto, você também vai precisar de um tempo só para pensar na vida e tomar decisões importantes. Respeite as suas vontades, ok? No campo sentimental, talvez queira manter um romance em segredo. Na união, não esconda o que sente: é com diálogo que vai se acertar com o par.

