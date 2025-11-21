Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje o astral está alinhado para despertar sua motivação interior, que será a força propulsora para realizar tudo o que deseja. Áries, você sentirá um impulso quase invencível, capaz de superar obstáculos que até então pareciam intransponíveis. Esse é o momento ideal para focar no que realmente importa.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Pode ser que hoje as coisas pareçam mais lentas e seu ânimo se desgaste um pouco em termos mentais, entendendo que o esgotamento não é físico, mas sim psíquico. Touro, é fundamental respeitar o ritmo das energias e confiar que tudo vai fluir no seu tempo certo. Evite cobranças exageradas.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Pessoas que você ajudou em momentos difíceis estarão prontas para retribuir, gerando um ambiente energético renovado e cheio de boas vibrações. Este é um período de colheita e reconhecimento Gêmeos, onde o seu karma positivo se manifesta com força. Aproveite para fortalecer os laços.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje, o universo conspira a seu favor para que as coisas aconteçam do seu jeito, mesmo que seja necessário investir esforço extra. Câncer, sua determinação estará em alta e você se sairá bem diante de qualquer desafio que se apresentar. É tempo de mostrar seu poder de decisão e confiança.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Neste dia, a inspiração estará a todo vapor, trazendo ideias originais e possibilidades de sucesso em diferentes áreas. Leão, uma situação inesperada pode surgir para testar sua tranquilidade. O segredo é manter a calma. A sorte alcança seu auge no período entre 13h e 15h.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Você sentirá uma energia vibrante e animada que tornará seu dia especialmente produtivo e prazeroso. A percepção de que tudo o que plantar será colhido fortalecerá sua visão otimista e positiva. Virgem, sua sorte estará elevada e você terá facilidade para lidar com qualquer tipo de acontecimento.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje pode parecer que o caminho a ser percorrido será complicado, mesmo que uma grande alegria apareça no seu trajeto. Libra, há um convite dos astros para que você encare cada com positividade e resiliência. O melhor horário para alinhar sua energia será no período da manhã entre 8h e 10h.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O início do dia poderá trazer problemas inesperados e situações que testam sua paciência. Felizmente, esses imprevistos são temporários e tendem a desaparecer com a passagem das horas, dando lugar a um cenário mais tranquilo. Escorpião, não deixe o estresse tomar conta.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Neste dia, mesmo que normalmente você tome a dianteira em diversas situações, os astros aconselham a desacelerar e evitar nervosismo caso o movimento não aconteça como esperado. Sagitário, é bom dar uma pausa e reavaliar assuntos pendentes. Sua sorte estará boa entre 14h e 16h.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Os astros indicam que este pode ser um dia em que a energia favorece a concretização de desejos aguardados há algum tempo. A positividade está no ar, e você Capricórnio, contará com forças cósmicas que ajudam a transformar projetos e esperanças em realidade.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, sua capacidade de realização será acompanhada pela ajuda da sorte, que atua para atrair sucesso e remover obstáculos. Este é um momento favorável para fazer ajustes em sua agenda e organizar seus compromissos Aquário, favorecendo a produtividade e o equilíbrio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O dia será marcado por muita movimentação, com desafios que exigirão decisões rápidas e seguras. Apesar das dificuldades, o sucesso sorrirá para você. Peixes, os astros chamam para que você esteja preparado para mudanças repentinas e mantenha a confiança. O período de maior sorte será entre 17h e 19h.

